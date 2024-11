Pullman: Neues Raumkonzept „The Transforming Room“

Pullman Hotels & Resorts, die Flaggschiff-Hotelmarke von Accor im Premium-Segment, zeigt mit seinem innovativen Raumkonzept „Transforming Room“, wohin die Zukunft der Hotellerie geht. Die Maximierung des Raumnutzens steht im Vordergrund, sowohl was Platz, Technik und die Anpassung an die Bedürfnisse der verschiedenen Gästegruppen betrifft. So werden zwei Jahre intensiver Forschung in puncto Verbraucherverhalten, Business Travel und Design in nur einem Raum gebündelt, der als multifunktionale Fläche zum Schlafen, Arbeiten, Sporteln, Essen und Entspannen dient.

Umgesetzt wurde der Transforming Room nun erfolgreich als Pilotprojekt im Pullman Singapore Orchard. Die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen eine tragende Rolle in der weiteren Entwicklung der Marke Pullman hin zu flexiblen und dynamisch gestalteten Hotelflächen spielen.

Dem innovativen Leitgedanken von Pullman folgend, wurden die flexiblen Designlösungen durchdacht mit den neusten Technologien verwoben. Dadurch entsteht ein multifunktionaler Raum des Reisens, Arbeitens und der Geselligkeit, der eine ideale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Gästegruppen bietet. Per Knopfdruck können Gäste ihr individuelles Wohlfühl-Ambiente schaffen.

„Pullman passt sich dem heutigen, von Wandel und Flexibilität bestimmten Lebensstil vieler an und fördert zugleich Produktivität auf eine sanftere Art und Weise“, erklärt Benoît Racle, Global Brand President, Premium bei Accor. „Das ist der tragende Gedanke hinter dem Transforming Room. Unser innovatives Raumkonzept passt sich problemlos den wechselnden Anforderungen unserer Gäste während ihres Aufenthalts an. So können sie ganz einfach Arbeit, Wohlbefinden, Geselligkeit und Entspannung in nur einem Ort vereinen. Der neue Concept-Room ist eine Leitlinie für den künftigen Weg, den Pullman beschreitet, um die sich verändernden Bedürfnisse moderner Reisender mit durchdachten und menschenzentrierten Raum- und Servicekonzepten widerzuspiegeln.“

Transformatives Design

Entsprechend soll der Raum die verschiedensten Nutzungszwecke und jeweiligen Anforderungen optimal abdecken: Vom Local, der ein intimes Dinner in besonderem Setting geben möchte, über die Geschäftsreisende, die ihre morgendliche Fitness-Einheit in der Ruhe und Privatsphäre ihres Zimmers schätzt, bis hin zum Stylisten, der das Zimmer als Pop-Up-Salon nutzt. Bei der Ankunft im „Transforming Room“ im Pullman Singapore Orchard scannen die Gäste einen QR-Code, um auf die Hightech-Steuerung des Zimmers zuzugreifen. Alle Funktionen des Zimmers können direkt über die App angepasst und eingestellt werden und bieten durch das multisensorische Design ein holistisches Gästeerlebnis.

Zu den Merkmalen des „Transforming Rooms“ zählen u.a.:

Ein multifunktionaler Arbeitsbereich mit zahlreichen Plug-In-Optionen, einer tragbaren Lampe, einem Kosmetikspiegel und Trinkwasserhahn

Eine flexible Raumtrennung, die unterschiedliche Bereiche innerhalb des Zimmers schafft

Moderne Technologien wie ein interaktives LG-Display für Präsentationen, Filme oder Fitnesskurse.

Die platzoptimierte TECE-Technologie, die Toilette und Bidet kombiniert

Ein Badezimmerspiegel mit einstellbarer Lichtstimmung

Dornbracht-Duschtechnologie für ein individuelles und therapeutisches Duscherlebnis, das auf die persönlichen Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse der Gäste eingeht

Ein in der Wand versenkbares Bett, durch das der Raum je nach Bedarf zur Lounge, zum Esszimmer oder Konferenzraum wird

Ein COMPOZ Parfum-Modul, mit dem sich Gäste ihre „Duft-Playlist“ abgestimmt auf ihre Stimmung oder Aktivität komponieren können

Virtuell verfügbare Fitnessprogramme und Achtsamkeitsübungen

Eine begrünte Terrasse

„Bei Accor testen wir fortwährend die Grenzen von Design und Technologie, um das Gästeerlebnis zu verbessern“, ergänzt Damien Perrot, Global Chief Design, Technical Services & Innovation Officer für Premium, Midscale & Economy Brands, Accor. „Der Transforming Room ist eine bahnbrechende Forschungsinitiative, die es uns ermöglicht zu beobachten und zu verstehen, wie Gäste in einem multifunktionalen Raum interagieren.“

Das Konzept geht über klassische Designansätze hinaus und vereint modernes Wohnen mit neuesten technologischen Entwicklungen. Der Raum bietet optimierte Schlafmöglichkeiten, bei denen Licht, Düfte und digitale Funktionen für ein erholsames Erlebnis sorgen. Am Morgen schaffen natürliche Lichtakzente und personalisierte Duftkombinationen eine angenehme Aufwach-Atmosphäre. Modulare Möbel ermöglichen genügend Platz für Workouts oder Yoga, für zusätzliche Erholung und Motivation sorgen E-Classes und digitale Kunstinstallationen etwa von renommierten Partnern wie PELOTON und ARTPOINT. Auch als privates Dinner-Setting bietet sich der Tranforming Room dank flexiblem Bettsystem an: So wird das Schlafzimmer schnell zum eleganten Treffpunkt für ein intimes Dinner, eine Feier oder ein Geschäftsessen.

Pullman – eine Geschichte der Innovation

Pullman ist nicht nur eine der ältesten Hotelmarken der Welt, sondern auch einer der innovativsten Namen in der Reisebranche. Die Pullman Company der 1860er Jahre revolutionierte das Reisen und steht für die gelungene Verbindung von Geschäftsreisen und Lebenskunst, von Kultur bis hin zur Kulinarik.

„Seit seiner Gründung steht Pullman für die Verbindung von Business und Lifestyle. „Blended Travel“ ist heute ein zentrales Element der Marke, die mit dem Transforming Room ein weiteres Kapitel ihrer Innovationsgeschichte schreibt. Wenn wir wollen, dass unsere Zeit transformativ ist, sollte es auch der Raum um uns herum sein“, so Racle.

