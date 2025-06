JW Marriott Crete Resort & Spa eröffnet

Dieses neue Juwel setzt neue Maßstäbe für luxuriöse Gastfreundschaft auf Kreta. Das Resort bietet 160 elegant gestaltete Zimmer, Suiten und Villen, die allesamt einen atemberaubenden Blick auf die Ägäis eröffnen. Einige Unterkünfte verfügen zudem über private Pools und bieten damit ein Höchstmaß an Exklusivität und Entspannung. Eingebettet in die malerische Küstenlandschaft von Marathi, unweit von Chania, erstreckt sich das Resort über mehr als 40 Hektar idyllischer Natur. Es wurde mit großer Sorgfalt entworfen, um sich harmonisch in die natürliche Schönheit und das kulturelle Erbe der Insel einzufügen.

„Mit dem JW Marriott Crete Resort & Spa feiert unsere Marke ein mit Spannung erwartetes Debüt an der spektakulären Küste Kretas – ein wahres Refugium der Ruhe und zugleich Ausdruck unserer Vision, Gästen luxuriöse Erlebnisse zu bieten, die persönliches Wohlbefinden und sinnstiftende Verbindungen fördern“, erklärt Helen Leighton, Vice President Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa bei Marriott International. „Das durchdachte Design und die privilegierte Lage des Resorts laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen, tief durchzuatmen und sich ganz dem entspannten Rhythmus der Insel hinzugeben. Die Natur und die Ägäis sind dabei nicht nur Kulisse, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses.“

Das JW Marriott Crete Resort & Spa vereint eine sorgfältig ausgewählte Verbindung aus natürlicher Umgebung, kunstvollem Design und tiefgreifenden Gästeerlebnissen – inspiriert vom authentischen Geist und der reichen Kultur der Insel.

Architektur im Einklang mit der Natur

Aus der Feder des renommierten Athener Architekturbüro Block722 stammend, verkörpert das JW Marriott Crete Resort & Spa zeitgenössische Eleganz, mit tiefem Respekt für die natürliche Umgebung. An einer der atemberaubendsten Küsten Griechenlands gelegen, fügt sich das Resort dank seiner bepflanzten Dächer, mit Oliven- und Johannisbrotbaumhainen und mit natürlichen Materialien wie Marmor und Holz harmonisch in die Landschaft ein. Jedes sorgfältig ausgewählte Designelement spiegelt das Bestreben, die Natur in die Architektur einfließen zu lassen, wider, um so eine nahtlose Verbindung zwischen Umwelt und modernem Luxus zu schaffen.

Jedes Zimmer lässt mit großen Fenstern das strahlende Blau der Ägäis ins Innere strömen, während schattige Terrassen und private Pools eine ruhige Verbindung mit Himmel und Meer schaffen. Innen ist die Ästhetik still und haptisch ansprechend gestaltet: weiche, organische Linien und eine Palette aus erdigen mediterranen Tönen, wie Terrakotta, Olivgrün, Sand- und Steinfarben, sorgen für ein Gefühl von müheloser Harmonie. Die Skulptur förmigen Beleuchtungselemente und die handgefertigten Keramik-Dekorationsstücke erinnern in ihrer Formsprache an die traditionellen Formen Kretas, die mit einem zeitgenössischen Blick neu interpretiert wurden.

Nachhaltigkeit war ein zentrales Leitmotiv beim Bau des Resorts: Geothermie- und Solarsysteme, Wärmerückgewinnung aus der Klimaanlage zur Warmwasserbereitung sowie die Nutzung aufbereiteten Abwassers zur Bewässerung sind nur einige der umgesetzten Maßnahmen. So entstand ein Hotel, das nicht nur im Einklang mit seiner Umgebung steht, sondern von ihr geprägt ist.

Kulinarik und Mixology im Einklang mit der Natur

Im JW Marriott Crete Resort & Spa steht die kulinarische Vielfalt im Mittelpunkt – mit sechs sorgfältig kuratierten Restaurants, die lokale Zutaten und saisonale Aromen in den Mittelpunkt stellen. Herzstück dieser Philosophie ist der JW Garden – ein Markenzeichen der JW Marriott Häuser weltweit. In diesem liebevoll angelegten Garten gedeihen frische Kräuter und Gemüsesorten wie Thymian, Oregano und Kapern, die nicht nur die Gerichte und Cocktails verfeinern, sondern auch die enge Verbindung zur Natur unterstreichen.

Ein kulinarisches Highlight ist das ANOEE, ein kretisches Restaurant mit offenem Feuer unter der Leitung des renommierten Küchenchefs Manolis Papoutsakis, der für seine authentische Interpretation traditioneller Techniken und Zutaten bekannt ist. Das Õnalos begeistert mit einem raffinierten Sea-to-Table-Konzept, das die Schätze der Ägäis auf den Teller bringt. Im Cuccagna erwartet die Gäste rustikale italienische Küche mit modernem Twist, während im Fayi mediterrane Gerichte in geselliger Atmosphäre zum Teilen einladen.

Für entspannte Genussmomente sorgen das Suncti by the Pool und die Bar Eēxis, wo leichte Speisen, erlesene Weine und kreative Cocktails in ruhigem Ambiente serviert werden. In Zusammenarbeit mit Line Athens – Platz 6 der World’s 50 Best Bars – wurde ein exklusives Mixology-Konzept entwickelt, das kretische Kräuter und Pflanzen aus dem JW Garden mit lokalen Aromen und modernen Techniken vereint.

Ein weiteres Highlight ist der erste JW Market Europas – ein lebendiges Café- und Shop-Konzept, das das Markenversprechen von Authentizität und Wohlbefinden verkörpert. Hier verschmelzen Ernährung, Design und Entdeckerfreude zu einem inspirierenden Erlebnis, bei dem Gäste lokal bezogene und handgefertigte Produkte entdecken und mitnehmen können.

Ein Rückzugsort für Entdeckungen, Wohlbefinden und gemeinsame Erlebnisse

Im Zentrum des Wellness-Angebots steht das Spa ANOSEAS, das traditionelle kretische Heilrituale mit modernen, immersiven Therapien vereint. Fünf Behandlungsräume, Hydrotherapie-Angebote und ein Schönheitssalon schaffen Raum für ganzheitliche Erholung. Ergänzt wird das Angebot durch ein Yoga-Deck, vier Swimmingpools mit Panoramablick auf das Meer sowie ein hochmodernes Fitnesscenter.

Auch Familien finden im JW Marriott Crete Resort & Spa ein inspirierendes Umfeld für gemeinsame und generationenübergreifende Erlebnisse. Der Kinderclub Phestos Den, betrieben von Worldwide Kids, bietet jungen Gästen eine kreative Umgebung, in der kulturelle Entdeckungen, praktisches Lernen und fantasievolles Spiel im Mittelpunkt stehen. Im Außenbereich laden schattige Zelte, liebevoll gestaltete Spielzonen und ein eigener Gemüsegarten dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erleben.

Darüber hinaus bietet die Umgebung des Resorts vielfältige Möglichkeiten für gemeinsame Abenteuer: Ob Bootsausflüge entlang der Küste oder kulturelle Exkursionen zu Klöstern und archäologischen Stätten – jede Aktivität bringt Gästen die reiche Geschichte und lebendige Tradition Kretas näher.

