One&Only Aesthesis: Winter in Athen

Zugegeben, Athen ist nicht unbedingt das allererste Reiseziel, das in den Sinn kommt, wenn nach einer Urlaubsdestination im Winter gesucht wird. Doch während viele Reisende eher im Sommer an die Strände der griechischen Metropole strömen, offenbart Athen gerade in den Wintermonaten eine ganz besondere Magie: Weniger Touristen, keine überfüllten Sehenswürdigkeiten und kühlere Temperaturen sind ideal, um Athen von einer ganz neuen Seite kennenzulernen – eine Stadt, die zur Ruhe kommt. Der beste Ausgangspunkt für winterliche Abenteuer in und um Athen: Das One&Only Aesthesis, welches das ganze Jahr über Gäste empfängt.

Wintersaison in Athen – eine ganz besondere Jahreszeit

Athen ist das ganze Jahr über ein faszinierendes Reiseziel, doch in den Wintermonaten entfaltet die Stadt ihren unvergleichlichen Charme. Es ist die richtige Zeit, um in aller Ruhe durch die antiken Stätten zu schlendern und die Geschichte auf sich wirken zu lassen– ganz ohne die sommerliche Hektik. Weniger Warteschlangen und mehr Platzfreiheit in den Museen ermöglichen es den Reisenden, die kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt in vollen Zügen zu genießen.

Doch Athen ist weit mehr als nur seine antiken Ruinen: Im Winter lädt die Stadt ein, ihre zahlreichen Museen und Kunstgalerien zu entdecken, die oft mit Sonderausstellungen und kulturellen Events aufwarten. Die griechische Hauptstadt verfügt über eine sehr lebendige Kunstszene – ob in der zeitgenössischen Gagosian Galerie, der innovative Intermission Galerie, der global modernen Rodeo Galerie, im Benaki-Museum oder in den kleinen, charmanten Galerien der Stadt – Kulturbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kosten.

Ein weiterer Vorteil der Nebensaison: Die angenehm milden Temperaturen, die sich perfekt für ausgedehnte Erkundungstouren eignen. Für aktive Urlauber lohnt sich eine Wanderung im Naturparadies des Nationalparks Parnitha, das nur 35 Kilometer weit von Athen entfernt liegt. Nach der Aktivität stärkt ein traditioneller Wintereintopf, Fasolada, in der Mpafi-Hütte, die man dort direkt vor dem Kamin genießen kann.

Und sogar Skifahren ist hier im Winter möglich: Am nahegelegenen Berg Parnass schnallen sich Urlauber die Ski unter die Füße und erfrischen sich abends bei einem Sprung ins Mittelmeer. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen winterlichen Veranstaltungen, die in der Stadt stattfinden. Vom Weihnachtsmarkt am Syntagma-Platz über klassische Konzerte bis hin zu festlichen Theateraufführungen – in Athen gibt es in den Wintermonaten immer etwas zu entdecken.

Unvergessliche Winterabende im One&Only Aesthesis

Das One&Only Aesthesis an der Athener Riviera ist der ideale Ausgangspunkt, um die Magie Athens in den Wintermonaten zu erleben. Nur eine kurze Fahrt vom pulsierenden Stadtzentrum entfernt, bietet das Resort eine einzigartige Kombination aus Ruhe und Luxus. Während die Strände in der kühleren Jahreszeit eine friedliche Stille ausstrahlen, ermöglicht die exklusive Lage des Resorts sowohl Entspannung als auch einen schnellen Zugang zu den kulturellen Schätzen der Stadt.

Für die zwei besonders festlichen Abende des Winters, den Weihnachts- und Silvesterabend, stehen im One&Only Aesthesis kulinarisch gleich zwei Orte zur Verfügung: Im ORA von Ettore Botrini verwöhnt der griechische Sternekoch mit seiner modernen griechisch-italienischen Küche, während eine Live-Jazzband den Abend begleitet. Das Restaurant eignet sich auch wunderbar für einen ausgiebigen Brunch am Weihnachtstag mit feinsten Gourmet-Gerichten ebenfalls untermalt mit musikalischen Live-Auftritten.

Zu Silvester gibt es im ORA ein exklusives Dinner-Menü, kombiniert mit fünf Weinen in anspruchsvoller Atmosphäre. Das zweite zur Wahl stehende Restaurant ist das Manko Athen. Dieses bietet ein lebhaftes kulinarisches Erlebnis und stellt eine Mischung aus Restaurant, Beach Club und Late-Night-Location dar. Gastronomisch geht die Reise im Manko Athen nach Peru und die DJ-Auftritte geben den Ton für eine einzigartige Nacht voller Festlichkeiten an.

