Naturhotel Pfösl – Weihnachtsgewinnspiel

Wenn es zunehmend kälter wird, dann ist Zeit für Innen. Gewinnen Sie eine große Portion Selfcare im Naturhotel Pfösl auf Südtirols sonnigsten Hochplateau. Zertifizierte Nachhaltigkeit, verschneite Dolomitengipfel und Regeneration 360° inklusive.

Dabei macht es einem schon allein die Atmosphäre leicht, sich rundum wohlzufühlen. So dominieren in den Zimmern und Suiten lokale Holzarten wie Zirbe oder Lärche. In Kombination mit Naturstoffen wie Loden und hochwertigen Schramm-Schlafsystemen entsteht dadurch ein rundherum erholsames Ambiente. Entspannung schreibt das Hotel Pfösl ohnehin groß, wobei sich die Kraft der Natur wie ein roter – oder grüner – Faden durch das Angebot zieht. Vor allem das naturaspa verspricht Leichtigkeit und Energie nach einem aktiven Wintertag draußen.

Für dampfendes Wohlgefühl sorgen acht Saunen inklusive Lavendel-, Almkräuterund Latschenkiefersauna. Zu den Highlights des naturaspa zählt der 25 Meter lange Outdoor-Infinitypool, der Schwimmende mit einem Panorama begeistert, das sich vom Rosengarten und Latemar bis zum Schlern erstreckt. Mit seinem ganzjährig 35 Grad warmen Solewasser bildet das Becken das Herzstück des Konzepts der nachhaltigen Regeneration 360°. Der Fokus der Hotelphilosophie liegt dabei auf der mentalen und körperlichen Ausgeglichenheit der Gäste. Ziel ist es, Urlaubenden eine Entspannung zu ermöglichen, die über den Aufenthalt hinaus anhält. Yoga, Meditationen, Stretching und Achtsamkeitsübungen ergänzen die sanfte Regeneration.

Diese Überzeugung der Gastgeber, dass ein achtsamer Umgang mit Ressourcen und vor allem Menschen essentiell wichtig ist, ist im Pfösl allgegenwärtig. So hat sich das Hotel nicht nur dem Ziel der Klimaneutralität verschrieben, sondern ist sogar vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert. International die höchste Zertifizierung auf diesem Gebiet – für einen vorbildlichen nachhaltigen Tourismus.

Auch außerhalb des Hotels wartet ein bezaubernder Bergwinter. Ob bei einem Winterspaziergang oder einer Schneeschuhwanderung oder auf den Pisten des nahegelegenen Skigebiets Obereggen – das Pfösl bietet für Winterfans beste Voraussetzungen. Das Pfösl ist nämlich auch Startpunkt einer 26 Kilometer langen Langlaufloipe

einfach herrlich!

Gewinnspiel-Teilnahme bis zum 31.12. unter www.mein-geld-medien.de/weihnachtsgewinnspiel

Der Preis

Drei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension und einer Flasche

Champagner