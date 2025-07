Neue Ära für das Boho-Hotel Jufenalm

Für einen besonderen Wow-Effekt wird das 42 Meter lange Außenbecken sorgen, das auf 1.150 Metern Höhe zwischen Himmel und Erde liegt und einen spektakulären Blick auf das Steinerne Meer bietet. Was wegen des Tiny Houses begann, wird zum neuen Kapitel im Boho-Hideaway. Seit April laufen die Umbauarbeiten der Jufenalm und dauern noch bis Ende August an.

Mitten in der Natur und doch ganz bei sich: Als die Jufenalm im Jahr 2021 mit neuem Konzept eröffnete, war sie das erste Boho-Hotel der Alpen – ein Ort, an dem Natürlichkeit, Design und Leichtigkeit eine neue Form von Luxus definieren. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Unter dem Leitmotiv „A New Era is Coming“ entsteht auf über 1.150 Metern Seehöhe ein umfassender Ausbau, der nicht nur architektonisch, sondern auch atmosphärisch neue Maßstäbe setzen will. Im Zentrum steht der neue 42 Meter umfassende Infinity-Pool mit freiem Blick aufs Steinerne Meer. Der ausgebaute Spabereich Cloud Nine bietet mit einer spiegelverglasten Panorama-Sauna, einem Kräuterdampfbad, Boho-Ruheräumen und Relax-Plateaus im Grünen einen Rückzugsort zum Entspannen. „Wir wollten die Jufenalm nicht verändern – sondern vertiefen. Unsere Gäste haben sich mehr Raum für Ruhe und Weite gewünscht. Wir haben zugehört und etwas geschaffen, das nicht nur schön aussieht, sondern sich richtig anfühlt“, erklärt Gastgeberin Stefanie Rohrmoser.

Die Jufenalm wächst um acht neue Einheiten auf insgesamt 38 liebevoll eingerichtete Zimmer und Suiten. Auch die neuen Kategorien, darunter die Sky Suite mit Blick in die Berge, die Pool Suite mit Wassernähe oder die Gartensuite mit Ausblick ins Grüne, spiegeln den Bohemian Spirit in Form von gewebten Teppichen, Naturtextilien und offenen Raumkonzepten wider. Die Gestaltung folgt wie gewohnt einem ganzheitlichen, naturverbundenen Designansatz: Leinen, Rattan, Stein, warmes Licht und sonnenverbranntes Altholz treffen auf sanfte Farbwelten, die sich durch alle renovierten Zimmereinheiten ziehen.

Auch im Restaurantbereich ließen die Hoteliers die Handwerker ran: Aus der rustikalen Hirschalm wurde ein moderner Raum – The Nightwood –, der den Boho-Stil im Interieur aufgreift. Mit warmen Lichtinseln und besonderen Installationen, dunklen Holzakzenten und Abendstimmung entsteht ein kulinarisches Erlebnis, das Ruhe, Genuss und Stil miteinander verbindet. Da die Renovierung des Bereichs bereits abgeschlossen ist, können sich die Gäste ab sofort von der hervorragenden Gastronomie sowie der beeindruckenden Panoramaaussicht aus den großen Fensterfronten überzeugen lassen.

Zudem wird das Erlebnis für Gäste durch neue Signature-Angebote erweitert: Floating Breakfast im Pool, individuelle Treatments, Sunrise Flow im Infinity-Pool vor der Öffnung und Moonlight Flow zu besonderen Anlässen – all das macht die neue Jufenalm zu einem Ort, der nicht lauter wird, sondern leiser.

Auslöser für die Erweiterung war ein praktischer Anlass: Das Tiny House auf dem Gelände musste aufgrund geänderter Vorschriften versetzt werden. „Diese kleine Veränderung hat uns inspiriert, nochmal ganz neu zu denken“, so Stefanie Rohrmoser. „Heute wissen wir: Es war der erste Schritt in eine neue Ära.“

