Margit Vischer-King – METAMORPHOSEN

Die Hauptfarbe von Margit Vischer King ist Blau, Blau in allen Schattierungen, doch vorzugsweise, das Blau eines Sommerhimmels, der mediterranen Welt. Himmel, Wasser, Sehnsucht, Freiheit, Fantasie, Meditation, Weite und Melancholie werden damit assoziiert. Wer ein Gemälde der Künstlerin Margit Vischer-King anschaut, entdeckt zunächst die abstrakte Welt des Blau, dann vielleicht ein Auge, ein Kopf.

Der Geist des Betrachters sucht intuitiv das dazugehörige Gesicht, entdeckt dann Fische, Vögel, Köpfe, Gegenstände und baut neu zusammen, was sich in der vielschichtigen Malerei finden lässt. So ergibt sich eine fortwährende Wandlung des Kunstwerks, eine Metamorphose, eine Fantasiereise.

Die Malweise der Künstlerin Margit Vischer King ist spontan, intuitiv, aus dem Bauch heraus. Mit Acryl auf Leinwand gemalt, ist ihr Schaffen geprägt durch eruptives, gestisches Auftragen der Farben mit Händen, Pinseln, Farbflaschen, Spachtel und Stiften. In dieser Fülle von Blautönen – symbolisch für Himmel, Wasser, Geist, Freiheit, Sehnsucht, Meditation, Weite, Melancholie – sind Köpfe, Fische, Vögel, Augen zu entdecken. So entstehen in Margit Vischer-Kings Bildern poetische Welten, in denen der Betrachter intuitiv Geschichten entdecken wird

Das Museum

Das MAC Museum Art &Cars gibt es seit 2013. Erbaut wurde das MAC 1 durch die Südwestdeutsche Kunststiftung, deren Vorstand das Unternehmerpaar Hermann Maier und Gabriela Unbehaun-Maier das notwendige Kapital einbrachte und die Stadt Singen, die den Baugrund zur Verfügung stellte. Das MAC2 wurde gänzlich durch die Gabriela und Hermann Maier Stiftung errichtet. Beide Museumshäuser werden von den Initiatoren Maier persönlich geführt. Die Stifter Gabriela und Hermann Maier verwirklichten mit dem MAC Museum Art & Cars ihren Traum und schufen einen außergewöhnlichen Ort, an dem automobile Kunst in den Dialog mit Kunst aller Art von Malerei, Fotografie, Skulpturen, Design, Kleidung und Videomapping tritt. Ein großes Anliegen war den Stiftern, dass auch die Architektur der Museen Kunstwerke sind.

Infos: www.museum-art-cars.com/

uwelehmann/ surpress