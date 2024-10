Park Hyatt London River Thames eröffnet

Das Hotel befindet sich in exklusiver Lage an der Themse im angesagten Südwest-Londoner Stadtteil Nine Elms und bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Londoner Skyline. Das neue ParkHyatt verbindet wohnlichen Charme mit raffinierten Details.

Das Park Hyatt London River Thames bietet 203 Zimmer in erstklassiger Lage und ist der perfekte Ausgangsort für Gäste, die die Stadt und ihre kulturellen Highlights erkunden wollen. Nur einen kurzen Spaziergang von der Battersea Power Station entfernt – die mit 11 Millionen Besuchern im letzten Jahr zu einer der beliebtesten Attraktionen Londons gekürt wurde – liegt es zwischen mehr als 200 Hektar Grünfläche im Battersea Park und in der Nähe einer ganzen Reihe kultureller Sehenswürdigkeiten, wie dem historischen Kia Oval Cricket Ground und der Tate Britain. Das Hotel befindet sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu einigen der berühmtesten Wahrzeichen Londons, wie dem lastminute.com London Eye, Big Ben, Westminster Abbey und Buckingham Palace.

„Es war ein Privileg, das Flaggschiff der Park Hyatt Hotels zum Leben zu erwecken“, erklärt Rike Erdbrink, General Manager des Park Hyatt London River Thames. „Dieses Hotel verkörpert unaufdringlichen Luxus und einen Ort, an dem unser persönlicher Service und die warme Atmosphäre ein echtes Gefühl von zuhause in London erschaffen. Mit seiner zentralen Lage und dem durchdachten Design rückt das Hotel London in ein ganz neues Licht und ist ab sofort bereit, anspruchsvolle Reisende zu empfangen, die auf der Suche nach einem gehobenen Erlebnis sind.“

Durchdachtes englisches Design mit einem modernen Touch

Die Inneneinrichtung des Park Hyatt London River Thames verkörpert die Marke Park Hyatt und deren kontinuierliche Weiterentwicklung perfekt. Das Haus ist eine moderne Interpretation des klassischen englischen Stils, dessen zeitlose Möbel und maßgeschneiderte handwerkliche Details Eleganz und Komfort widerspiegeln. Das neutrale und gediegene Design wird durch Farbakzente und eindrucksvolle Kunstwerke ergänzt. Im Eingangsbereich des Hotels befindet sich die atemberaubende Installation „Ebb and Flow“ von Charlie Whinney, die von der Themse inspiriert ist. Im Hotel können Gäste außerdem Kunstwerke verschiedener bekannter Künstler bewundern, darunter Ian Rayer-Smith, Jo Taylor, Françoise Delaire, Gabriel Leung, George Blacklock und Ewan David.

Die Zimmer des Hotels knüpfen mit den tapezierten Wänden mit Motiven des berühmten englischen Textildesigners William Morris, dem Schema aus Weiß und Ebenholz und Akzenten aus Leder und Messing nahtlos an diesen Stil an. Diese Elemente spiegeln eine harmonische Kombination aus Komfort und Luxus wider. Bodentiefe Fenster sorgen für natürliches Licht in allen Räumen. Viele der Zimmer bieten zudem einen eindrucksvollen Blick auf die Themse, die Houses of Parliament und auf die ganze Stadt.

Raffinierte kulinarische Erlebnisse

Die verschiedenen Bars und Restaurants im Park Hyatt London River Thames verkörpern die Vielfalt der Umgebung und nehmen Gäste mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch eines der besten kulinarischen Erlebnisse in London. Jedes Lokal bietet eine einzigartige Atmosphäre und Geschmack, so dass jeder Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Im The Nine Elms Kitchen & Terrace können sich Besucher mit saisonalen Zutaten verwöhnen lassen, aus denen eine kulinarische Hommage an die Londoner Kultur kreiert wird. The Nine Elms Bar & Lounge ist ein Ausflug in die Vergangenheit und bietet Gästen Entspannung bei klassischen Cocktails. Für diejenigen, die ein gehobenes Erlebnis suchen, bietet die TAMISé Tea Lounge & Wine Library ein außergewöhnliches Erlebnis, direkt am Fluss gelegen. Der Chefkoch des Hotels, Fabrice Lasnon, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein unverwechselbares Gespür für die Zubereitung inspirierender Speisen im intimen Rahmen. Zudem werden Gäste auch im kantonesischen Restaurant des Hotels, das voraussichtlich noch in diesem Jahr eröffnet wird, mit authentischen Aromen verwöhnt.

Unvergleichliche Wellness-Erlebnisse

Für Gäste, die nach der ultimativen Entspannung suchen, bietet das Hotel ein herausragendes Wellness-Erlebnis. Ein ganzes Stockwerk ist dem Spa mit Panoramablick auf den Fluss gewidmet, das von natürlichem Licht durchflutet ist. Die großzügige Anlage ist in London einzigartig. Besuchern stehen außerdem ein 1.550 Quadratmeter großes, hochmodernes Fitnesscenter, ein ruhiger, 20×8 Meter großer Innenpool, sechs luxuriöse Behandlungsräume und eine Entspannungslounge zur Verfügung – die perfekte Oase, um vor der Kulisse der Stadt zu entspannen. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Behandlungen von The Tides, einer niederländischen ganzheitlichen Wellness-Marke, LING Skincare, sowie Tees und Behandlungen mit adaptogenen Superkräutern von Tea & Tonic.

Unvergessliche Tagungen und Veranstaltungen

Mit seiner ausgezeichneten Lage im Zentrum Londons und in der Nähe der US-Botschaft ist das Park Hyatt London River Thames der ideale Ort für unvergessliche Events und Veranstaltungen. Das Hotel verfügt über 14.337 Quadratmeter Tagungsfläche, darunter einen der größten Ballsäle, die seit 1929 im Zentrum Londons eröffnet wurden. Er bietet Platz für 830 Gäste und kann in drei kleinere Räume unterteilt werden. Weitere sieben Tagungsräume können zu einem größeren Raum geöffnet werden und sind durch ein großzügiges Foyer verbunden. Die zahlreichen Optionen sind ideal für die Organisation einzigartiger und individueller Veranstaltungen, egal zu welchem Anlass.

„Die Eröffnung des Park Hyatt London River Thames ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, das Angebot unserer Luxusmarke in Europa, Afrika und dem Nahen Osten zu erweitern“, erklärt Javier Águila, Group President EAME, Hyatt. „Diese Dynamik ist der Schlüssel zu unserem Ziel, Hotels für Gäste zu schaffen, die den ultimativen Genuss suchen. Wir sind überzeugt davon, dass das Park Hyatt London River Thames mit seiner außergewöhnlichen Aussicht, dem anspruchsvollen Design, den unvergesslichen Tagungsräumen und den herausragenden kulinarischen Erlebnissen die Erwartungen unserer Gäste übertreffen wird.“

Infos hier