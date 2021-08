Naturhotel Lüsnerhof mit tiefgehendem Achtsamkeitsangebot

Ob bei belebenden Yogastunden, Wanderungen über die sanften Hügel der Lüsneralm, beim schamanischen Ritual in der hoteleigenen Schwitzhöhle oder einer kraftvollen Qi Gong Einheit mit Gastgeber Franz Hinteregger – mit dem abwechslungsreichen Wohlfühl- und Aktivprogramm im Lüsnerhof gelingt das Wieder-zu-sich-finden sowohl Geübten wie auch Achtsamkeitsneulingen. Die idyllische Lage des naturverbundenen Naturhotels Lüsnerhof am Talschluss des Südtiroler Bergdorfes Lüsen bietet mit seiner Abgeschiedenheit und dem weitläufigen Areal rund um die einzigartige Waldbadpromenade am Waldrand genau die richtige Kulisse, um der Hektik des Alltags zu entfliehen.

Kneippen und Barfußgehen, frische alpine Bergluft atmen, Gesicht und Körper in der Sonne baden, dem Plätschern des Gargittbachs und dem Zwitschern der Vögel lauschen sowie den Duft von Wald und Wiesen riechen – das Naturhotel Lüsnerhof hat es sich als Teil seiner naturellness®-Philosophie zum Ziel gesetzt, einen Ort zu schaffen, an dem die Seele zur Ruhe kommt. Psycho-physische Techniken wie Yoga, Qi Gong, Entspannungsübungen oder Waldbaden, aber auch schamanische Schwitzhüttenrituale sollen die Gäste zusätzlich dabei unterstützen.

So trägt im Naturhotel Lüsnerhof allein schon das Betrachten des Sonnenauf- oder –untergangs während der wöchentlichen Achtsamkeitswanderungen zum Dolomitengipfel des Campill zum Gewahrwerden des gegenwärtigen Moments bei. Im Hotel verhelfen kraftvolle Yoga-Einheiten zu einem energiegeladenen Start in den Tag. Ungeübte und Fortgeschrittene gleichermaßen lernen durch individuell abgestimmte Asanas, Meditation und yogische Atemübungen die Verbindung zwischen Körper und Geist wieder bewusster wahrzunehmen.

Eine weitere Praxis, die zur Entspannung beiträgt und die Konzentration fördert, sind die fließenden Bewegungen des Qi Gong. Franz Hinteregger ist ausgebildeter Qi Gong-Trainer und bringt seinen Gästen die chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform mehrmals pro Woche mit Leidenschaft näher. Schauplätze sind je nach Wetter die Yoga-Jurte oder der 4ElementeKraftplatz am Waldrand mit Bergpanorama.

Ein weiteres, eimaliges Erlebnis im Naturhotel Lüsnerhof bietet das Schwitzhüttenritual, welches von den Guariani-Indianern in Südamerika bereits seit 2.000 Jahren zelebriert wird. Das intensive Ritual, das einen zweistündigen Aufenthalt in einer mit heißen Steinen erwärmten Schwitzhütte aus Lehm, Holz und Stein beinhaltet, wird von einer ausgebildeten Schamanin begleitet. Die Schwitzhütte steht dabei für die vertrauensvolle Verbindung zu Mutter Erde.

Erfrischung bietet die zwischendurch immer wieder geöffnete Tür sowie eine ausreichende Zufuhr von Wasser. Die Hitze sowie der Duft von unterschiedlichen Kräutern stärken Körper und Geist. Dabei werden Entgiftungsprozesse aktiviert, der Blutdruck gesenkt und ein innerer Transformationsprozess in Gang gesetzt. Jedes Erlebnis ist einzigartig geprägt, denn jede Gruppe entwickelt ihr ganz eigenes Reinigungsritual mit tiefgründigen Gesprächen, Geschichten und gemeinsamem Singen, Gebeten, Ruhe, dem Lauschen der Schamanentrommel oder den Klängen anderer Instrumente. Nach dem Erlebnis laden diverse Wasserwelten an der Waldbadpromenade wie die Kneipp-Anlage im Gebirgsbach oder der Naturbadeteich am Kräutergarten zur Abkühlung ein.

Das Schwitzhüttenritual findet einmal wöchentlich während der Sommermonate statt und kostet 29 Euro pro Person. Die Schwitzhütte kann außerhalb der Aufgüsse und Rituale als mildes Tepidarium oder als Ruheraum genutzt werden.

Naturhotel Lüsnerhof: https://www.luesnerhof.it/

uwelehmann/ surpress