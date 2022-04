Raffles Seychelles: Frischer Designwind in den Pool Villen

Gute Nachrichten für Designliebhaber: Die Private Pool Villen des Luxusresorts Raffles Seychelles punkten jetzt nicht nur mit einzigartigem Blick auf den Indischen Ozean, sondern vor allem mit neugestalteten Innen- und Außenbereichen, die durch ihr fein abgestimmtes Farb- und Texturspiel mit der Insellandschaft harmonieren. Mit der Neugestaltung bietet das Raffles Seychelles Gästen neben absoluter Privatsphäre ein neues Designerlebnis, während der elegante Charakter der einzelnen Villen erhalten bleibt. ≈

Bei der Modernisierung wurde vor allem auf Details geachtet, sodass sich die Unterkünfte wie ein stilvolles Zuhause auf der Insel anfühlen. Dank offen gestalteter Räume, die viel natürliches Licht einlassen, verbringen Gäste hier nicht „nur“ Zeit zum Schlafen. Inspiriert von den leuchtenden Farben der Seychellen, sind die neuen Möbel und Stoffe in Blau- und Grüntönen gehalten und stellen so eine harmonische Verbindung zur Insel her. Die Villenterrassen begeistern ebenfalls mit neuen Farben und Holzelementen, während der Lounge-Bereich komplett neugestaltet ist – für noch mehr Komfort und Entspannung in absoluter Privatsphäre.

In jeder Villa des Luxusresorts finden sich zudem Kunstwerke der einheimischen Künstlerin Sheila Markham: In Anlehnung an die tropische Natur der Insel Praslin zeigen die außergewöhnlichen Gemälde das Meer, den Himmel und den imposanten Regenwald. Sie spiegeln außerdem das nachhaltige Engagement des Resorts sowie seine wichtige Rolle innerhalb der Gemeinde vor Ort wider und lassen Gäste die lokale Kunst und Tradition hautnah erleben.

Über Raffles Seychelles

Willkommen im Paradies: Das edle Raffles Seychelles liegt auf der Insel Praslin mit Blick auf den Indischen Ozean. Ausschließlich Villen warten hier auf Gäste, die die einmalige Natur der Seychellen lieben. Der Nationalpark Vallée de Mai ist nicht nur Heimat der Seychellenpalme Coco de Mer, sondern auch ein UNESCO Weltnaturerbe. Egal, ob Honeymooner, Gourmet oder Abenteurer – im Raffles Seychelles kommen alle auf ihre Kosten.

Direkt ums Eck liegt einer der bekanntesten Strände der Welt: Anse Lazio. Absolute Privatsphäre garantieren die 86 Villen, die alle einen eigenen Pool und einen Traumblick bieten. Das gilt auch für die Restaurants, wo das Beste der lokalen Küche der Seychellen mit internationaler Gourmetküche verschmilzt.

Weitere Informationen unter www.raffles.com/seychelles.

uwelehmann/ surpress