ifa-Galerie Berlin: Berlin Art Week

Die Ausstellung Spheres of Interest* , in der sich sechs internationale und in Berlin lebende Künstler:innen mit der Sammlung des ifa – Institut für Auslandsbeziehungen auseinandersetzen, geht mit der Art Week in die letzte Woche und ist noch bis zum 18. September zu sehen. Die daran anschließende Ausstellung Chains of Interest, die die individuellen Recherchen und Kontextualisierungen der sechs Künstler:innen in den Mittelpunkt stellt, eröffnet am 29. September 2022 .

Isaac Chong Wai führt seine Performance Die Mütter in der Klosterruine Berlin auf und Adrien Missika aktiviert an Orten wie dem Vorplatz der Neuen Nationalgalerie, der Monbijoubrücke und dem BAW Garten an den Uferhallen seine Pop-Up-Ausstellung MOTUS. Ofri Lapid hat für die Ausstellung eine Sprachtournee entwickelt, deren Ergebnisse Performer:innen in unterschiedlichen Sprachen in der Ausstellung aufführen.