Hyatt stärkt sein Luxussegment

Das Unternerhmen gibt bekannt, dass Hyatt bis 2025 weltweit mehr als 35 neue Luxushotels und Resorts unter den Marken Park Hyatt, Grand Hyatt, Miraval, Alila, Andaz, Thompson Hotels und The Unbound Collection by Hyatt sowie unter den Marken der Inclusive Collection Zoëtry Wellness & Spa Resorts und Dreams Resorts & Spas eröffnen wird.

Unter Beibehaltung seines Asset-light-Ansatzes hat das Hotelunternehmen in nur fünf Jahren seine Zimmeranzahl im Luxussegment verdoppelt, die Menge der Resort-Zimmer verdreifacht und seine Lifestyle-Zimmer vervierfacht. Mit einem Anteil von nun 70 Prozent an gehobenen Zimmern sowie Luxuszimmern hat Hyatt sein Portfolio an die gestiegene Nachfrage nach Luxus- und Resort-Unterkünften angepasst und bietet gleichzeitig weiterhin die erstklassige Qualität und den maßgeschneiderten Service, für die die Marke bekannt ist.

Einem aktuellen Bericht des World Travel & Tourism Council zufolge wird der Anteil von Reisen am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2033 um etwa 12 Prozent steigen. Das Luxusportfolio von Hyatt wiederum expandiert, um diese Nachfrage in neuen internationalen Märkten zu befriedigen. Dazu gehören das Debüt der Park Hyatt Hotels in Großbritannien, Mexiko und Malaysia, die Expansion der Marke Thompson Hotels in Europa mit den ersten Häusern in Österreich und Italien, das Wachstum der Marke Andaz in Nord- und Südamerika, die Eröffnung des ersten Hotels in der Karibik, die ersten Häuser der Marke The Unbound Collection by Hyatt in den nordischen Ländern und Indien sowie das Luxuswachstum von Hyatt in der Trenddestination Portugal mit den geplanten Eröffnungen des Andaz Lissabon und des Dreams Madeira Resort, Spa & Marina.

„Die bevorstehenden Eröffnungen dieser neuen Hotels und Resorts aus unserem globalen Luxusportfolio in besonders gefragten Reisezielen untermauern unsere Führungsposition in diesem Bereich“, sagt Mark Vondrasek, Chief Commercial Officer. „Unser weiteres, zielgerichtetes Wachstum im kommenden Jahr wird einem erkenntnisorientierten Ansatz folgen. Wir wollen unseren Gästen, Kunden und World of Hyatt-Mitgliedern zuhören und so ihre Reisebedürfnisse berücksichtigen, beispielsweise wollen wir dem immer wichtiger werdenden Kundenwunsch nach einzigartigen Erlebnissen nachkommen, bei denen das Wohlbefinden im Vordergrund steht.“

„Die Luxus-Wachstumsstrategie von Hyatt ist bewusst ehrgeizig, und in den kommenden Jahren werden wir durch die Fokussierung auf wichtige Freizeitdestinationen und unsere Top-Marken gezielt wachsen. Unser Anspruch ist es, jedem Gast, Mitglied und Kunden ein persönliches Erlebnis zu bieten“, ergänzt Heidi Kunkel, Senior Vice President Commercial Services, EAME.