Mit dem SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck in die Ski-Saison 2020/2021

Doch auch die 12 weiteren Skigebiete in und um Innsbruck bereiten sich auf den nahenden Sai-sonstart vor. Einzigartige, abwechslungsreiche Pistenerlebnisse auf mehr als 300 Pistenkilometern warten auf Familien, Genussskifahrer und Profisportler.

Der Verkaufsstart des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck am 01. Oktober 2020 ermöglicht au-ßerdem den Zutritt zu 22 Lifestyle-, Kultur- & Sightseeing-Angeboten im Großraum Innsbruck. So können unter anderem die Kaiserliche Hofburg Innsbruck oder die Bergisel Skisprungschanze mit dem multifunktionalen Pass besucht werden. Die Mobilität vor Ort ist ein weiterer Vorteil des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck, denn die bestehenden Skibusverbindungen sowie der Hop-On Hop-Off Bus Sightseer in Innsbruck sind inkludiert. Zusätzlich inbegriffen sind die Eintritte in die drei Hallenbäder (Hinweis: exklusive Sauna!) Freizeitzentrum Neustift, Sauna- und Badeparadies StuBay und Hallenbad Axams. Mit den 40 Leistungen ist es ein Leichtes den Winterurlaub abwechs-lungsreich zu gestalten. Vormittags Skifahren, nachmittags Kulturgenuss in Innsbruck und abends abtauchen in einem der Schwimmbäder oder doch eine flotte Nachtrodelpartie? All das und noch viel mehr ist möglich.

In diesem Jahr neu ist die Möglichkeit den vielseitigen SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck per Mausklick ganz einfach von zuhause aus online zu buchen. Die gebuchten Pässe werden dann per Postweg schnell und unkompliziert bis nach Hause geschickt.

Superlative inklusive

Nicht nur die Bandbreite an ultimativem Pistenspaß und pulsierendem Stadterlebnis ist beim SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck beeindruckend. Er birgt auch zahlreiche Superlative in sich. Egal ob welt-weit einziger Incity Snowpark (Innsbrucker Nordkettenbahnen), eine der größten Nachtski-Arenen Europas (Bergeralm), Österreichs höchstgelegener Skiort (Kühtai), die meistbesuchte Sehenswürdig-keit Tirols (Swarovski Kristallwelten), Europas höchstgelegener Themenzoo (Alpenzoo Innsbruck), das älteste Museum der Welt (Schloss Ambras Innsbruck) oder die größte begehbare Sonnenuhr der Al-pen (Elferbahnen), unvergleichliches Urlaubsvergnügen gibt es hier immer.