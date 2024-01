Kerzner International: One&&Only One Za’abeel in Dubai eröffnet

Mit dem One&Only One Za’abeel, das nun in Dubai die ersten Gäste willkommen heißt, bringt Kerzner jetzt den Lifestyle und den Glamour der legendären One&Only Strandresorts in die weltoffene und pulsierende Weltmetropole Dubai. Das architektonische Meisterwerk bietet nicht nur außergewöhnliche Restaurants, sondern auch ein innovatives Wellnesskonzept und individuelle Erlebnisse im Zentrum von Dubai als neuer place to be.

Das erste Stadtresort von One&Only ist ein Ort, an dem die modernen Visionen und traditionelle Gastfreundschaft Dubais verschmelzen: Das vertikale Meisterwerk bietet geräumige Unterkünfte, außergewöhnliche kulinarische Momente, spannende Kunst- und Kulturerlebnisse sowie Wellness-Programme – sowohl für Einwohner als auch für Luxusreisende.

„Kerzner International steht seit langem an der Spitze einmaliger Hotelerlebnisse und One&Only One Za’abeel bildet da keine Ausnahme. Wir haben alle Konventionen hinter uns gelassen und neu erfunden, was ein Ultraluxus-Resort im Herzen einer solchen Weltstadt bieten kann“, sagt Philippe Zuber, CEO von Kerzner International. „Dieses architektonische Wahrzeichen, das die dynamische Skyline Dubais ergänzt und die Seele der Stadt mit einbezieht, setzt neue Maßstäbe sowohl in Sachen Exzellenz als auch durch das pulsierende Stadtleben – wir freuen uns, Menschen aus aller Welt in unserem ersten Urban Resort willkommen zu heißen.“

Das One Za’abeel-Projekt des renommierten Architekturbüros Nikken Sekkei gilt jetzt schon als neue Ikone Dubais und spiegelt den besonderen Charakter des Luxusresorts wider. Es besteht aus zwei Wolkenkratzern, die auf beeindruckende Weise mit der längsten freischwebenden Auslegerbrücke der Welt, dem sogenannten The Link, verbunden sind – darin befindet sich ein futuristischer Boulevard, der 100 Meter über dem Boden schwebt.

Schlichte Eleganz

One&Only One Za’abeel setzt neue Standards in punkto Privatsphäre und Exklusivität, ganz im Sinne der One&Only-Philosophie. Die großzügigen Zimmer, Suiten sowie das Penthouse der Villa One gehören zu den größten, die Dubai zu bieten hat. Die von Jean-Michel Gathy gestalteten Innenräume sind vom umgebenden Stadtviertel Za’abeel inspiriert. „Za’abeel“ bedeutet im lokalen Emirati-Dialekt „weißer Sand“.

Die gefühlvolle und traditionelle Ästhetik von Za’abeel ist intuitiv in die DNA des Resorts miteingeflossen – dies äußert sich durch eine beruhigend neutrale Farbpalette und subtile Sandmotive in den Textilien, Kunstwerken sowie der Beleuchtung.

Eine weitere Premiere für One&Only ist eine einzigartige Kollektion von sogenannten Corner-Suiten mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten für Gäste mit besonderen Ansprüchen. Die Za’abeel Suite wurde explizit für das Stadtleben konzipiert und bietet einen 180-Grad-Blick auf die sich ständig verändernde Skyline von Dubai. Für einen individuellen Wellness-Aufenthalt bieten die Sanctuary Suiten eine Massageliege sowie Spa-Behandlungen im Zimmer, während die Creative Suiten mit akustischer Wandverkleidung, der neuesten AV-Technologie und einer Cocktail-Bar für bis zu zehn Gästen ausgestattet sind. Die Urban Suite wurde speziell für Geschäftsreisende konzipiert und verfügt über einen hochmodernen Tagungsraum für private Meetings und mobiles Arbeiten.

Die Royal Suite besteht aus drei geräumigen Wohnbereichen, inklusive einer beeindruckenden Lounge mit freistehender Bar, eigenem Essbereich mit Platz für bis zu zehn Personen und einem privaten Wohnzimmer. Das Resort führt außerdem eine Auswahl an zweistöckigen Unterkünften ein, darunter das Skyline Loft und die Villa One, die für einen ganz besonderen Glamour stehen.

