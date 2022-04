Outdoorerlebnisse im Trentino

Neben Touren zu den höchsten Gipfeln der Alpen und Dolomiten, lockt die norditalienische Region auch mit mediterranem Küstenfeeling inmitten von Bergen am Garda Trentino oder auch beim Wine-Trekking im Vallagarina.

Wine-Trekking im größten Weinanbaugebiet Trentinos

Zwischen barocken Orten, Maisfeldern, Hügeln und Weinberg-Terrassen erstreckt sich Vallagarina, das größte Weinanbaugebiet Trentinos. Bis auf 700 Metern Höhe wachsen die Reben für den Wein, der Liebhaber auf der ganzen Welt begeistert. So ist Vallagarina eine Schatzkiste edler Weine, wie dem berühmten Sekt Trentodoc sowie von Rotweinen wie dem Marzemino.

Wahren Genuss verspricht auch das Trekking zum Borgo dei Posseri auf 625 Metern Höhe. Von der Kelterei mit Karte und Wegzehrung gut gerüstet geht es auf eine gemütliche Tour durch die Weinberge mit einem Erlebnispfad für die Sinne. Das Besondere: Die Pausen finden in den Rebenreihen statt, aus denen der Wein stammt, den die Wanderer auf ihrem Wine-Trekking verkosten.

Küstenfeeling und Höhenrausch am Gardasee

Mediterranes Küstenfeeling inmitten der Berge versprechen drei Routen des Garda Trek entlang der Gipfelhänge um den nördlichen Teil des Gardasees. Wanderer können bei den Rundtouren um den See und nach einer Übernachtung in urigen Schutzhütten spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge genießen. Wege wie der Ledro Alps Trek oder der Klettersteig Fausto Susatti am Cima Capi können mit einem der faszinierendsten Ausblicke auf den Lago di Garda aufwarten.

Anfänger sollten in Arco den Klettersteig Via Ferrata dei Colodri wählen, einer der einfachsten im Trentino: Er ist genau richtig, um sich mit Felsen und Höhe vertraut zu machen. Wer es gemütlicher mag, kann die Umgebung bei leichten Tageswanderungen erkunden. Beispielsweise auf dem Pfad Busatte-Tempesta, der über eine Reihe Felsen und Treppen verläuft und auf der gesamten Strecke vom Panorama der Seelandschaft und der mediterranen Vegetation begleitet wird.

Über Trentino

Trentino ist eine autonome Region in Norditalien. Ihre Fläche reicht von den Dolomiten bis zum Gardasee, wobei 60 Prozent des Gebietes bewaldet sind. Mehr als 500 Millionen Bäume sowie 300 Seen prägen die facettenreiche Naturlandschaft, die auf zahlreichen Wanderwegen zu Fuß oder mit dem Bike erkundet werden kann.

Trentino bietet eine Mischung aus alpinem und mediterranem Klima, ideale Bedingungen für Natur- und Sportliebhaber. Auch kulturell Interessierte kommen auf ihre Kosten, sei es in Städten wie Trento und Rovereto oder beim Besuch historischer Burganlagen.

uwelehmann/ surpress