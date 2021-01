Mit einer eigenen Fertigung – erst in Zürich, mittlerweile im aargauischen Endingen – und einem Premiumanspruch an Ergonomie, Material und Verarbeitung seiner Möbel, hat sich der Polstermöbelhersteller Intertime AG international einen Namen gemacht. Auf dieses Erbe sind die Brüder stolz und wollen es auch weiter in die Zukunft führen.

Doch um auch eigene Pfade zu betreten, haben die beiden Brüder in den letzten fünf Jahren an einem weiteren Label gefeilt. Johannes und Lukas wollten zusätzlich etwas Neues starten. Möbel, deren Designsprache sie selbst ganz neu erschaffen können und die ihre Werte noch klarer übersetzen. Deshalb ist die neue Möbelmarke der Intertime AG auch nach ihnen benannt: WEIBELWEIBEL.

„WEIBELWEIBEL ist unser Kind. WEIBELWEIBEL, das sind wir – Johannes und Lukas Weibel. Zwei Brüder, ein Label und der Anspruch, Ästhetik, massgeschneiderte Sitzqualität und nachhaltige Produktion in Einklang zu bringen,“ erklärt Johannes Weibel. So persönlich der Name klingt, so persönlich soll die Marke vertrieben werden. Für WEIBELWEIBEL wünschen sich Johannes und Lukas eine Zielgruppe, die sich bewusst einrichtet und nachhaltig investiert. Wie auch mit Intertime wollen sie Qualität bieten und nicht Masse. Deshalb kommen Intertime- und WEIBELWEIBEL-Produkte aus der gleichen Fertigungsstätte in Endingen. Die Produkte von WEIBELWEIBEL können dort im Showroom besichtigt, getestet und geplant werden. So wollen die beiden Brüder WEIBELWEIBEL vor Ort familiär erlebbar machen und dadurch Verbindlichkeit und Vertrauen aufbauen. „Wir haben nicht das Gefühl, die Welt erobern zu müssen, sondern sind auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet, erläutert Lukas Weibel.

Die Nähe des Kunden zum Manufakturbetrieb, zu den Materialien und zur Handarbeit ist Lukas und Johannes Weibel sehr wichtig. Denn gutes Design allein ist für WEIBELWEIBEL nicht genug. In Endingen geht es um Ästhetik, Sitzqualität, Nachhaltigkeit und die Qualität eines Schweizer Familienunternehmens, das auf viele Jahre Erfahrung aufbaut und sich trotzdem immer wieder neu erfindet.

Die Kollektionen von Intertime und WEIBELWEIBEL finden Sie im gehobenen Einrichtungsfachhandel sowie auf intertime.ch und weibelweibel.ch.

uwelehmann/surpress