Im SEPP vereinen sich Tradition und Zeitgeist

Außergewöhnliche Designs und exklusive Events verwandeln einen Aufenthalt im SEPP zu einem besonderen Erlebnis. Luxury with a twist 2018 juckt es Sepp Schwaiger schon wieder in den Fingern und die Idee zum Hotel SEPP, mitten im Dorfkern von Maria Alm, nimmt Formen an. Das Erfolgskonzept des Hotel Eder wird seither durch die außergewöhnliche Alternative des SEPP ergänzt. Alle über 21 Jahren sind herzlich willkommen, ganz im Stil des Hauses: ‘‘Luxury with a twist“.

Dabei ist die herzliche Gastlichkeit von Josef „Sepp“ Schwaiger und seiner Familie legendär, und das weit über die Grenzen Salzburgs hinaus. The Eder Collection der Familie Schwaiger mit Hotel Eder, tom Almütte, der neuesten verrückten Ergänzung für Familien Hotel TaNte FriDa und Hotel SEPP prägt seit Generationen die Hotellandschaft von Maria Alm am Hochkönig.

Im Hotel SEPP gibt es mit dem Konzept ‘‘for adults only‘‘ Ruhe und Raum für gute Gespräche oder Entspannung, im Open-Space-Wohnzimmer mit der Live Cooking Station oder im umgebauten Nostalgie-Airstream oben auf dem Rooftop.

Ganz nebenbei lässt es sich am Hochkönig wunderbar wandern, mit dem Mountainbike düsen oder die Piste herunterwedeln. Zertifiziert vegan ist die Region auch noch, als einzige in Österreich. Das hält Spitzenköche nicht davon ab, im SEPP als Gäste am Herd zu stehen.

Anders Wohnen im SEPP

Das extravagante Boutique- und Lifestyle-Hotel besticht durch 70 Zimmer der anderen Art. Hochgradig modern in der Einrichtung, wurde an Überraschungen nicht gespart. So schwingen sich Gäste per Schaukel auf der Terrasse direkt in das Panorama des Steinernen Meers, ein Beamer mit großer Leinwand für das Heimkino oder der gute, alte Plattenspieler.

Urige Wände aus Altholz, massiver Holzboden, nostalgische Waschschüsseln, Regenwaldduschen und freistehende Badewannen mit Bergblick machen „anders Wohnen“ perfekt. Passend zur Landschaft birgt der Zimmertyp ‘‘Sporty“ sogar einen eigenen Stauraum für Bikes, Bords oder Skier, gerne durch das Schaufenster vom Flur aus zum Bestaunen für die anderen Gäste. Im ganzen Haus verbergen sich kreative, witzige Wohndetails aus der hauseigenen Feder der Familie Schwaiger.

Spitzenmäßig: Rooftop mit Infinity Pool

Schön luftig geht es zu auf dem Rooftop mit seinen Terrassen. Dazu der Blick über den Ort und das Steinerne Meer mit seinen scharfkantigen Gipfeln, Badeschlappen und Frotteemantel angezogen, und schon ist der Urlaubstag im höchsten Entspannungslevel angekommen. Dass es hier oben plätschert, liegt am großzügigen, beheizten Infinity Pool.

Lieber das Buch auslesen oder in der Heißluftsauna im umgebauten Airstream dösen? Der Oldtimer-Wohnwagen aus den U.S.A. ist Kult und macht auch am Hotel SEPP droben so richtig Spaß, der Blick aus dem Airstream nach Draußen über die Berge ebenso.

Kulinarischer Spielplatz im SEPP

Auf dem Dachboden gibt es neben viel Holz und Naturstein auch noch Brunch bis in die Puppen, einen Drink an der coolen Bar oder köstliche Abendessen. Für den Dachboden und für das Restaurant kocht Paolo de Vries aus den Niederlanden seinen spannenden Mix aus verschiedenen Welten.

Im Restaurant können die Gäste auch an der offenen Showküche das eine oder andere Rezept erspähen. Gern lädt Sepp Schwaiger zur Event-Reihe „Spitzenköche zu Gast beim SEPP“ ein, dann macht Paolo für die Starköche Platz in seiner Küche. (Wer mal keinen Tisch bekommt, findet bestimmt im Hotel Eder gegenüber oder in der Pizzeria bei TaNte FriDa sein Plätzchen – bleibt ja alles in der Familie.) Am Dachboden ist auch Spielen erlaubt. Wer mag, schwingt sich auf die Schaukel oder spielt eine Runde Billard. Ein Spielplatz für Erwachsene halt. Aha, jetzt ist es raus! ‘‘For adults only‘‘ gibt es nur, damit niemand die Großen beim Spielen sieht …

Aktiv oder entspannt: alles erlaubt

In und um Maria Alm lädt die wunderschöne Natur zum Aktivwerden ein. Eine beschauliche Kräuterwanderung in aller Ruhe, die Gipfeltour, hoch hinaus auf Skiern oder Schneeschuhen, eine Runde Golf oder doch lieber die Oldtimer-Fahrt durch die traumhafte Landschaft? Die Yoga-Session am Berg entspannt mindestens genauso gut wie die Sternennacht zu zweit im Infinity Pool am Dach.

Paragleiten, für Anfänger auch im Tandem, sorgt für den ultimativen Kick in luftiger Höhe. Für Gäste des Hotel SEPP gibt es kostenfreie Bergbahnfahrten im Sommer, viele Vergünstigungen auf Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten sowie 30 Prozent Ermäßigung auf die Green Fee im Golf Club Urslautal. Noch mehr Freizeittipps hat das Team des Hotel SEPP am Empfang auf dem Dachboden parat.

Mehr Informationen unter www.edersepp.com



uwelehmann/ surpress