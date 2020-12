KUNSThoch3 – gesponsert von der Mein Geld Medien Gruppe

The Travelling Art Gallery mit 25 Künstlern aus Südafrika, die zwei deutschen Künstler Jens-Christian Wittig und André de Plessel, sowie der Belgier William Sweetlove zeigen in ihren Katalogen unter- schiedlichste, zeitgenössische Kunst – ein visueller Genuss für jeden, der Sinn für schöne Dinge hat.

Dass Kunst Licht ins Dunkel bringt ist eine viel zitierte Aussage, die gerade diesen Dezember mehr Gül- tigkeit hat als je zuvor.

Bei der breiten Vielfalt findet der eine oder andere sicher auch ein Werk, dass das Zuhause oder Büro verschönern könnte“ ergänzt die in Südafrika lebende Deutsche.

Das Herzstück sind Kunstwerke aus Südafrika. 25 Künstler haben sich unter The Travelling Art Gallery zusammengeschlossen, um ihre Arbeiten in Europa zu präsentieren.

Dieses Jahr aufgrund von Corona leider nur online.

Unter dem Begriff „Painted by a Lens“ zeigt der weltweit agierende Künstler Jens-Christian Wittig Werke einer ganz neuen Kunstrichtung, die eine Brücke zwischen Malerei und Fotografie schlägt.

Wittigs Arbeiten transformieren Fotografien und digitale Strukturen zu neuen Bildwelten, die in High-End-Prints zwar fotografische Techniken verwenden, der Fotografie aber mittlerweile weit entrückt sind.

Die malerischen Elemente und sophistischen grafischen Effekte erreichen eine Vielschichtigkeit, Tiefe, Leuchtkraft und weite Farbspektren, die Bilder in klassischer Malerei nicht mehr zu erreichen in der Lage sind.

Mit André de Plessel ist erstmals ein klassischer Fotograf mit von der Partie. Als Meister der konzeptio- nellen Fotografie versteht er wie sein Freund und Berufskollege Helmut Newton die Sinnlichkeit und unbändige Stärke von Frauen zu portraitieren, ohne sie zu Objekten zu degradieren. Für André de Plessel sind Frauen schlichtweg ‚Angels‘.

Die Skulpturen bzw. Figuren von William Sweetlove bilden einen weiteren Bereich von KUNSThoch3 und das Enfant Terrible in der Kunstszene zeigt erstmalig solch eine umfangreiche Sammlung von Werken in München. Scheinen viele seiner Arbeiten auf den ersten Blick amüsant, so sind sie bei näherer Betrach- tung mahnende Objekte, die Themen wie Klimawandel, Wasserknappheit und Klonen thematisieren.

„Wir wollen auch dieses Jahr mit starker Kunst Menschen begeistern, Menschen und Kunst verbinden, gerne auch Menschen, die bis dato keinen großen Bezug zu Kunst hatten. Das macht mir sehr viel Freude, da ich finde, Kunst muß erlebt, Kunst muß gesehen und Kunst muß unkompliziert, zum Greifen nahe sowie erschwinglich sein. Das ist mir sehr wichtig“, so Lenhard.

28 Künstler freuen sich über jeden Verkauf, denn Kunst verbindet und ohne Kunst wird es sehr dunkel. Insbesondere jetzt.

Weitere Informationen zu KUNSThoch3 über Barbara Lenhard, 0049 170 1686 333 oder info@kunsthochdrei.com

www.kunsthoch3.com

