Raffles – ein persönliches Stück Britische Geschichte

Der Verkaufsstart der ersten Wohnungen der Marke Raffles in Europa, den The OWO Residences by Raffles, markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte eines der markantesten Gebäude Londons. Mit den Apartments bietet sich die besondere Gelegenheit, ein Stück Zeitgeschichte aus der Ära Churchills zu erwerben. In dem eindrucksvollen denkmalgeschützten Bauwerk, dem Old War Office, stehen insgesamt 85 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Nachdem der Öffentlichkeit über ein Jahrhundert lang der Zutritt verwehrt war, wurde das Londoner Wahrzeichen in den vergangenen fünf Jahren aufwendig umgestaltet. Sobald 2022 alle Arbeiten abgeschlossen sind, wird das geschichtsträchtige Gebäude auch das erste Raffles Hotel in der britischen Hauptstadt mit 125 Zimmern und Suiten, neun Restaurants und Bars sowie einem exquisiten Spa beherbergen.

Das Old War Office befindet sich an einer der historisch bedeutendsten Adressen Londons. Ursprünglich wurde das vom britischen Architekten William Young entworfene Gebäude im Jahr 1906 fertiggestellt und strotzt vor Geschichte. Früher befand sich hier der Palace of Whitehall, in dem einst Heinrich VIII. und andere Monarchen lebten. Als Arbeitsplatz einiger der einflussreichsten politischen und militärischen Führungspersönlichkeiten wie Winston Churchill und David Lloyd George wurde das architektonische Meisterwerk Zeuge weltbewegender Ereignisse. Auch John Profumo saß hier während seiner Amtszeit als Staatssekretär. Er war es, der Ian Fleming nach seinem Einsatz für den britischen Marinenachrichtendienst zu den berühmten James Bond-Romanen inspirierte. Die eindrucksvolle Architektur machte das Old War Office auch zur dramatischen Kulisse für Bond-Filme und jüngst die Serie „The Crown“.

Das ikonische Gebäude wurde als Zeichen britischer Weltmacht errichtet

Großartig in Form und Größe, verfügen die Residenzen über bis zu 4,4 Meter hohe Decken und bodentiefe Fenster. Das Innere spiegelt den klassischen Edwardianischen Stil kombiniert mit modernen Elementen wider. Für das Interieur der Eigentumswohnungen zeichnet das Designbüro 1508 London verantwortlich – ausgestattet sind diese mit maßgefertigten Küchen der britischen Marke Smallbone of Devizes, Messingarmaturen von Waterworks und Onyxmarmor. In einigen der Residenzen befinden sich auch original historische Elemente wie Eichenholzvertäfelungen und Mosaikböden. In der Detailgenauigkeit zeigt sich, mit welch großem handwerklichen Geschick über Jahre hinweg sämtliche Teile des majestätischen Gebäudes überarbeitet wurden.

Jede der Residences ist einzigartig und ihrer Lage entsprechend gestaltet: Es gibt Apartments über ein oder mehrere Stockwerke sowie Penthouse-Wohnungen, wobei die Größe vom Studio bis zu fünf Schlafzimmern reicht. Spektakulär sind die beiden Turmresidenzen, die hoch über der Skyline von London ein einzigartiges Ambiente versprechen.

Die Wohnungseigner profitieren von der Bandbreite luxuriöser Annehmlichkeiten, die eine renommierte Marke wie Raffles bietet, während sie in ihren vier Wänden zugleich absolute Privatsphäre und Zurückgezogenheit genießen. Dafür sorgt die majestätische Originalstruktur des Gebäudes, die sich ideal für eine Mischnutzung dieser Art eignet.

An der Spitze des The OWO-Projekts steht die Hinduja Group, ein 1914 gegründeter, internationaler Konzern mit mehreren Milliarden Umsatz, der sich seit dem Erwerb des Gebäudes im Jahr 2014 mit großem Engagement dafür einsetzt. Es wurden Experten von Historic England und dem Museum of London Archaeology hinzugezogen, EPR Architects wurde mit der Beaufsichtigung der aufwändigen Sanierung betraut und der New Yorker Designer Thierry Despont mit der Hotel-Innenausstattung.

Neues Flaggschiff-Hotel von Raffles in London

Als Hotelpartner arbeitet Hinduja Group mit der international bekannten Marke Raffles Hotels & Resorts zusammen, die im The OWO ein neues Flaggschiff-Hotel mit 125 Zimmern und Suiten sowie 85 Raffles-Residenzen betreiben wird. Das Serviceversprechen von Raffles – zuvorkommende sowie aufmerksame Mitarbeiter, persönlicher Service und zeitloses Ambiente – gilt in vollem Umfang auch für die Bewohner der Residenzen im The OWO und setzt neue Maßstäbe in der Themse-Metropole.

The OWO by Raffles blickt direkt auf Horse Guards und grenzt an den rund 23 Hektar großen St. James’s Park. Bewohner, Hotelgäste und Besucher gelangen in wenigen Minuten zu Fuß zum Buckingham Palace, zur National Gallery, Tate Gallery und Royal Academy sowie zu den beliebten Einkaufsmeilen Regents Street, Bond Street und Jermyn Street. Der Verkauf der Wohnungen erfolgt über Knight Frank sowie Strutt & Parker. Eine Two-Bedroom-Residenz kostet ab 5,8 Millionen Pfund.

