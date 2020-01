Premier Inn Deutschland nimmt bis Ende 2020 über 20 Hotels in Betrieb

Den Anfang macht im März nach einem Soft-Opening das Haus in der Münchner Sonnenstraße, voraussichtlich im Dezember soll die Eröffnung des Premier Inn in Essen ein erfolgreiches Jahr 2020 abschließen. In Frankfurt am Main, Hamburg und München nutzen Städte-Reisende, Business Traveller und Familien bereits das Premium-Angebot von Premier Inn Deutschland zu Economy-Preisen. Im Laufe des Jahres wird die Hotelmarke die Zahl ihrer Hotels in Deutschland mehr als versechsfachen. Auftakt für die ehrgeizige Expansionswelle ist die Eröffnung des neu gebauten Premier Inn München City (Zentrum). Es folgen weitere Eröffnungen, u.a. in Köln und Essen, Dresden, Leipzig, Stuttgart und Freiburg. Insgesamt hat sich Premier Inn Deutschland aktuell 48 Standorte im ganzen Land gesichert – doch damit nicht genug: Grundstücke und Gebäude in Top-Lage sind weiterhin heiß begehrt.

Inge Van Ooteghem, COO Premier Inn Deutschland, blickt optimistisch in die Zukunft: „Unser günstiges und hochwertiges Produkt in Top-Lagen macht uns zuversichtlich, an allen Standorten gute Buchungszahlen zu erreichen. Die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland und nach City Trips für Menschen allen Alters ist nach wie vor ungebrochen. Zudem haben wir mit unseren Preisen pro Zimmer und dem kostenlosen Frühstück für Kinder bis einschließlich 15 Jahre ein äußerst attraktives Angebot für Familien. Aber auch Geschäftsreisende finden bei uns alles, was ein Business Trip braucht: komfortable Working Lounges bis hin zu großzügigen Arbeitsbereichen in den Zimmern.“ Auch die gerade veröffentlichte Prognose des Statistischen Bundesamtes zum Thema Deutschlandtourismus stimmen positiv. Die Zahlen der Übernachtungen erreichte 2019 zum zehnten Mal in Folge einen Rekordwert, im November waren es 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Urlaub in Deutschland liegt weiterhin im Trend – bei in- und ausländischen Gästen.

Die Premier Inn Hotels in Deutschland bedienen diesen Trend – und erfreuen sich einer hohen Akzeptanz. Gäste schätzen neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis die angenehme Atmosphäre sowie den unkomplizierten, freundlichen Service. Darüber hinaus punkten die Hotels in der Regel mit einer sehr zentralen Lage – für Privat- genau wie für Geschäftsreisende häufig ein maßgebliches Kriterium.

Über Premier Inn

Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des deutschlandweit ersten Hotels in Frankfurt eröffneten weitere Häuser in Hamburg und in München. Bis Ende 2020 sollen mindestens 20 Premier Inn Hotels in Betrieb sein. Insgesamt hat sich Pdas Unternehmen 48 Standorte mit circa 8.500 Zimmern in mehr als 15 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2020 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. www.premierinn.de

uwelehmann/surpress