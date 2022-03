Mountain Hub: Fine Dining am Flughafen München

Deutschland hat mit dieser Auszeichnung endlich wieder ein Sternelokal an einem Flughafen bekommen – und das nur sechs Monate nach der Wiedereröffnung vom Mountain Hub Gourmet. Seitdem überzeugt der 33-jährige Küchenchef Stefan Barnhusen seine Gäste erneut mit modern-internationaler Küche. Zuvor hatte er bereits im Sterne-Lokal „Jellyfish“ in Hamburg und unter dem Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens im „Seehotel Überfahrt“ am Tegernsee gearbeitet.

„Für mich als Gourmet-Liebhaber hat der Stern für das Mountain Hub einen enormen Stellenwert und natürlich sind wir unheimlich stolz auf das Team mit Stefan Barnhusen. Die Verleihung zeigt auf, was für eine großartige Qualität unser Produkt hat und dass sich harte Arbeit definitiv auszahlt!“, so Markus Hussler, General Manager des Hilton Munich Airport. Er ist sich sicher, dass der Stern den Bekanntheitsgrad des Restaurants weiter steigern und die gastronomische Vielfalt und Qualität am Flughafen München hervorheben wird.

Davon kann man ausgehen, denn vom exklusives Zwischenstopp bis zum Gourmet- Ausflug von München aus, gibt es nun noch einen Grund mehr, viel Zeit am Flughafen einzuplanen. Auch Jost Lammers, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH freut sich über diese Neuigkeit: „Dass wir als Flughafen München ab sofort eine mit Michelin-Stern prämierte Gastronomie vorweisen können, ist eine tolle Nachricht für den Airport und seine Gäste. Wir gratulieren dem Küchenchef vom Mountain Hub und dem Management unseres Hilton Hotels von ganzem Herzen zu diesem großartigen Erfolg. Für unseren Flughafen München, den ersten europäischen „Five-Star-Airport“, ist diese Auszeichnung gewissermaßen der sechste Stern.“

Infos: www.mountainhub.de

uwelehmann/ surpress