Das 755 Quadratmeter große Penthouse der Villa One interpretiert die charakteristischen Strandvillen von One&Only neu und verleiht der arabischen Extravaganz eine neue Dimension. Zwei Schlafzimmer, eine schlichte Majlis (Empfangslounge), ein Infinity-Pool im Freien, eigenes Kino, ein Fitnessraum, Personal Training und Spa-Anwendungen, sowie ein Privatkoch lassen in der Villa One keine Wünsche offen.

Teil der außergewöhnlichen Anlage sind auch die exklusiven One&Only One Za’abeel Private Homes, die für einen sehr luxuriösen Lifestyle stehen und zahlreiche Privilegien für die Eigentümer beinhalten.

Ein futuristisches Boulevard

The Link ist ein neuer Place to Be, in dem weltweit renommierte Küchenchefs und erstklassige Mixologen zusammenfinden, um das Beste zu präsentieren, was die kulinarische Welt zu bieten hat. Michelin-gekrönte Köche wie Anne-Sophie Pic, Bo Songvisava, Dylan Jones, Mehmet Gürs, Paco Morales und Tetsuya Wakuda sorgen für eindrucksvolle kulinarische Erlebnisse. Im The Link befindet sich auch Tapasake, das eigene Konzept von One&Only, in dem Gerichte aus der Nikkei-Küche vor der Skyline Dubais und dem längsten schwebenden Infinity-Pool der Vereinigten Arabischen Emiraten serviert werden.

One&Only One Za’abeel wird auch Dabiz Muñoz willkommen heißen, der bei den Best Chef Awards zum besten Koch der Welt 2023 gekürt wurde und sein legendäres Konzept StreetXO nach Dubai bringt. Gäste lernen außerdem die lebendige indonesische Küche im Andaliman, einem neuen One&Only Konzept, kennen oder speisen im Aelia, das die französische Riviera zelebriert. Im Außenbereich, auf der 4. Etage, befindet sich ein von Bali inspirierter Gartenpool. Dieser lockt mit einem Al Fresco Bereich mit üppigem tropischem Grün, einem Familienpool im Lagunenstil und einer Swim-up-Bar.

Das Herz von Dubai

One&Only One Za’abeel bietet einzigartige Erlebnisse, die die Vielseitigkeit und den Glamour des urbanen Resorts unterstreichen. Das Angebot reicht von Cocktail-Kursen, Yoga bei Sonnenaufgang, faszinierenden Kunsttouren, gemütlichen Filmabenden bis hin zu ausführlichen Verkostungen regionaler Weine.

Mit zwei Bllsälen, sechs Tagungsräumen und einer privaten Suite im 53. Stockwerk ist das Resort ein zweites Zuhause fernab der Heimat. Für kleine Gäste im Alter von vier bis 12 Jahren gibt es den KidsOnly-Club – ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und Aktivitäten, die von der arabischen Raumfahrt inspiriert sind.

Das Leben in seinem vollen Potenzial

One&Only One Za’abeel beherbergt den ersten Longevity Hub by Clinique La Prairie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der mit innovativen Konzepten und Wissen aus den Gesundheitswissenschaften arbeitet und neue ästhetische Lösungen sowie ganzheitliches Wellbeing bietet. Der Longevity Hub by Clinique La Prairie der Schweizer Marke, der sich über drei Etagen des Resorts erstreckt, bietet personalisierte Wellness-Behandlungen, die auf folgenden drei Säulen basieren: Langlebigkeit, Wohlbefinden und Ästhetik. Der Hub umfasst außerdem 29 Behandlungsräume für Wohlbefinden und klinische Anwendungen, ein Movement Studio mit hochmodernen Fitnessgeräten, eine Longevity Bar sowie die erste Longevity Index Lounge der Region.

„One&Only One Za’abeel setzt neue Maßstäbe für ultraluxuriöse Gastfreundschaft in einer pulsierenden, kosmopoliten Atmosphäre“, so Jan Tibaldi, Cluster General Manager des One&Only One Za’abeel. „Wir freuen uns, unsere Gäste im Herzen der dynamischsten Stadt der Welt begrüßen zu dürfen – einem Ort, der das Zentrum von Kultur, Kulinarik und Unterhaltung ist.“

