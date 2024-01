Neueröffnung: Waldorf Astoria Doha West Bay

Mit einer Fassade und einem Haupteingang, die fast identisch mit dem ursprünglichen Waldorf Astoria in New York sind, knüpft das Waldorf Astoria Doha West Bay an das reiche Erbe der Marke an und bringt Manhattan-Flair in die Hauptstadt von Katar. Das 44-stöckige Gebäude verfügt über 283 Zimmer und Suiten sowie 50 Luxusapartments, die alle im Art Déco Stil gestaltet sind. Darüber hinaus wird jedem Hotelgast ein persönlicher Concierge zur Seite gestellt, der sich von der Ankunft bis zur Abreise um jedes Detail des Aufenthalts kümmert.

„Katar verzeichnet ein starkes Wachstum im internationalen Tourismus und erwartet bis 2023 mehr als vier Millionen Besucher. Wir freuen uns, unsere Präsenz in diesem Land mit der Eröffnung des Waldorf Astoria Doha West Bay weiter auszubauen. Ob Sie geschäftlich oder privat in Katar sind, das zeitlose Design, das verlockende kulinarische Angebot, das vierstöckige Spa und die hochmodernen Veranstaltungseinrichtungen machen dieses Hotel zu einer urbanen Oase im Herzen der Stadt“, sagt Guy Hutchinson, President Middle East and Africa, Hilton

Als Hommage an die Geschichte der großen Uhren in den Waldorf Astoria-Hotels auf der ganzen Welt, ist das zentrale Element der Lobby eine von Tiffany & Co. entworfene Uhr. Die Uhr ist ein Kunstwerk, das den Falken – den Nationalvogel von Katar – mit einer Lünette feiert, die den Federspitzen eines Falken nachempfunden ist. Die Uhr ist in der Schweiz handgefertigt und trägt das patentierte Tiffany-Blau auf den Zeigern und Zifferblättern. Die Bank um die Uhr sowie ausgewählte Möbel in den Gästezimmern sind mit luxuriösem Mohair in Tiffany-Blau gepolstert.

„Das durchdachte Design des Waldorf Astoria Doha West Bay ist von dem Moment an, in dem ein Gast durch die Tür tritt, offensichtlich. Es schafft sofort ein Gefühl für den Ort und schafft Vorfreude auf die unvergesslichen Erlebnisse, die ihn erwarten. Dieses Hotel ist eine atemberaubende Ergänzung unseres Luxusportfolios in Katar und spiegelt unser Engagement für das weitere Wachstum der Luxuskategorie von Hilton im Nahen Osten wider“, sagt Dino Michael, Senior Vice President und Global Head, Hilton Luxury Brands.

Ein luxuriöser Spa-Rückzugsort

Das Waldorf Astoria Spa erstreckt sich von der 39. bis zur 43. Etage und bietet eine einzigartige Auswahl an Wellness-Erlebnissen, alle mit einem atemberaubenden Blick auf die Skyline von Katar. Zu den maßgeschneiderten Einrichtungen des weitläufigen Spas gehören Entspannungs- und Hydrotherapie-Pools mit Salzinhalation, thermische Erlebnisse wie der sensorische Regenspaziergang, ein Salon, Entspannungszonen mit privaten Alpha-Sphären-Erlebnissen und Behandlungssuiten, die ganzheitliche Wellness-Behandlungen anbieten.

Wer sich sportlich betätigen möchte, dem bietet das Spa eine eigene Fitness-Etage mit einem Technogym-Fitnesscenter für Männer und einem für Frauen, Bikram-Yoga- und Meditationsstudios sowie getrennten Saftbars für Männer und Frauen. Die Gäste können auch ein Bad im 26 Meter langen, mit Marmor gefliesten Innenpool nehmen oder sich in den getrennten Pools für Männer und Frauen mit beheizten Entspannungsliegen erholen.

Exquisite Kulinarik

Das Waldorf Astoria Doha West Bay verfügt über eine Reihe von Restaurants, die das Erbe von Waldorf Astoria in Bezug auf exquisite Speisen und Getränke fortführen. In Anlehnung an die Geschichte des ursprünglichen Waldorf Astoria in New York bietet das Peacock Alley den Afternoon Tea der Marke sowie typische Gerichte wie Egg Benedict und Red Velvet Cake.

Gäste können sich auf süße Köstlichkeiten im Ledoux freuen, eine Pariser Patisserie, die besonderes Gebäck und Torten serviert. In der Cortland Bar, einer von New York inspirierten Mixology-Bar, kann man frisch zubereitete Cocktails schlürfen oder auf der Al Fayrouz Terrace levantinische Küche und Shisha genießen.

Der Tribeca Market ist eine Gourmet-Food-Hall mit New Yorker Klassikern und Delikatessen. Das elegante Restaurant ist zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet und bietet fünf verschiedene Live-Acts.

Weitere Restaurants, die demnächst eröffnet werden, sind das MURU unter der Leitung des italienisch-argentinischen Sternekochs Mauro Colagreco und das YUN, wo die Gäste moderne kantonesische und taishanesische Küche in einem Ambiente genießen können, das an die ursprünglichen Teehäuser und luxuriösen Speisesäle im Hongkong der 1930er-Jahre erinnert.

Eine Destination für Tagungen und Events

Das Hotel verfügt über elegante Veranstaltungsräume, die den idealen Rahmen für jede Art von Veranstaltung bieten – darunter zwei Ballsäle, die jeweils bis zu 500 Personen fassen. Darüber hinaus bietet das Hotel zwei Konferenzräume und drei multifunktionale Tagungsräume mit Zugang zu einer Außenterrasse. Alle Veranstaltungsräume verfügen über natürliches Tageslicht und einen separaten Konferenzeingang.

