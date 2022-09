Pilzesammeln – Herbstvergnügen in Litauen

400 Arten von essbaren Pilzen, üppige Wälder und Meisterschaften im Pilzesammeln locken im Frühherbst begeisterte Sammler in die litauischen Wälder. Das Sammeln von Pilzen ist sowohl ein beliebtes Freizeitvergnügen als auch ein Mittel, um die Vorratskammern vor dem Winter aufzufüllen, und hat sich in diesem Land zu einem festen Bestandteil des Herbstes entwickelt.

Das Pilzesammeln könnte man zu Recht als litauischen Nationalsport bezeichnen, denn jeden Herbst strömen begeisterte Pilzsammler in die reichen Wälder des Landes. Tatsächlich sind Pilze tief in der litauischen folklore verankert, und die Tradition des Pilzesammelns reicht bis ins 14 .

Die geheimen Plätze der Pilzsammler werden von Generation zu Generation weitergegeben und bringen die Familien beim Zubereiten und Verzehren dieser Delikatesse zusammen. Obwohl die Litauer früher Pilze sammelten, um ihre Vorratskammern aufzufüllen, wird diese Tätigkeit heute als herbstliche Unterhaltung und als Gelegenheit betrachtet, die Schönheit der wechselnden Jahreszeiten zu genießen. Unter einem Baldachin aus goldenen Blättern spazieren zu gehen, den Geruch von Kiefern und Erde einzuatmen oder zu beobachten, wie der Nebel in die Weite des Waldes zieht, macht das Pilzesuchen noch aufregender.

Top Pilzsammelgebiet für erfahrene Pilzsammler

Obwohl das Pilzesammeln von Litauern aus dem ganzen Land genossen wird, zieht die Dzūkija , die pilzreichste Region des Landes, jeden Herbst Pilzsucher aus dem ganzen Land an. Üppige, ungezähmte Wälder mit versteckten Seen, häufige Regenschauer und recht milde Frühherbsttemperaturen schaffen ideale Bedingungen für das Wachstum von Pilzen.

Erfahrene Pilzsammler haben beim Varėna Pilzfestival in Südlitauen reichlich Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die tief in der Dzūkija gelegene Stadt ist ein Synonym für das Sammeln von Pilzen und wird manchmal auch die Hauptstadt der Pilze genannt. In diesem Jahr, zum 25. Jahrestag des Festivals, wurden die Schärfe der Augen der Teilnehmer und ihr Wissen über das umliegende Grün getestet. Die Teilnehmer sammelten nicht nur Hunderte von Pilzen, sondern übernahmen auch die Aufgabe, die Wälder entlang des Weges zu reinigen.

Nachdem Sie die Wälder in Dzūkija durchforstet und Ihre Körbe mit Pilzen gefüllt haben, können Sie andere Perlen der Region besuchen. Druskininkai , Litauens Kurort, ist ein verlockendes Ziel für die Zeit nach der Pilzsuche, denn hier gibt es viele Möglichkeiten, in heilende Schlammbäder einzutauchen oder in therapeutischen Salzkammern zu entspannen. Gleichzeitig können Pilzsammler, die lieber im Wasser unterwegs sind, in den Bezirk Lazdijai fahren. Hier gibt es über 150 Seen, den größten Fluss Litauens, den Nemunas, 21 Burghügel und den Regionalpark Meteliai , in dem 113 gefährdete Pflanzen- und Tierarten beheimatet sind.

Steinpilze und Pfifferlinge – Pilze, die von allen Litauern bevorzugt werden

Körbe voller Pilze sind der Höhepunkt jeder Pilzsammelreise. Obwohl es in Litauen etwa 400 essbare Pilzsorten gibt, liegt der ganze Ruhm auf den wenigen, die von den Einheimischen bevorzugt werden: Königsröhrlinge, Pfifferlinge, Birkenröhrlinge, orangefarbene Eichenröhrlinge, rote Kiefernpilze, Täublinge und einige andere. Erfahrene Pilzsammler erkennen die vielen Sorten auf den ersten Blick, während Amateure sich sicherheitshalber auf das Sammeln bekannter Pilze beschränken. Und wenn man im Wald keine findet, verkaufen die Einheimischen Gläser voller Pilze an den Straßen oder auf den Märkten der Städte, damit kein Pilzsammler mit leeren Händen nach Hause kommt.

Auch wenn das Pilzesammeln einen schönen Familienausflug darstellt, ist die Verkostung der Ernte ein ganz anderes Erlebnis. Ob als Hauptdarsteller in Suppen , Eintöpfen, Gebäck, Soßen, Knödeln oder sogar Käse oder als Beilage zu Fleisch- oder Gemüsegerichten, Pilze sind ein häufiger Star in der litauischen Küche.

Auch Profiköche verwenden Pilze gerne als geheime Zutat in saisonalen Gerichten. Umgeben von den smaragdgrünen Wäldern Ostlitauens lässt das Restaurant Labanoras die Pilze in jedem Gericht glänzen: Eingelegte Gelbe Ritterlinge mit Sauerrahm und Kartoffeln, gebratene Waldpilze mit Salat oder Steinpilzsuppe erfüllen alle Anforderungen an ein Pilzessen. Miško Natos im Bezirk Kaišiadorys lockt Pilzliebhaber mit einer Champignonsuppe mit gebratenen Pilzen und Speck sowie Nudel-Tagliatelle mit braunen Champignons und Hühnerbrust. Etno Dvaras , eine Restaurantkette mit traditioneller litauischer Küche, geht sogar so weit, ein ganzes Speiseerlebnis zu kreieren – ihre dicke Waldpilzsuppe wird in einer Brotlaibschale serviert.

uwelehmann/ surpress