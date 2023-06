One&Only Aesthesis: Einchecken in Athen

Versteckt an der exklusiven Strandpromenade von Glyfada entlang der Athener Riviera, empfängt das mit Spannung erwartete erste griechische One&Only-Resort ab Oktober 2023 seine Gäste. One&Only Aesthesis ist ein Luxus-Refugium unweit von Athen, das die unbeschwerte Eleganz einer vergangenen Ära zelebriert und eine Welt voller Nostalgie und Mid-Century-Glamour offenbart.

Inmitten eines 21 Hektar großen Strand- und Waldschutzgebietes direkt am Saronischen Golf, umgeben von duftenden Lavendelfeldern und einem postkartenreifen Blick auf die Küste, vermittelt One&Only Aesthesis das Gefühl einer privaten Insel – und ist doch nur eine kurze Fahrt von den antiken Wundern der griechischen Hauptstadt entfernt.

„One&Only setzt immer wieder neue Maßstäbe, wenn es darum geht, außergewöhnliche, einzigartige Resorts und unvergleichliche Ultra-Luxus-Erlebnisse in jeder unserer Destinationen zu schaffen. Wir freuen uns, unsere griechische Odyssee mit One&Only Aesthesis zu beginnen – einem neuen Strandresort im Herzen einer der berühmtesten Städte der Welt“, so Philippe Zuber, Chief Executive Officer, Kerzner International. „Während wir unsere Expansion in ganz Europa fortsetzen, stärkt unser Debüt in Griechenland unsere Markenpositionierung und bringt One&Only an die Wiege der europäischen Zivilisation. Inspiriert vom kulturellen Erbe und dem kulinarischen Reichtum Athens ist One&Only Aesthesis ein Ort der Lebensfreude, der Energie, der Authentizität, des Glamours und des Charismas und bietet einen idyllischen Ausgangspunkt, um den Rest des Landes zu erkunden.“

Ganz vorne mit dabei: Yann Gillet, der von One&Only zum General Manager des Resorts ernannt wurde. Gillet, der bereits weltweit Führungspositionen innehatte, bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Hotellerie mit. „Ich freue mich sehr, die Eröffnung des One&Only Aesthesis in Glyfada zu leiten“, so Gillet. „Das Resort treibt die Wiederbelebung dieser legendären Küstenregion voran, die für viele Griechen die Zeit überdauert und sie in das Idyll ihrer Jugend zurückversetzt. Unsere Gäste erwartet hier ein Resort-Erlebnis, das vom pulsierenden kosmopoliten Lebensgefühl der 60er und 70er Jahre inspiriert ist – dem Höhepunkt der griechischen Hollywood-Ära.

Nostalgischer Küstenglamour

One&Only Aesthesis verkörpert den Glamour der Ägäis mit einer Reihe atemberaubender Zimmer, Bungalows, Villen sowie einer exklusiven Gemeinschaft von One&Only Private Homes – alle Unterkünfte sind dabei so gestaltet, dass sie die atemberaubende Schönheit der griechischen Küste unterstreichen. Die in Sonnenlicht getauchte Architektur ist eine Hommage an das Design der Jahrhundertmitte mit hohen Decken, gewebten Lederdetails, gedeckten Tönen und Naturakzenten.

Die 95 stilvollen Bungalows, 18 Residenzen und zwei ikonischen Villen des Resorts bieten die unvergleichliche Ruhe und Abgeschiedenheit eines Refugiums im Inselstil. Sie verfügen über private Pools, sonnige Gärten sowie stimmungsvolle Außenduschen und Kamine. Die charakteristische Villa One von One&Only ist dabei der Inbegriff des Indoor-Outdoor-Leben. Auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern bietet sie einen beeindruckenden Swimmingpool, freien Blick auf das Meer aus jedem Winkel und eine weitläufige Terrasse, die sich bis zum Wasser erstreckt. Diese atemberaubende Split-Level-Villa mit zwei Schlafzimmern ist perfekt für größere Gruppen und Mehrgenerationenaufenthalte – denn Villa One kann mit der Villa Nostos, der zweiten Villa des Resorts, verbunden werden, um so einen außergewöhnlichen Rückzugsort mit vier Schlafzimmern zu schaffen. Die Epos Residence mit zwei Schlafzimmern kann ebenfalls zu einem Refugium mit sechs Schlafzimmern für einen Urlaub mit Freunden oder der Familie verbunden werden.

