One&Only Kéa Island eröffnet

Auf der versteckten Insel Kéa, nur 45 Minuten mit dem Schnellboot von Athen entfernt, zelebriert One&Only das authentische mediterrane Leben, umgeben von unberührten Landschaften, tiefblauem Meer, abgelegenen Stränden und charmanten Dörfern. One&Only Kéa Island folgt auf die erfolgreiche Eröffnung des One&Only Aesthesis in Athen im November 2023, das erste Resort der Marke in Griechenland.

One&Only Kéa Island liegt auf einem 65 Hektar großen Strandgrundstück an der rauen Westküste der Kykladeninsel Kéa. Es ist das erste Ultra-Luxus-Resort auf der Insel und verfügt über moderne Villen, die über den Klippen zu schweben scheinen – jede mit eigenem Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer. Hier folgen Gäste dem eigenen Rhythmus der Insel und genießen gehobene griechische Küche, ganzheitliches Wellnessmomente und ausgewählte Erlebnisse, die den nautischen und kulturellen Charme der Kykladen widerspiegeln.

„Jedes One&Only-Resort ist einzigartig, zelebriert seine außergewöhnliche Lage und ist eine Reminiszenz an die Landschaft und einheimische Gemeinschaft“, so Philippe Zuber, Chief Executive Officer von Kerzner International. „Wir freuen uns, unsere zweite griechische Oase zu präsentieren. Mit zwei unterschiedlichen Anlagen bieten wir nun eine einzigartige griechische Reise ganz im Stil von One&Only. Mit nur 2.300 Einwohnern ist diese Insel für ihre Bewohner etwas ganz Besonderes, und es ist ein Privileg, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, um den einzigartigen Geist von Kéa zu bewahren. Dieses bislang unbekannte Reiseziel zeigt die Kykladen von einer anderen Seite und verspricht einen Aufenthalt, bei dem sich Gäste entspannen und neue Energie tanken.“

Ägäisches Wunder

Die 63 Villen und Privathäuser des Resorts wurden von dem renommierten Architekten John Heah entworfen und sind eine Hommage an die architektonischen Traditionen der Insel Kéa. Von Hand bearbeiteter lokaler Stein und griechischer Marmor spielen eine wichtige Rolle und ergänzen andere kykladische Elemente wie hohe Atrien, weiße Wände, Pergolen und Rundbögen.

Auf einer atemberaubenden Klippe gelegen, erschaffen das Hauptgebäude des Resorts und die Villengruppe eine dörfliche Atmosphäre, während sie gleichzeitig ein Gefühl von Weite und Privatsphäre vermitteln. Die Villen, die wahlweise mit einem oder zwei Schlafzimmern ausgestattet sind, fangen den typischen Inselcharakter ein und verfügen über großzügige Innen- und Außenbereiche, die für das Leben im Freien konzipiert sind.

Eine begrenzte Anzahl von Private Homes steht zum Kauf zur Verfügung. Es sind die ersten Residenzen einer Hotel-Marke in Griechenland, die in freiem Besitz sind. Sie befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Vroskopos-Bucht und verfügen über bis zu sechs Schlafzimmer, einen Infinity-Pool, großzügige Unterhaltungsbereiche, Gärten mit einheimischer Flora und Fauna und weitem Meerblick.

Island Bounty – die Kulinarik Kéas

One&Only Kéa Island zelebriert die kulinarischen Geheimnisse der Insel durch die Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern, Bauern und Fischern. Die Restaurants und Bars des Resorts arbeiten mit saisonalen und traditionellen Produkten der Insel und ermöglichen es den Gästen, in eine authentische mediterrane Küche einzutauchen.

