Luxus auf See neu definiert

Damit eröffnet die Yacht eine neue Dimension des Ultra-Luxus-Reisens im Zeichen der Four Seasons-Gastlichkeit. Die Yacht wurde von Grund auf speziell für diesen Zweck konzipiert und ganz auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten. Damit bringt Four Seasons seinen legendären Service erstmals auf das Meer.

Inspiriert von der Romantik des maritimen Lebensstils definiert die Four Seasons I das moderne Yachting neu, indem sie die Exklusivität und Freiheit einer privaten Yacht mit dem personalisierten Service und den Erlebnissen von Four Seasons sowie einer außergewöhnlichen kulinarischen Vision, ganzheitlichen Wellness-Angeboten und kuratierter Kunst und Design in einem bewusst intimen, raffinierten maritimen Ambiente verbindet. Suiten im Wohnstil, von denen viele über großzügige Terrassen und private Tauchbecken verfügen, bieten Raum und Abgeschiedenheit, während der Zugang zu exklusiven Häfen und Yachthäfen einen neuen Maßstab für Seereisen setzt.

„Der Luxusreisende von heute schätzt Zeit, Vertrauen und Authentizität über alles“, sagt Ben Trodd, CEO von Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., Miteigentümer und Betreiber von Four Seasons Yachts. „Mit dem Vertrauen, das unsere Gäste in Four Seasons setzen, gehen ebenso hohe Erwartungen an Exzellenz einher. Bei Four Seasons Yachts werden wir diesem Anspruch gerecht, indem wir unseren globalen Standard für luxuriöse Gastlichkeit mit unserer renommierten maritimen Führungsrolle verbinden und unsere Gäste einladen, die Welt aus einer völlig neuen Perspektive zu erkunden.“

Die Jungfernfahrt, die am 20. März 2026 in See sticht, ist von symbolischer Bedeutung, da sie mit dem 65-jährigen Jubiläum von Four Seasons und der Eröffnung des ersten Hotels des Unternehmens am ersten Frühlingstag im Jahr 1961 zusammenfällt. Dieser Moment steht sowohl für die Würdigung des langjährigen Vermächtnisses der Marke, das von Exzellenz geprägt ist, als auch für den Beginn eines neuen Kapitels, in dem Four Seasons seine weltweit anerkannte Gastfreundschaft von Land und Luft auf das Meer ausweitet. Zu Ehren dieses bedeutenden Erbes wurden der Gründer und Vorsitzende von Four Seasons, Isadore Sharp, und seine Frau Rosalie Sharp zu Taufpaten der Four Seasons I ernannt, womit eine langjährige maritime Tradition gewürdigt wird, wenn ein Schiff zu seiner ersten Reise aufbricht.

„Four Seasons Yachts feiert sein Debüt am selben Tag, an dem vor 65 Jahren das allererste Four Seasons Hotel eröffnet wurde. Dies macht diesen Meilenstein noch bedeutungsvoller, da wir die Geschichte unseres Unternehmens feiern und gleichzeitig voller Zuversicht in die strahlende Zukunft blicken“, sagt Alejandro Reynal, Präsident und Chief Executive Officer von Four Seasons. „Four Seasons Yachts ist eine Fortsetzung des Pioniergeistes, auf dem Four Seasons aufgebaut wurde, und wird dieselbe aufrichtige Fürsorge, exzellenten Service und außergewöhnlichen Momente widerspiegeln, die wir unseren Gästen an Land bieten. Wir sind stolz darauf, eine neue Ausdrucksform unserer Marke auf See vorzustellen und unseren Gästen damit völlig neue Horizonte zu eröffnen.“

