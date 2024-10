Hyatt: Weiteres Wachstum und Rückkehr nach Hamburg

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) bekräftigt ihren globalen Wachstumskurs und unterstreicht diesen mit einem ebenso gesunden Wachstum auf dem deutschen Markt. Das Portfolio der Hotelgruppe soll in Deutschland in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent wachsen, die Pipeline umfasst insgesamt 1.700 Betten. Ein wichtiger Faktor für das aktuelle Wachstum von Hyatt ist die Übernahme der me and all hotels, die im Juni 2024 kommuniziert wurde.

Die Lifestyle-Marke me and all hotels besteht seit 2016 und umfasst derzeit sechs Häuser und 1.000 Zimmer. Die Brand ist für ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren gut positioniert. Die Akquisition spiegelt die kontinuierlichen Wachstumsziele von Hyatt wider, zu denen die Erhöhung der Marktpräsenz, die Expansion in bestehenden Märkten sowie die Erschließung neuer Destinationen gehören.

Die kürzliche Eröffnung des Brunfels Hotel in Mainz, das Teil von The Unbound Collection by Hyatt ist, sowie vier weitere Häuser, die alleine in Hamburg eröffnen werden, demonstrieren das Engagement von Hyatt im deutschen Markt. Dazu zählen das Hyatt Regency Hamburg Hafencity, das Hyatt Centric Altstadt Hamburg, das me and all hotel hamburg reeperbahn und das me and all hotel hamburg st. georg, die alle 2026 eröffnen werden.

Das neue Hyatt Regency wird 248 Zimmer haben, darunter 11 Suiten. Zu den Einrichtungen im Haus gehören ein Restaurant, eine Bar und ein privater Speisesaal. Zudem wird es ein Fitnesscenter sowie Tagungsräume und einen Ballsaal geben.

„Deutschland ist ein strategisch sehr wichtiger Markt für Hyatt, auf dem wir uns durch die neueste Erweiterung unseres Portfolios um die me and all hotels ausgezeichnet positioniert haben. 2025 erwarten wir die Eröffnungen des Kennedy 89 in Frankfurt, das zu The Unbound Collection by Hyatt gehört, des Hyatt House Frankfurt Goetheplatz, des me and all hotel berlin eastside, des me and all hotel leipzig und des me and all hotel Stuttgart”, so Felicity Black-Roberts, Senior Vice President Development EAME. „In Deutschland ist Hyatt auch an weiteren Standorten im ganzen Land interessiert und sieht großes Potenzial sowohl im urbanen als auch im Leisure-Bereich.”