Insgesamt 14 One&Only Private Homes bieten die Möglichkeit, neue gemeinsame Momente zu schaffen. Im Einklang mit der Küstenregion ist jedes Private Home eine stilvolle Kulisse, die antike Mythen mit modernem Lifestyle verbindet. Besitzer der One&Only Private Homes genießen kostenlosen Zugang und Nutzung der Einrichtungen des One&Only Aesthesis Resorts sowie zahlreiche Privilegien des globalen Netzwerks.

Grecian Flavours

One&Only Aesthesis gilt als kulinarischer Innovator und Vorreiter und wird mit Ettore Botrini und Paco Morales Kerzners weltweites Repertoire an Michelin-Sternen und Starköchen erweitern. Das Resort ist eine Hommage an die Jahrtausende alte griechische Kultur und Küche und verwendet Zutaten aus lokalem Anbau für eine sinnliche mediterrane Essenz.

Ora, griechisch für „Zeit“, ist das ganztägig geöffnete Restaurant, geleitet von Küchenchef Ettore Botrini. Seine verspielte und kreative Speisekarte konzentriert sich auf frische mediterrane Aromen und einen Sinn für den Ort, der Natur, Traditionen und das Leben im Freien miteinander verbindet. Mit einem Hauch andalusisch-mediterraner Küche ist El Bar de Paco Morales ein Pop-up-Restaurant mit einer lebendigen Atmosphäre, inspiriert von der Heimatstadt des Kochs, Cordoba.

In der Alelia Bar, erbaut rund um einen beeindruckenden Olivenbaum, werden charakteristische Olivencocktails mit frischen Kräutern aus dem Garten des Resorts serviert. Das eigens entwickelte Konzept Thimisi ist von zwei der berühmtesten Persönlichkeiten der goldenen Ära Athens inspiriert – Maria Callas und Jackie O‘. Die nach Westen ausgerichtete Outdoor Sunset-Bar erwacht abends zum Leben und fängt den pulsierenden Lebensstil des glamourösen Riviera-Lifestyles mit neu interpretierten klassischen Cocktails und Musik zum Sonnenuntergang ein. Die Strand- und Poolbar Minima ist der Ort, an dem man sich am Wasser entspannen und abschalten kann.

Ägäische Abenteuer

One&Only Aesthesis zelebriert seine privilegierte Lage zwischen Stadt und Meer und bietet ausgewählte Erlebnisse, um die Natur- und Kulturwunder Athens zu entdecken, von der Entdeckung von Weltkulturerbestätten bis hin zum Segeln, Wandern und einem Bad in den berühmten heißen Quellen der Region

Das Resort bietet zudem ganzheitliche Wellness-Behandlungen mit einem luxuriösen Spa sowie dem Club One, einem voll ausgestatteten Fitnessstudio, mit Tennisplätzen und Padel-Platz. Der KidsOnly Club begeistert die kleinen Reisenden mit Aktivitäten in der Natur und Bildungsprogrammen, die zum Lernen und Spielen im Garten, im Baumhaus, im Musikzimmer und im Amphitheater des Resorts anregen. Der Beach Club für Erwachsene ist ein Ort zum Sehen und Gesehen werden und fängt den geselligen Geist der Riviera mit stilvollen Cabanas, Live-Musik und sonnenverwöhnten Speisen ein.

Infos: oneandonlyresorts.com/aesthesis

uwelehmann/ surpress