Ibiza: Genießer-Tipp Santa Eulària des Riu

Pulpo statt Party! Ibizas ruhiger Osten entwickelt sich zum kulinarischen Hotspot für nachhaltige Genießer – von «Zero-Kilometer»-Zutaten über Küchenchefs, die mit ihren Gerichten die Geschichte der Insel erzählen, bis hin zu bunten Festen, bei denen Fische die Hauptrollen spielen.

Santa Eulària des Riu, die malerische Gemeinde an der Ostküste Ibizas, beweist, dass Genuss, Nachhaltigkeit und kulturelle Authentizität keine Gegensätze sind. Abseits des Partyrummels präsentiert sich die Region als kulinarische Perle und bietet Foodies ehrliche, vielfältige Geschmackserlebnisse.

Kilometer-Null-Küche: Die Insel auf dem Teller

In Santa Eulària wird das „Kilometer-Null“-Konzept, bei dem Zutaten ausschließlich aus der unmittelbaren Region stammen, nicht nur unterstützt, sondern aktiv zelebriert. Bio-Bauernhöfe wie Can Musón und Terra Masia versorgen die lokale Gastronomie mit nachhaltigen Produkten und sind zugleich Besuchermagnete. Hier kann man Höfe besichtigen, Tiere füttern und an Workshops teilnehmen.

Restaurants wie La Oleoteca Ses Escoles setzen auf Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung, von Obst und Gemüse bis hin zum eigenen Olivenöl aus 100 % biologischem Anbau. Auch das Restaurant von Can Domo kultiviert seine Produkte selbst und verknüpft ländliche Handwerkskunst mit moderner Haute Cuisine. Diese Philosophie spiegelt sich auch im monatlichen Mercat Ecològic wider – einem Bio-Markt im Can Planetes Interpretation Centre, einem restaurierten Wassermühlenhaus aus dem 19. Jahrhundert am einzigen Fluss der Balearen, wo Besucher direkt bei lokalen Bauern einkaufen können.

Food-Festivals: Kulinarische Kultur zum Mitfeiern

In Santa Eulària wird Essen als Teil regionaler Identität gefeiert. Mehrmals im Jahr verwandelt sich die Stadt in eine Bühne kulinarischer Erlebnisse:

im Frühjahr ehrt den kleinen Balearenfisch „Gerret“ – auf Deutsch „Schnauzenbrasse“. Über 30 Restaurants nehmen teil und präsentieren kreative Gerichte, von traditionellem Escabeche bis modernen Tapas. Die Fira Gastronòmica des Calamar im Oktober im nahegelegenen Sant Carles de Peralta stellt den Tintenfisch in den Mittelpunkt. Lokale Küchen servieren vielfältige Tintenfisch-Tapas. 2024 wurden über 8.000 Tintenfisch-Tapas produziert.

im Oktober im nahegelegenen Sant Carles de Peralta stellt den Tintenfisch in den Mittelpunkt. Lokale Küchen servieren vielfältige Tintenfisch-Tapas. 2024 wurden über 8.000 Tintenfisch-Tapas produziert. Beim Tapaví-Festival im Oktober wird Santa Eulària zur Tapas-Meile: Zahlreiche Restaurants servieren ihre besten Häppchen zu kleinen Preisen und schaffen eine genussvolle Verbindung aus Vielfalt, Unterhaltung und Gastfreundschaft.

Strandbar & Sterneküche: Genuss in allen Schattierungen

Wer nach Santa Eulària reist, findet Genuss an jeder Ecke – ob am Strand oder im Restaurant. Die Gemeinde hat eigens eine „Guía de Chiringuitos Emblemáticos“ herausgegeben – ein Führer zu sieben ikonischen Chiringuitos (kleine Strandlokale), die lokale Küche in entspannter Atmosphäre servieren: fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte mit den Füßen im Sand.

Parallel dazu wächst das Fine-Dining-Angebot in Santa Eulària. Der Michelin Guide empfiehlt das Es Terral und hat es mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet – eine Ehrung für Restaurants, die außergewöhnlich gutes Essen zu moderaten Preisen anbieten. Unter der Leitung von Küchenchef Matthieu Savariaud überzeugt Es Terral mit kreativer französisch-mediterraner Küche aus saisonalen, biologischen Zutaten.

Das neueste kulinarische Highlight in Santa Eulària ist das Restaurante Sa Talassa. Küchenchef Álvaro Sanz – der erste Chef der Insel, der in seinem früheren Restaurant Es Tragón in San Antonio sowohl einen roten als auch einen grünen Michelin-Stern erhielt – hat in Santa Eulària im Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa ein neues Zuhause gefunden. Álvaro Sanz kreiert Gerichte, die Geschichten erzählen – geboren aus seiner tiefen Liebe zum Meer und zur Landschaft Ibizas. Seine ehrliche, handwerklich geprägte mediterrane Küche ist fest in lokalen Traditionen verwurzelt, mit einem starken Fokus auf Respekt und nachhaltiger Beschaffung regionaler Zutaten.

Santa Eulària des Riu ist ein Anlaufpunkt für Genießer, die mediterrane Ursprünglichkeit schätzen – ohne auf kulinarische Raffinesse zu verzichten. Hier treffen Liebe zum Meer, Regionalität, Nachhaltigkeit und Spitzengastronomie auf besondere Weise zusammen.