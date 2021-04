Hyatt Regency Zurich Airport The Circle eröffnet

Das Hotel verfügt über 255 Zimmer und ist das erste Haus der Marke Hyatt Regency in der Schweiz. Direkt am Flughafen Zürich gelegen, befindet sich das Hotel im Zentrum des dynamischen wirtschaftlichen Drehkreuzes Circle. Auf über 180.000 Quadratmetern bietet der Circle seinen Besuchern einen innovativen Mix aus Einkaufsmöglichkeiten, Büroräumlichkeiten, Gesundheitseinrichtungen sowie Restaurants und Bars. In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es außerdem einen 80.000 Quadratmeter großen Park mit Grünflächen und Laufstrecken. Neben Hyatt Regency Zurich Airport The Circle wird, sobald es die Marktlage erlaubt, noch ein Hyatt Place Hotel eröffnen sowie im Spätfrühling das The Circle Convention Center, das ebenfalls von Hyatt betrieben wird.

Hyatt Regency Zurich Aiport The Circle liegt direkt am Flughafen Zürich und bietet nahtlosen Zugang zum The Circle Convention Center, das zu den größten Veranstaltungszentren der Schweiz zählt. Damit befindet sich das Hotel an einem der besterschlossenen Standorte des Landes.

„Hyatt Regency Zurich Airport The Circle erfüllt gleichermaßen die Bedürfnisse von Geschäfts- und Freizeitreisenden, die auf der Suche nach einem reibungslosen und intuitiven Erlebnis sind“, sagt Benno Geruschkat, General Manager des Hyatt Regency Zurich Airport The Circle. „Die Marke Hyatt Regency steht für einen empathischen und kompetenten Service, und wir freuen uns, unseren Gästen mit dem neuen Hotel eine stressfreie Umgebung zum Arbeiten und Entspannen zu bieten.“

Zimmer & Suiten

Hyatt Regency Zurich Aiport The Circle verfügt über 255 Gästezimmer, darunter 16 Suiten, eine Ambassador-Suite und eine Präsidenten-Suite mit Terrasse und Blick auf den Park. Kostenloses WLAN sowie ein separater Arbeitsbereich in jedem Zimmer sorgen für Produktivität und innere Ruhe.

Essen & Trinken

Hyatt Regency Zurich Airport The Circle umfasst ein breites kulinarisches Angebot, das auf verschiedene Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben ausgerichtet ist. Im Restaurant Babel mit offener Küche entdecken die Gäste Spezialitäten aus dem Nahen Osten in modernem Ambiente. Die Bar Iris ist gesellschaftlicher Mittelpunkt des Hotels, hier werden typisch Schweizerische Gerichte sowie Getränke serviert. Im Take-away Zum Mitnäh gibt es rund um die Uhr Erfrischungsgetränke, eine große Auswahl an Sandwiches und gesunden Snacks sowie frisch gebrühten Kaffee.

Meeting & Events

Dank des direkten Zugangs zum The Circle Convention Center eignet sich Hyatt Regency Zurich Airport The Circle sowohl für Großveranstaltungen und geschäftliche Meetings, als auch für Galas, Messen und Produkteinführungen. The Circle Convention Center mit mehreren Empfangsbereichen und 18 Tagungsräumen soll im Spätfrühling 2021 eröffnen – auf einer mehr als 2.800 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche und drei Etagen. Alle Räume sind mit bodentiefen Fenstern ausgestattet.

Fitness & Wellness

Im kostenlos nutzbaren, rund um die Uhr geöffneten und voll ausgestatteten Fitnesscenter des Hyatt Regency Zurich Airport The Circle sowie im Ruhebereich des Hotels mit Sauna, können sich die Gäste zwischen Meetings oder nach einem anstrengenden Tag entspannen und regenerieren.

Hyatt Regency Zurich Airport The Circle ist neben Park Hyatt Zürich das zweite Hyatt Hotel in der Schweiz. Darüber hinaus soll 2024 Alila La Gruyère eröffnen und, sobald es die Marktlage erlaubt, ein weiteres Hotel im Circle, das Hyatt Place Zurich Airport The Circle.

Infos: hyattregencyzurichairportthecircle.com

uwelehmann/surpress