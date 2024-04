Isole e Olena: Cepparello 2021 – Makellose Eleganz

Der Wein repräsentiert optimal die önologische Forschungsarbeit auf der Suche nach Spitzenqualität, die den Betrieb seit jeher auszeichnet. Ein Projekt, das heute, nach der Übergabe des Staffelstabes im Jahr 2022 an die neuen Eigentümer, die EPI-Gruppe, nach denselben philosophischen und qualitativen Prinzipien fortgesetzt wird.

„Cepparello ist als kühne Abweichung von der Tradition des Chianti Classico entstanden. Diese hielt es für unmöglich, einen Wein nur aus Sangiovese-Trauben zu erzeugen. Auch heute ist es kein Lagenprojekt, sondern eher eines zur Auswahl der besten Trauben von den am besten geeigneten Rebstöcken. Ein sorgfältiger Selektionsprozess, der in einem immerwährenden und konstruktiven Dialog mit dem sich ständig weiterentwickelnden Weinberg stand und stehen wird“, sagt Giampiero Bertolini, Geschäftsführer von Isole e Olena.

„Die dynamische Herangehensweise an den Weinberg und die Vinifizierungstechniken haben Isole und Olena im Laufe der Geschichte begleitet und geleitet. Die Tradition ist heute das Werkzeug, das einen besonderen Blickwinkel unterstreichen kann, zur Entschlüsselung der Gegenwart und Gestaltung der Zukunft“, so Bertolini.

Mit einer komplett handwerklichen Methode und einer Vorstellung von Terroir, die eng mit der Arbeit des Menschen verbunden ist, war Isole e Olena seiner Zeit immer weit voraus. In jeder Hinsicht ein Pionier der Innovation und gleichzeitig ein Hüter der Tradition.

Der Cepparello, der 1980 auf den Markt kam, reift 18 Monate lang in neuen und gebrauchten Barriques aus französischer Eiche im Verhältnis 1:2 und kommt erst nach einem weiteren Jahr Flaschenreifung auf den Markt.

Der Jahrgang 2021

Der Jahrgang 2021 war durch einen schwierigen Saisonstart gekennzeichnet, der von zwei Hauptphänomenen geprägt war: niedrige Temperaturen im Frühjahr und danach anhaltende Regenfälle, die den Austrieb und die Blüte beeinträchtigten und zu einem Produktionsrückgang führten.

Die Wärme der Sommermonate und die in den Frühjahrsmonaten angelegte, gute Wasserreserve ermöglichten ein optimales Wachstum der Reben ohne zusätzlichen Stress. Der September begleitete die Trauben mit warmen Tagen und kühlen Nächten, die für eine langsame und gleichmäßige Reifung sorgten und den Trauben eine lebendige Säure und einen feinen, komplexen aromatischen Ausdruck schenkten.

„Der Cepparello 2021 besticht durch seine brillante rubinrote Farbe. In der Nase Noten von roten Früchten, dann Erde, Salbei und Veilchen, eine authentische Interpretation des Ortes, an dem der Wein gewachsen ist. Am Gaumen ist er lebhaft, voller Aromen, würzig und geschmeidig, mit einem Crescendo im Finale“, beschreibt Emanuele Reolon, Direktor von Isole e Olena, seinen Spitzenwein.



Die makellose Eleganz dieses Weins zeugt von der Fähigkeit des Sangiovese, das Terroir zum Ausdruck zu bringen, das bei Isole und Olena für die Höhenlage, die Bodenbeschaffenheit und den menschlichen Einfallsreichtum steht.