Das lebhafte Restaurant Atria liegt im Herzen des Resorts und serviert klassische griechische Küche, Familiengerichte mit fangfrischem Fisch, Fleisch aus lokaler Landwirtschaft sowie Kräuter und Produkte aus eigenem Anbau. Die Kosmos Lounge bietet je nach Tageszeit frisch gepresste Säfte, Nachmittagstee oder Cocktails auf der Terrasse. Von dort hat man zudem einen weiten Blick auf das Meer und die Sonnenuntergänge über dem ägäischen Meer.

Die Kaiki Pool Bar ist der perfekte Ort, um Snacks und Cocktails am beeindruckenden Infinity-Pool des Resorts zu genießen, während die Weinbar Èpicora mit selbst hergestellten Käse- und Wurstarrangements lockt, die mit griechischen und internationalen Weinen kombiniert werden. Die geheimnisvolle Incognito Speakeasy Bar ist hinter einer nicht kaum erkennbaren Tür versteckt und bietet nur maximal 20 Gästen eine Auswahl an seltenen Rumsorten, edlen Whiskys und kubanisch inspirierten Cocktails.

Egal ob man sich lieber sonnt oder am Meer tanzt: Der Bond Beach Club ist der neue Hotspot auf den Kykladen und hat das Potenzial, einer der exklusivsten Beach Clubs der Region zu werden. Der Bond Beach steht für dezenten Luxus und fängt die lebendige und gleichzeitig entspannte Atmosphäre ein, die typisch für den Sommer in Griechenland ist. Ein Ort, an dem Gäste lange Nachmittage mit ihren Füßen im Sand verbringen, während sie mediterrane und asiatische Aromen, gute Drinks und erlesene Weine in Verbindung mit dem Sound der ansässigen DJs genießen. Für diejenigen, die zum Mittag- oder Abendessen vorbeikommen möchten, gibt es einen Steg, von dem aus man den Strand per Boot erreicht.

Inspiriert von den Dorffesten, die jeden Sommer auf den griechischen Inseln abgehalten werden, veranstaltet das Resort zudem sogenannte „Panigiri“-Abende auf der Piazza mit traditioneller Musik, Tanz und gegrilltem Fleisch unter freiem Himmel.

Geheimnisse zu Wasser und zu Lande

One&Only Kéa Island bietet exklusive Erlebnisse zu Lande und zu Wasser, um das einzigartige Reiseziel auf vielfältige Weise zu entdecken. Mit vier historischen Schiffwracks, die direkt vor der Küste liegen, ist Kéa ein Magnet für Tiefseetaucher: Das Tauchzentrum des Resorts bietet Unterwasserabenteuer für alle Niveaus, von PADI-Anfängerkursen bis hin zu technischen Tauchgängen zu einigen der unbekanntesten Tauchplätze des Mittelmeers. Gäste, die lieber über Wasser bleiben, chartern eine Yacht für Segeltörns zu versteckten Stränden und zu den Nachbarinseln. Hier wird Geschichte greifbar: Um die Geschichte dieser faszinierenden Insel zum Leben zu erwecken, führt Archäologe des Resorts Gäste zu faszinierenden Ausgrabungsstätten auf dem Gelände des Anwesens. Weitere Highlights sind geführte Touren zu antiken Ruinen, charmanten Küstendörfern und der Stadt Ioulida.

Das One&Only Spa ist ein dreistöckiges Refugium am Wasser, das sich dem ganzheitlichen Wohlbefinden verschrieben hat. In Zusammenarbeit mit „Subtle Energies“ macht sich das Spa die elementare Energie von Kéa zunutze und bietet Behandlungen im Einklang mit Erde und Meer an. Inspiriert von der griechischen Mythologie stehen vielfältige Anwendungen zur Auswahl, die ayurvedisches Heilwissen, einheimische Kräuter und modernste Techniken kombinieren. Das Spa beherbergt außerdem eine Reihe von Watsu-Therapiebecken, kalten Tauchbecken, Dampfbädern, Saunen, Whirlpools und einen Innen- und Außenpool mit freiem Blick auf das Meer.

