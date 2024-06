Mauritius: Mietwagenrundreise mit Veranda á la Carte

So ist es am einfachsten und bequemsten, die Schönheiten der Vulkaninsel Mauritius zu entdecken. Die Tour kann beliebig zusammengestellt und verlängert werden. Man wohnt in den kreolischen Boutique Hotels der Veranda Resorts auf Mauritius, die ihren ganz eigenen Charme haben und mit dem Green-Key-Certificate ausgezeichnet wurden. Und das Gute ist außerdem, bei Buchung des All-inclusive Package gilt für alle Veranda Resorts, Essen und Trinken istbereits inbegriffen.

Mauritius verspricht eine Vielfältigkeit, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Jede Region hat ihre eigenen Besonderheiten, wie traumhafte Sandstrände, vorgelagerte Inseln, die von Palmen oder Filaosbäumen gesäumt werden, Zuckerrohrfelder mit Steinpyramiden, Le Morne Brabant, eine Festung, welche sich direkt aus dem Meer erhebt, tiefe Schluchten und gewaltige Wasserfälle.

Diese Sehenswürdigkeiten und die aus unterschiedlichen Kulturen zusammengesetzte einzigartige und gastfreundschaftliche Bevölkerung wird den Aufenthalt unvergesslich werden lassen.

Der Norden

Der nördliche Teil der Insel und vor allem die Region um Grand Baie gilt als touristische Hochburg von Mauritius. Hier findet man nicht nur besonders schöne Strände und Buchten. Auch der bekannte botanische Garten von Pamplemousses liegt im Norden. Die Strände des Nordens sind auch bei der lokalen Bevölkerung sehr beliebte Ausflugsziele am Wochenende. Grand Baie wird wegen der schönen Bucht, vieler kleiner Boutiquen und seiner vielen Restaurants oft als die kleine Côte d’Azur von Mauritius bezeichnet. Für Besucher, die nebst dem Strandleben gerne durch einen Ort schlendern und sich auch gerne in einem lokalen Restaurant verwöhnen lassen wollen, ist der Norden das ideale Ferienziel.

Als Unterkunft kann man zwischen dem Veranda Pointe aux Biches, dem einzigen Barfußhotel auf Mauritius mit gratis Sportmöglichkeiten und Kinderclub oder dem Veranda Grand Baie Hotel & SPA, einer Oase mitten im lebhaften Städtchen Grand Baie wählen.

Das Veranda Paul et Virginie ist ein Adults-Only Hotel – sehr klein und fein in Grand Gaube gelegen und eignet sich perfekt zum Entspannen und Erholen. Der Infinitypool ermöglicht einen tollen Blick auf den indischen Ozean und am Strand kann man super chillen. Es gibt viele Ausflüge, die zusätzlich gebucht werden können, egal ob Fahrten mit einem Katamaran oder nur zum Schnorcheln. Das Essen ist sehr abwechslungsreich und super lecker, vor allem die kleinen Desserts, mal a la Carte oder Büffet. Die Aussicht von Zimmer 322 ist besonders traumhaft.

Der Osten

Hier findet der Besucher vielerorts noch ein recht ursprüngliches Mauritius. Obwohl der Osten in den letzten Jahren vermehrt touristisch erschlossen wurde und viele neue Hotels entstanden sind, gibt es hier noch viele ursprüngliche Dörfer und unberührte Küstenabschnitte. Am Wochenende sind auch die Strände im Osten beliebte Ausflugsziele der Mauritier. Poste de Flacq und Belle Mare sowie Trou d’Eau Douce heißen die kleinen Dörfer in der Nähe der Hotelanlagen.

Hier findet man Boutiquen, lokale Geschäfte und Restaurants, wo ausgezeichnete kreolische Gerichte serviert werden. Im Osten gibt es vier hervorragende 18-Loch Golfplätze, was diese Region bei Golfspielern beliebt macht. Das Veranda Palmar Beach in Belle Mare / Poste de Flacq ist ein kleines Inseljuwel und verspricht am schönen Sandstrand von Belle Mare einen gepflegten Urlaub in chilliger Atmosphäre.

Der wilde Süden

Hier findet man den Black River Nationalpark mit seiner abwechslungsreichen und unberührten Natur. Der Nationalpark liegt in der Mitte der Insel und erstreckt sich nach Westen und Süden. Die siebenfarbige Erde von Chamarel ist ebenfalls einen Besuch wert. Neu erschlossen wurde der Küstenabschnitt von Bel Ombre Territory. Auf dem bis dahin privaten Gelände einer Zuckerrohrplantage entstanden verschieden Firstclass – Hotels sowie zwei 18-Loch Golfplätze.

Der ursprüngliche Süden eignet sich hervorragend für ruhige Ferien – in den Bergen im Landesinnern wurde ein Naturschutzgebiet geschaffen mit Wanderwegen und Routen für Mountainbikes. Im Südosten befindet sich unweit von Mahebourg die Blue Bay – wie der Name sagt, findet der Wassersportler hier eine herrlich blaue Bucht.

Unterkommen kann man beispielsweise im hübschen Kaz’alala, einem persönlich geführtem kleinen B&B, in dem man das authentische Mauritius erlebt. Anspruchsvolle finden im Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort ihr wahres Traum-Refugium. Wer den weißen coolen Kolonialstil und Butlerservice bevorzugt, unbedingt buchen! Hier ist die Nutzung des dazugehörigen Golfplatzes, dem 18-Loch-Heritage-Championship-Platz, inbegriffen, es werden zahlreiche andere Sportarten gratis angeboten, tolle Restaurants stehen zur Auswahl neben einem eigenen C-Beach-Club, etc. Gleich nebenan befindet sich das Schwesterhotel, das luxuriöse All-inclusive Heritage Awali Golf & Spa Resort im afrikanischen Stil, direkt am Strand, umgeben von üppigem Grün.

Der Westen

Zwei touristisch erschlossene Regionen findet man im Westen. Zum einen die landschaftlich einzigartie Le Morne Halbinsel mit dem gleichnamigen markanten Berg Le Morne Brabant. Einer der längsten Strände der Insel ist in Wolmar / Flic en Flac. Der kilometerlange, flachabfallende Sandstrand eignet sich bestens für lange Strandspaziergänge. Der öffentliche Strand von Flic en Flac ist an Wochenenden ein sehr beliebter Ort der lokalen Bevölkerung. Relaxen und surfen im Vintagestil ist in der Bucht von Tamarin im Veranda Tamarin Hotel möglich. Hier erlebt man richtiges Mauritius-Feeling. Das Veranda Tamarin hat zudem ein tolles Entdeckerprogramm an Canoeing, Dolphin-Watching und geführten Wandertouren.

