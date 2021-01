Lahti in Finnland – Wo Wintersport und Nachhaltigkeit perfekt vereint werden

Athleten aus 23 Nationen werden auf den Loipen an den Start gehen. Doch auch die Finnen selbst lieben den Langlaufsport. Gerade in Zeiten der Pandemie ist Langlaufen durch das tief verschneite, glücklichste Land der Welt ein nationaler Zeitvertreib geworden. In vielen Städten und Regionen fahren die Menschen sogar auf Skiern zur Arbeit. In Lahti kann man nun sogar kostenfrei Skier für die Fahrt durch die Stadt ausleihen.

Die Stadt Lahti, im Finnischen Seenland und rund 100 Kilometer nördlich von Helsinki gelegen, ist seit Jahren führend in Sachen Umweltschutz. Da ist es nur folgerichtig, dass sie jetzt von der Europäischen Kommission zur „Grünen Hauptstadt Europas 2021” ernannt wurde. Damit ist Lahti die kleinste und nördlichste Stadt, die jemals diese Auszeichnung erhalten hat. Mit der Ernennung wird Lahtis jahrzehntelange Arbeit, sich zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Stadt zu entwickeln, gewürdigt.

on der Kohle hat sich Lahti endgültig verabschiedet und wird so bis 2025 Finnlands erste kohlenstoffneutrale Großstadt sein. Bis 2050 möchte man außerdem eine Null-Abfall-Kreislaufwirtschaftsstadt werden. Die 120.000-Einwohner-Stadt ist bereits jetzt Vorreiter in Sachen Kreislaufwirtschaft: Über 99 Prozent der Haushaltsabfälle werden recycelt. Geheizt wird mit recyceltem Brennstoff und lokalem, zertifiziertem Holz und die Treibhausgasemissionen wurden seit 1990 um 70 Prozent gesenkt.

„Für unsere Bürgerinnen und Bürger ist es einfach, ein kohlenstoffneutrales Leben zu führen“, sagt Raija Forsman, CEO von Visit Lahti. „Wir sind weltweit die Ersten, die ihren Bürger*innen einen Emissionshandel für ihre persönliche Mobilität ermöglichen. Und wir machen umweltfreundliche Mobilität einfacher, ermutigen die Menschen, nachhaltige Verkehrsmittel zu wählen: mit dem Rad zu fahren, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, zu Fuß zu gehen und natürlich Ski zu fahren. Gerade richten wir eine öffentliche Skiverleihstation ein, an der man sich – ähnlich wie bei City-Bikes – die Skiausrüstung für eine Fahrt durch die Stadt kostenlos ausleihen kann“, ergänzt Forsman, die auch Vorstandsmitglied des Skiclubs Lahti ist.

Weltrekordhalter als Gastgeber internationaler Sportveranstaltungen

Das am Vesijärvi-See gelegene Lahti ist weltweit als Sportstadt bekannt und hat bereits sieben FIS Nordische Skiweltmeisterschaften ausgerichtet. Das ist ein Weltrekord. Die FIS Nordische Skiweltmeisterschaft Lahti 2021, die vom 22. bis 24. Januar stattfindet, ist eine umweltzertifizierte Sportveranstaltung und Teil des Programms der Europäischen Grünen Hauptstadt. So gibt es beispielsweise Getränke und Essen für Akkreditierte nur in umweltfreundlichen, vollständig recyclebaren und kompostierbaren Kartons. Überhaupt wird der gesamte Abfall der Veranstaltung recycelt.

Skilanglauf noch mehr im Trend als zuvor

Neben der Austragung von Sportveranstaltungen bietet Lahti seinen Gästen verschiedene Outdoor-Aktivitäten an. Einzigartig ist die leicht erreichbare Langlaufloipe, die die Stadt durchquert und sich über 180 Kilometer durch die Wälder und Hügel der Salpausselkä-Landschaft erstreckt. Die Loipe ist zu Fuß vom Bahnhof Lahti und innerhalb einer Stunde sogar mit dem Zug vom internationalen Flughafen Helsinki-Vantaa zu erreichen.

