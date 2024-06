Qatar Airways erneuert Partnerschaft mit UEFA

Das Sponsoring, eine Erweiterung der bisherigen Partnerschaft rund um die UEFA EURO 2020™, wird mit der UEFA EURO 2024 beginnen. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt, das Finale wird in Berlin ausgetragen.

Qatar Airways‘ Geschichte mit der UEFA EURO reicht bis ins Jahr 2020 zurück, als die Fluggesellschaft offizieller Airline-Partner der UEFA EURO 2020 war. Dies wird die 17. Ausgabe des Turniers sein, bei dem 51 Spiele in zehn Städten in Deutschland ausgetragen werden, zu denen 2,5 Millionen Gäste und Fans erwartet werden.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der UEFA. Als offizieller Airline-Partner der nationalen Wettbewerbe der Männer wird Qatar Airways Tausende von Fans zu diesem prestigeträchtigen Ereignis nach Deutschland bringen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, Menschen über unser umfangreiches Netzwerk von über 170 Destinationen zu verbinden. Mit der Aufnahme von Hamburg in unser Streckennetz ab dem 01. Juli 2024 bauen wir unser Engagement in der Region weiter aus und unterstützen dieses spannende Turnier“, sagte Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer.

Zusätzlich zu dieser Partnerschaft eröffnet Qatar Airways ein neues Gateway in Hamburg und erweitert damit das umfangreiche Streckennetz der Fluggesellschaft, das über 170 Ziele weltweit miteinander verbindet. Qatar Airways, die sich zu Exzellenz und Innovation verpflichtet hat, freut sich darauf, ihren Kunden einen besseren Zugang zu fünf Zielen in Deutschland und 49 Zielen in ganz Europa zu bieten, wovon Passagiere auf der ganzen Welt profitieren.

Das gleiche Engagement für Sportfans findet sich auch in ihrem umfangreichen Portfolio an Sportpartnerschaften wieder. Die nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar ist die offizielle Fluggesellschaft der Formel 1, der FIFA, der Asian Football Confederation, von Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale Mailand, Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, der FIA World Endurance Championship, die IRONMAN-Triathlon-Serie, die United Rugby Championship (URC) und European Professional Club Rugby (EPCR), das NBA-Team Brooklyn Nets und zahlreiche andere Disziplinen wie australischer Fußball, Reiten, Kitesurfen, Motorsport, Padel, Squash und Tennis.

