Kimpton: Neuer Hotspot für modernen laid-back Luxus

Das Opening markiert zeitgleich einen aufregenden Neuzugang im stetig wachsenden globalen Kimpton-Portfolio.

Boutique-Charme trifft auf Bauhaus-Flair

Im Herzen des Finanzdistrikts gelegen, als Teil des neuen Quartiers FOUR Frankfurt, verbindet das luxuriöse Lifestyle-Hotel gekonnt Kimptons innovative, designorientierte Identität mit der pulsierenden Dynamik, Geschichte und kulturellen Vielfalt der kosmopolitischen Stadt. Das Haus verfügt über 155 stilvoll gestaltete Zimmer und Suiten, die jeweils den lokalen Charakter widerspiegeln und zugleich den Komfort sowie die typischen Kimpton-Details bieten, für die die Marke bekannt ist. Im Vordergrund der Signature-Experience stehen eine herzliche Gastfreundschaft, einzigartiges Design und authentische Verbindungen zum jeweiligen Standort, in denen die Hotels verankert sind.

Das Innendesign des Kimpton Main Frankfurt interpretiert den Bauhaus-Stil des 20. Jahrhunderts auf zeitgemäße Weise und nimmt Bezug auf die langjährige Geschichte des Standorts als ehemaliger Hauptsitz der Deutschen Bank. Das kühl wirkende, minimalistische Design mit Elementen aus Chrom und Kristall trifft auf edle und warme Materialien wie Samt, tiefgrünen und roten Marmor sowie dunkles Mahagoniholz. Diese kontrastreiche Materialwahl schafft eine markante, zugleich elegante und einladende Atmosphäre.

„Wir freuen uns außerordentlich, mit dem Kimpton Main Frankfurt das erste Kimpton Haus in Deutschland zu eröffnen und die Gäste mit unserer einzigartigen Mischung aus echter Gastfreundschaft und lokalem Spirit willkommen zu heißen“, sagt Ronald Hoogerbrugge, General Manager des neuen Hotels. „Unser Team brennt dafür, allen Reisenden unvergessliche Erlebnisse zu bieten, egal aus welchem Grund diese reisen. Denn ganz im Sinne der Marke Kimpton sind wir uns sicher, dass die ehrlichsten Verbindungen bei einem gemeinsamen Kaffee oder Cocktail entstehen, weshalb das Herzstück unseres Hauses unsere Social Spaces, die Rooftop-Bar sowie die beiden Restaurants darstellen. Mit stilvollen Unterkünften und einer authentischen Verbindung zur Stadt, wollen wir das Kimpton Main Frankfurt zu einem temporären Zuhause für Reisende und Locals etablieren, das inspiriert und für unvergessliche Momente sorgt.“

Gäste dürfen sich auf eine Vielzahl spannender Erlebnisse in Kombination mit den typischen Kimpton-Elementen freuen. Dazu gehören Yogamatten auf jedem Zimmer, kostenlose Fahrräder zur individuellen Stadterkundung sowie den etablierten „Kimpton Kickstart“ und die beliebte „Kimpton Social Hour“, die zum entspannten Austausch bei Drinks einlädt. Haustiere aller Größen und Rassen sind ohne Aufpreis willkommen. Das „Forgot It? We’ve Got It!“-Angebot bietet eine Auswahl sorgfältig zusammengestellter Alltagsartikeln, die gerne einmal vergessen werden – von Fusselrollern über Antistatik-Spray und Glätteisen bis hin zu Pflegeprodukten und Ladekabel.

Vom lokalen Wohnzimmer zum Rooftop-Escape

Innovative, kreative und lokale Gastronomie sind fester Bestandteil der Kimpton-Philosophie, so auch im neuen Hotel in Frankfurt: Die zwei Restaurants und zwei Bars bieten außergewöhnliche Destination-Dining-Erlebnisse und stilvolle Social Spaces und versprechen bereits jetzt, die neuen kulinarischen Hotspots der Metropole zu werden.

MAY – Where America meets Frankfurt to celebrate the craft of the bar: Diese lebendige Bar zelebriert die Kunst des Cocktail-Handwerks, von klassischen Dry Martinis bis zu Signature-Drinks auf Gin- oder Whiskey-Basis, wie dem „Ernst May“ oder dem „Moriarty“. Ergänzt wird das Angebot durch eine moderne Kaffeekultur und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. MAY ist das Wohnzimmer der Nachbarschaft, das zum Arbeiten, Entspannen und Begegnen einlädt.

– A Neighborhood Brasserie mit unverkennbarem germanischem Akzent: In entspannter, stilvoller Atmosphäre werden Klassiker der Brasserieküche neu interpretiert – von französischer Zwiebelsuppe und Beef- oder Thunfischtatar bis zu Moules Frites und Wiener Schnitzel. Ein kulinarischer Treffpunkt für Einheimische und Gäste gleichermaßen. LAZULI – Bauhaus meets Bohemia: Eine Rooftop-Oase über den Dächern der Stadt mit spektakulärem Blick auf die Skyline. Mediterran inspirierte Sharing-Gerichte, kreative Cocktails und ein eklektisches Ambiente machen das LAZULI zum idealen Ort für entspannte Sundowner oder ein geselliges Wochenende.

Das Kimpton Main Frankfurt ist die neueste Ergänzung im wachsenden Portfolio der Kimpton Luxus-Lifestyle-Hotels in Europa. Neben etablierten Adressen wie dem Kimpton Fitzroy London, dem Kimpton Vividora Barcelona und dem Kimpton St. Honoré Paris folgen weitere spannende Neueröffnungen – darunter das Kimpton Los Monteros Marbella und das Kimpton Atlantico Algarve.