Skilanglauf liegt in der finnischen DNA. Früher war es ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel im Winter. Arbeits- oder Schulweg legte man skifahrend durch Wälder und über Seen zurück. Heutzutage wird das finnische Nationalhobby sogar in der Schule gelehrt. Und tatsächlich machen so gut wie alle Finnen Langlauf, unabhängig von Alter und Kondition.

Aber auch die Gleichheit, eine der tragenden Säulen der finnischen Gesellschaft, spielt eine wichtige Rolle: „Ganz wie in der finnischen Sauna, die gerade zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt wurde, gibt es auch beim Langlaufen keine Hierarchien. Es hängt wirklich nur von der Stimmung und dem Fitnesslevel ab, wie schnell man fährt“, sagt Raija Forsman.

Stadt oder Land – in Finnland können alle überall langlaufen

Laut „Suomen Latu“, dem finnischen Outdoor-Verband, ist in den vergangenen Jahren etwa ein Drittel aller Finnen mindestens einmal pro Winter Ski gelaufen. Zwei von drei Finnen besitzen eine eigene Skiausrüstung. „In diesem Winter ist Skilanglauf ein nachhaltiges und vor allem sicheres Hobby, da beispielsweise selbst die Einwohner*innen der Region Helsinki immer eine Loipe in Gehdistanz vor der eigenen Tür haben“, sagt Panu Könönen, PR- und Marketing-Manager bei Suomen Latu. An schneereichen Tagen kann man sogar im Stadtzentrum von Helsinki langlaufen. Insgesamt bietet die Stadt ein 200 Kilometer langes Loipennetz.

Finnlands umfangreichstes Loipennetz – 330 Kilometer – umkreist das Skigebiet Ylläs, wo man nicht nur beim Langlaufen die sauberste Luft der Welt atmen kann. Die klimaneutralen Skigebiete Ruka-Kuusamo und Pyhä, die von Visit Finland mit dem Label „Sustainable Travel Finland“ ausgezeichnet wurden, verfügen ebenfalls über ein mehrere hundert Kilometer lange Loipennetze.

Kostenfreier Stadt-Ski-Verleih und ein CO2-neutrales Eishockeyteam

Lahti startet in dieser Woche den ersten kostenfreien Stadtskiverleih. Die Idee dahinter: Die Menschen können sich im Winter Stadtskier ausleihen, ähnlich dem Prinzip von Stadtfahrrädern. Während des Stadtskiverleih-Experiments werden im Stadtzentrum Straßenabschnitte für Skifahrer gespurt. Der „city ski rental” startet am Freitag, 22. Januar, am Eröffnungstag des FIS Nordic Ski World Cup „Lahti Ski Games”.

Eishockey gilt in Finnland ebenfalls als Nationalsport. Und in Zukunft wird auch das in Lahti nachhaltig sein. Denn das lokale Eishockeyteam der „Lahti Pelicans“ hat sich zum Ziel gesetzt, das erste kohlenstoffneutrale Eishockeyteam in Finnland zu werden.

Formel1-Fahrer Valtteri Bottas, aufgewachsen in der Region Lahti, ist ein begeisterter Naturliebhaber und Botschafter für das „Lahti Green City Capital“-Jahr. Als Teil des Programms wird der „Valtteri Bottas Duathlon“ stattfinden, ein Sportevent in der Stadt Nastola, 20 Kilometer vor Lahti. „Wer wie ich viel Zeit im Ausland verbringt, lernt die alltäglichen Dinge zu schätzen, die in Finnland normal, anderswo aber ein Luxus sind. Wir haben reine Natur, sauberes Wasser und saubere Luft. In anderen Ländern sind Recycling und andere alltägliche Dinge nicht selbstverständlich. Lahti ist in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter in Umweltfragen und die finnischen Lösungen sind gut genug für die große Weltbühne“, sagt Valtteri Bottas. Der Duathlon soll nicht nur ein klimaneutrales Sportereignis für die ganze Familie sein, sondern auch die Rolle von großen und kleinen ganzjährigen Umweltaktionen unterstreichen. www.valtteribottasduathlon.com/en/

Infos: https://greenlahti.fi/en, https://visitlahti.fi/en/

visitfinland/uwelehmann/surpress