Nesslerhof – Weihnachtsgewinnspiel

Im Wellnesshotel Nesslerhof in Großarl im Salzburger Land urlaubt es sich leicht, frei und nah an der Natur. „Feel the spirit of natural happiness“ lautet der Slogan des von Tina und Hermann Neudegger privat geführten Glücksortes am sonnigen Logenplatz im Tal der Almen. Die beiden Gastgeber haben genau hingehört und die Wünsche ihrer Gäste nach noch mehr Raum, Fläche und Qualität erfüllt.

Seit Juli 2023 ergänzen zahlreiche Neuerungen das Haus. Darunter die luxuriösen Suiten mit Private Spa im obersten Stock, der nun 800 Quadratmeter große Naturschwimmteich und der 25 Meter lange Außenpool mit Whirlpool und Champagnerliegen. Auch großzügiger Raum für Yoga, Fitness und Spa-Erlebnisse entsteht.

Gelungene Genussmomente sind das Salz in der Suppe eines jeden Urlaubs. Nach diesem Leitspruch wird in der Küche des Nesslerhofs gehandelt, oder besser gesagt,gekocht. So stehen qualitativ hochwertige Produkte aus der Region ganz oben auf der Speisekarte: vom Frühstück, über das Snacken am Nachmittag bis hin zum Dinner am Abend. Für Hermann Neudegger, seines Zeichens gelernter Koch, steht fest: Die Liebe zum Erzeugnis und die Zeit, die jeder Bauer in seine Arbeit steckt, schmeckt man

auf dem Teller.

Der Nesslerhof steht für Wellness vom Feinsten. Der charmante Adults Only Spa ab 16 Jahren bietet verschiedene Saunen, darunter eine Outdoor-Altholzsauna, duftende Zirbensauna, Sole-Dampfbad sowie die Eventsauna. Mehrmals die Woche bringenSaunameister Ignaz und Leo die Gäste hier mit ihren auf die jeweilige Jahreszeit abgestimmten Aufgüssen so richtig ins Schwitzen. Die neue „The Garden Bar“ wartet mit kulinarischen Erfrischungen auf, während

die 1.200 Quadratmeter große Wasserwelt körperliche Abkühlung verspricht. Sole-Outdoorpool, Indoor-Pool mit sich anschließendem 25 Meter langen Außenbecken mit Whirlpool oder der 800 Quadratmeter große Naturschwimmteich laden ein, sich treiben zu lassen.

Im Winter zieht es die Gäste auf die Skipiste und der Nesslerhof verwandelt sich dank der Bergbahn gegenüber in das perfekte Ski-in Ski-out Hotel. Mit mehr als 70 Pistenkilometern, 18 modernen Liftanlagen und garantierter Schneesicherheit liegt Ski-Hasen im Nesslerhof ihr Eldorado im wahrsten Sinne des Wortes „zu Füßen“.

