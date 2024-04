Neu im Herzen Florenz – Anglo American Hotel

„Die natürliche Schönheit und die einzigartige Kultur der Toskana ziehen seit Jahrzehnten Besucher aus aller Welt an“, sagt Simon Vincent, Executive Vice President & President, Europe, Middle East & Africa, Hilton. „Das Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design und seine lokal inspirierten gastronomischen Angebote aus und ist eine bemerkenswerte Ergänzung der pulsierenden Hotelszene von Florenz. Mit seiner Kunst der Renaissance, seiner historischen Architektur und seinem berühmten kulturellen Erbe heißt Florenz jedes Jahr Millionen von Besuchern willkommen. Wir sind sehr stolz darauf, unser jüngstes Hilton Haus hier zu eröffnen.“

Reiche Geschichte

„Die Curio Collection by Hilton wächst weltweit weiter und jedes Haus bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis, das vom jeweiligen Ort inspiriert ist“, sagt Jenna Hackett, Global Brand Head, Curio Collection by Hilton. „Das Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, kann auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurückblicken, die mit dem gehobenen Design, dem kulinarischen Angebot und den einladenden Gästezimmern zum Leben erweckt wird. Die Eröffnung des Anglo American Hotels Florence ist ein Meilenstein für die Marke und bietet Reisenden einen maßgeschneiderten Aufenthalt in einem der begehrtesten Reiseziele Italiens.“

Eklektisches, kunstinspiriertes Design

Das ursprünglich im 19. Jahrhundert erbaute und im Herzen der beliebten Toskana gelegene Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, wurde nach einer intensiven Renovierung unter der Leitung der italienischen Architektin Chiara Caberlon im Jahr 2021 vom Fund Star II erworben und ist nun wieder geöffnet. Der Fund Star II ist ein alternativer Immobilien-Investmentfonds, der professionellen Anlegern vorbehalten ist und von Castello sgr verwaltet wird, einem italienischen Unternehmen, das auf die Förderung und Verwaltung alternativer Anlageprodukte mit besonderem Schwerpunkt auf Immobilien spezialisiert ist.

Das neu eröffnete Hotel, dessen Schwerpunkt auf der Erhaltung wichtiger historischer Merkmale bei gleichzeitiger Einführung eines modernen und eleganten Designs liegt, verfügt über Gästezimmer mit einer unverwechselbaren Farbpalette aus satten, lebhaften Farben, die eine eklektische, unkonventionelle Atmosphäre schaffen. Im gesamten Hotel finden sich Kunstwerke aus den 1920er Jahren sowie faszinierende Details und Einrichtungsgegenstände. Das Hotel verfügt über ein modernes Fitnessstudio und zwei Tagungsräume für bis zu 70 Personen, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Gäste gerecht werden.

Whisper Wine Bar and Courtyard

Die Whisper Wine Bar and Courtyard, in der Jazz- und Soulmusik gespielt wird, war der kulturelle Salon, in dem sich die britische Damengemeinschaft „Scorpions“ in den 1930er Jahren traf und mit bissiger Kritik über das florentinische Leben plauderte. Diese Gemeinschaft britischer Auswanderinnen diente als Muse für den Film Tea with Mussolini.

Das Whisper befindet sich im Zentrum des Hotels und serviert eine Vielzahl von Getränken, darunter charakteristische Cocktails und toskanische Weine. Der Innenhof unter freiem Himmel beherbergt einen ruhigen Innengarten, der die Besucher dazu einlädt, sich in der toskanischen Sonne zu sonnen oder unter einem der vielen Sonnenschirme im Schatten Schutz zu suchen. Der Mehrzweckraum verwandelt sich nahtlos in einen Veranstaltungsort, der eine Vielzahl von Zusammenkünften beherbergen kann, von sorgfältig kuratierten Veranstaltungen zu Literatur, Poesie und Kunstausstellungen bis hin zu vibrierender Live-Musik und Performances.

Vivi Bistro

Das Vivi Bistro bietet lokale und internationale Küche mit lokalen und saisonalen Zutaten und serviert morgens ein Frühstücksbuffet sowie Mittag- und Abendessen. Die sanfte Farbpalette und das raffinierte Design des Restaurants sind der perfekte Ort, um eine erlesene Auswahl an Wurst- und Käsesorten, italienischer Pasta und traditionellen lokalen Desserts zu genießen.

Das Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton liegt nur 15 Gehminuten von berühmten Palästen, Kirchen und Museen entfernt, die reich an Kunstwerken der Renaissance sind und neben der Architektur von Florenz auch Meisterwerke von bedeutenden Persönlichkeiten wie Giotto, Brunelleschi, Botticelli und Michelangelo zeigen. Zu den Sehenswürdigkeiten in der Nähe gehören die Kathedrale Santa Maria del Fiore, die Piazza Duomo, der Palast und die Galerie der Uffizien, die Accademia-Galerie und die berühmte Brücke Ponte Vecchio, die den Fluss Arno überspannt.

