Le Blanc de Blancs: Die Leichtigkeit des Frühlings, die Eleganz des Sommers

Le Blanc de Blancs – eine Cuvée ausschließlich aus Chardonnay hergestellt, aus den vier renommiertesten Grand Cru Dörfern der Côte des Blancs: Avize, Chouilly, Cramant und Mesnil sur Oger. Diese Orte zählen zu den bedeutendsten Lagen der Champagne und sind geprägt von kalkreichen Böden, die dem Champagner seine charakteristische Frische und Mineralität verleihen.

Seit 1818 steht Billecart-Salmon als unabhängiges Familienhaus für eine Stilistik, die von Präzision, Balance und Zurückhaltung geprägt ist. Über sieben Generationen hinweg wurde eine Handschrift entwickelt, die nicht auf Opulenz setzt, sondern auf Finesse, Geduld und handwerkliche Sorgfalt. Die enge Verbundenheit mit den besten Lagen der Champagne bildet das Fundament jeder Cuvée des Hauses.

Geduld als Prinzip

Die Vinifikation erfolgt bei niedrigen Temperaturen im Edelstahltank, eine Technik, die im Haus früh perfektioniert wurde, um die Reinheit der Aromen zu bewahren. Fünf Jahre Reife auf der Hefe sind Ausdruck der geduldigen Arbeitsweise des Hauses. Zeit ist hier kein Faktor, sondern ein Qualitätsversprechen. Die Extra-Brut-Dosage unterstreicht die klare, geradlinige Stilistik und lässt Herkunft und Jahrgang transparent erscheinen.

Stil und Saison

Im Glas zeigt sich Le Blanc de Blancs in leuchtendem Gold mit feinen grünen Reflexen. Die Perlage ist präzise und beständig, die Textur cremig und zugleich straff geführt. Noten von Zitruszeste, weißen Blüten und frischen Mandeln verbinden sich mit subtilen Anklängen von Brioche. Am Gaumen zeigt sich eine kreidige Mineralität mit feiner salziger Nuance, getragen von lebendiger Säure und einem langen, eleganten Finale.

Gerade in den helleren Monaten zeigt dieser Champagner seine besondere Stärke. Seine Frische und Präzision machen die Cuvée zum idealen Begleiter zu Austern, Kaviar oder einer modernen, puristischen Küche. Als Aperitif steht er für Klarheit und Balance – Eigenschaften, die den Stil des Hauses seit über zwei Jahrhunderten prägen.

Le Blanc de Blancs vereint unmittelbare Strahlkraft mit subtiler Tiefe. Mehr als nur der Ausdruck einer einzelnen Rebsorte spiegelt er die Identität eines Hauses wider, geprägt von familiärer Kontinuität, handwerklicher Präzision und einer klaren Vision von Eleganz. Erhältlich ist Le Blanc de Blancs ab 69,00 Euro.