Das außergewöhnliche Design der Four Seasons I

Mit einer Länge von 207 Metern (679 Fuß) wurde die Four Seasons I als ein von Wohnräumen inspiriertes Schiff konzipiert, das das Yacht-Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Das Design nimmt subtil Bezug auf das goldene Zeitalter des Yachtings und lässt sich von der legendären Superyacht Christina O inspirieren, die durch eine zeitgenössische Brille neu interpretiert wurde. Sorgfältig gestaltet mit nur 95 großzügigen Suiten, die alle über großzügige Innen- und Außenbereiche verfügen, keine Innenkabinen aufweisen und durch ein Verhältnis von einem Gast pro Mitarbeiter unterstützt werden, ermöglicht die Yacht ein Maß an Individualisierung und Komfort, das auf See selten zu finden ist. Das visionäre Design von Tillberg Design aus Schweden, die Gemeinschaftsbereiche von Martin Brudnizki Design Studio, die kreative Leitung von Prosper Assouline und der Bau durch Fincantieri setzen einen neuen Standard für das Schiffsdesign. Zusammen machen diese Elemente Four Seasons Yachts zu einer Klasse für sich.

Das Schiff legt den Schwerpunkt auf lichtdurchflutete, offene Räume, in denen die Umgebung im Mittelpunkt steht. Raumhohe Fenster, großzügige Terrassen und durchdacht integrierte Außenelemente lassen die Grenze zwischen Innenraum und Meer verschwimmen.

Zu den außergewöhnlichsten Unterkünften der Yacht gehört die fast 10.000 Quadratfuß (929 Quadratmeter) große Funnel Suite, die sich am vorderen Bug befindet und einen atemberaubenden Panoramablick bietet. Am gegenüberliegenden Ende verfügt die fast 8.000 Quadratfuß (743 Quadratmeter) große Loft Suite über eine weitläufige, nach achtern ausgerichtete Terrasse.

Kulinarische Spitzenklasse auf See

Die kulinarische Kunst macht die Four Seasons I zu einem eigenständigen gastronomischen Reiseziel mit elf einzigartigen Restaurants und Lounges, von raffinierten mediterranen Meeresfrüchten bis hin zu einem intimen Omakase-Erlebnis, die sich alle durch ein unerschütterliches Bekenntnis zu handwerklicher Perfektion sowie zur Verwendung regionaler und saisonaler Zutaten auszeichnen.

Als Herzstück des Angebots an Bord wird die Sedna die charakteristische „Chef-in-Residence“-Reihe einführen, die eine wechselnde Riege talentierter Köche aus mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Four Seasons-Restaurants begrüßt, darunter Christian Le Squer vom Le Cinq im Four Seasons Hotel George V in Paris; Luca Piscazzi vom Pelagos in Athen; Guillaume Galliot vom Caprice in Hongkong; Yoric Tièche vom „Le Cap“ in Cap-Ferrat sowie Paolo Lavezzini vom „Il Palagio“ in Florenz. Diese limitierten Gastspiele bieten immersive Degustationsmenüs und einzigartige kulinarische Reisen, die jede Mahlzeit in ein Fest der Region, der Handwerkskunst und der Kultur verwandeln. Diese nachhaltige Investition in kulinarische Exzellenz stellt ein beispielloses Engagement in der Yachtbranche dar und positioniert die „Four Seasons I“ nicht nur als Schiff mit außergewöhnlicher Gastronomie, sondern als echte epikureische Plattform auf See.

Die kulinarischen Erlebnisse gehen über die Restaurants hinaus und erstrecken sich auf eine Reihe von durchdachten Gemeinschaftsbereichen, die den Rhythmus jedes Tages an Bord prägen sollen. Unter ihnen bilden die Horizon Bar und die elegante Bar O eine natürliche Erweiterung des Gastronomieangebots der Yacht. Vor der Kulisse eines atemberaubenden Meerblicks bietet die Horizon Bar einen eigenen Pool und besticht durch ihr offenes Design, wodurch ein entspanntes Ambiente für Zusammenkünfte am Tag entsteht. Die Bar O ist eine eher intime, stilvoll gestaltete Lounge, die sich auf handgemixte Cocktails und seltene Spirituosen spezialisiert hat und die Gäste dazu einlädt, in eleganter Atmosphäre bei einem Schlummertrunk zu verweilen.

Wellness-Erlebnisse, geleitet von den fünf Elementen der Vitalität

Wellness ist ein fester Bestandteil des Four Seasons Yachts-Erlebnisses und findet seinen Mittelpunkt im L’Oceana Spa. Geleitet von den fünf Elementen der Vitalität und inspiriert von der regenerierenden Kraft des Meeres bietet diese Oase erstklassige Behandlungen und Annehmlichkeiten, darunter ein Hammam und einen Thermalkreislauf mit Sauna, Aromadampfbad und Kältetherapien. Zu den weiteren Innovationen und Behandlungen zählen Kryotherapie, Infrarot-Therapiebetten, Hydrotherapie sowie fortschrittliche Regenerationsbehandlungen, die darauf ausgelegt sind, die Erholung und Langlebigkeit während der Reise und darüber hinaus zu fördern.

Das Programm stützt sich auf natürliche Elemente und globale Wellness-Traditionen und bietet den Gästen während jeder Reise einen ganzheitlichen Ansatz für Entspannung und Erneuerung – durch Erlebnisse wie Sonnenaufgang-Yoga und Meditation auf dem Deck der Yacht, private Atemübungen, personalisiertes Fitnesstraining und geführte Achtsamkeitsübungen. Die eigens eingerichtete Reflektionslounge des Spas bietet einen ruhigen Raum für Erholung und Besinnung, während maßgeschneiderte Wellness-Menüs und kulinarische Angebote einer Vielzahl von Ernährungsvorlieben und -zielen gerecht werden. Zusammen spiegeln diese Angebote eine tief durchdachte Vision von Wohlbefinden auf See wider, die sich an den Prioritäten der Gäste der Yacht orientiert, für die Regeneration, Langlebigkeit und ein bewusstes Leben im Mittelpunkt ihres Erlebnisses stehen.

Four Seasons I präsentiert: die Transverse Marina

Spezielle Marina-Tage bereichern den Aufenthalt auf See zusätzlich und bieten Gelegenheit, ruhige und abgelegene Gewässer zu erkunden. Die Transverse Marina der Yacht, die sich über beide Seiten des Schiffes erstreckt, verwandelt sich in einen privaten Rückzugsort mit direktem Zugang zum Meer, Wassersportmöglichkeiten und einem sorgfältig zusammengestellten Freizeitprogramm. Einrichtungen dieser Größe und dieses Designs sind auf See äußerst selten, wodurch die Yacht weltweit zu den wenigen gehört, die einen derart direkten und intensiven Zugang zum Wasser bieten.

Über die Zeit an Bord hinaus wird jede Reise durch maßgeschneiderte Land- und Meer-Erlebnisse ergänzt, die sorgfältig auf die Interessen jedes einzelnen Gastes, Paares, jeder Familie oder Gruppe abgestimmt sind. Anstelle von vorgefertigten Ausflügen werden die Reiserouten im Voraus vom engagierten Four Seasons Yachts Experiences-Team individuell auf die persönlichen Vorlieben zugeschnitten. Jede Reise verläuft anders und bietet Aktivitäten, die von abgelegenen Küstenerkundungen und privaten kulturellen Begegnungen bis hin zu begehrten Restaurantreservierungen und maßgeschneiderten Abenteuern reichen, die jedes Reiseziel zum Leben erwecken.

In ihrer ersten Saison verbinden die Mittelmeerrouten an Bord der Four Seasons I berühmte Häfen mit Entdeckungen an der Küste abseits der ausgetretenen Pfade. Zu den Höhepunkten zählen geschichtsträchtige Orte wie Saint-Tropez, beliebte Reiseziele wie Bodrum und weniger frequentierte Häfen wie Hydra und Montenegro sowie Kreuzfahrten durch die griechischen Inseln und entlang der kroatischen Küste. In ihrem ersten Jahr wird die Yacht 32 Reisen mit insgesamt 52 Abfahrten anbieten und dabei 130 verschiedene Reiseziele in mehr als 30 Ländern und Gebieten im Mittelmeer im Sommer sowie in der Karibik und auf den Bahamas im Winter erkunden. Die erste Saison markiert den Beginn einer langfristigen globalen Vision, wobei in den kommenden Jahren weitere Routen und Schiffe geplant sind.