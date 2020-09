Hyatt Regency Sofia eröffnet

Das Hotel mit 183 Zimmern befindet sich in idealer Lage im Herzen der bulgarischen Hauptstadt am Vasil-Lewski-Platz und nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Touristenattraktionen und Regierungsgebäuden Sofias entfernt. Die Eröffnung des Hotels ist ein wichtiger Meilenstein für Hyatt und verstärkt gezielt die Präsenz der Marke in Südosteuropa.

Die Marke Hyatt Regency ist auf Produktivität und stressfreie Aufenthalte ausgelegt. Sie steht für reibungslose Abläufe, sehr persönlichen Service und einen hohen Erlebniswert. Dazu zählen ein vielfältiges kulinarisches Angebot, flexible Räumlichkeiten zum Arbeiten und zum Entspannen sowie ein großzügiger Meeting- und Veranstaltungsbereich, der mit modernster Technologie ausgestattet ist und in dem ein fachkundiges Planungsteam sich um alle Details kümmert. „Wir freuen uns sehr, die Eröffnung des ersten Hyatt-Hotels in der schönen Stadt Sofia bekannt zu geben“, sagt Laurent Schauder, General Manager des Hyatt Regency Sofia, „die zentrale Lage des Hotels ist für Geschäfts- und Urlaubsreisende gleichermaßen perfekt, um diese pulsierende Stadt, ihre lebendige Kultur und bedeutsame Geschichte zu genießen.“

In unmittelbarer Nähe finden Gäste des Hyatt Regency Sofia die kulturellen Hotspots der Stadt, einschließlich des Parlamentsgebäudes, in dem die Nationsversammlung tagt. Weitere Touristenattraktionen in der Nähe sind das Vasil-Lewski-Denkmal, die Nationale Akademie der Künste, die Universität Sofia und die St. Alexander-Newski-Kathedrale mit ihrer goldenen Kuppel, das Symbol Sofias und eines der größten und am prachtvollsten verzierten östlich-orthodoxen Kirchengebäude der Welt.

Zimmer

Das Haus verfügt über 183 zeitgenössisch eingerichtete Gästezimmer, darunter 22 stilvolle Suiten, von denen viele über eine weitläufige Terrasse mit Blick auf den Innenhof verfügen. Jedes Zimmer hat vom Boden bis zur Decke reichende Fenster, einen großzügigen Arbeitsbereich und gut ausgestattete Badezimmer mit begehbaren Regenduschen. Das Highlight ist die exklusive Präsidentensuite – für Gäste, die ein besonderes Luxus-Erlebnis suchen: Sie verfügt über einen privaten Zugang, ein Kingsize-Bett, ein elegant eingerichtetes Wohnzimmer mit separatem Arbeitsbereich, eine voll ausgestattete Küchenzeile und einen Essbereich sowie eine große Terrasse mit Panoramablick auf Sofia. Gäste, die in den Suiten und Regency Club-Zimmern übernachten, können zusätzliche Annehmlichkeiten wie kostenloses Frühstück, Abendgetränke und Hors d’oeuvres genießen.

Gastronomie

Das Luxushotel bietet seinen Gästen im Deli Café Mama Sofia regionale Spezialitäten aus Bulgarien. Das gemütliche Nachbarschaftscafé ist den ganzen Tag geöffnet und serviert hungrigen Reisenden eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an lokalen Produkten, darunter Gebäck, Kaffee und traditionelle bulgarische Gerichte. Im Restaurant The Revolutionary Dining Room and Bar wird moderne italienische Küche serviert, zubereitet aus besten, frischen Zutaten. In The Scene, der Rooftopbar und -terrasse des Hotels, genießen die Gäste Drinks in der entspannten Atmosphäre einer Cocktail-Lounge, mit Panoramablick auf die Alexander-Newski-Kathedrale und den Vitoscha-Berg.

Meetings und Veranstaltungen

Mit rund 1.500 Quadratmeter Veranstaltungsfläche bietet das Hyatt Regency Sofia die passenden Räumlichkeiten für jeden Anlass. Hier finden Tagungsgäste und Veranstalter zehn multifunktionale Meetingräume, die eine harmonische Mischung aus modernem Design, zeitgenössischen Kunstwerken, geräumigen Sälen und einem Rooftop-Eventbereich bilden. Ein kompetentes und aufmerksames Team kümmert sich um den reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen.

Mit The Loft stehen Veranstaltungsplanern drei unterschiedlich gestaltete Rooftop-Flächen zur Verfügung, die einzeln oder in Kombination gebucht werden können und sich nahtlos an Events jeder Größe anpassen. Wer Räume mit individuellem Komfort sucht, kommt in The Living Room und The Den in den Genuss einer privaten Bar und eines hängenden Kamins, während The Conservatory mit seiner eigenen Rosengartenterrasse das Gefühl von einem Ausflug ins Grüne vermittelt. Der 5.700 Quadratmeter große Vasil-Levski-Ballsaal, einer der größten Veranstaltungssäle Sofias, ist der ideale Ort für Hochzeiten, Konferenzen und Ausstellungen. Er kann in drei separate Bereiche unterteilt werden und enthält vier eingebaute Projektoren und Leinwände. Der Botev-Saal im Erdgeschoss, mit seinen großen Fenstern, die viel natürliches Licht hereinlassen und den Blick auf den üppigen Innenhof freigeben, eignet sich für kleinere Meetings und Veranstaltungen.

Wellness und Fitness

Der 480 Quadratmeter große Wellness-Bereich bietet seinen Gästen vielfältige Annehmlichkeiten, darunter drei Behandlungsräume, ein Hammam, ein Dampfbad, eine finnische Sauna, eine Biosauna, eine Salzgrotte, einen Eisbrunnen und Eisduschen sowie einen Hydrotherapie-Pool und einen Beautysalon. Das Fitnesscenter des Hotels ist rund um die Uhr geöffnet und mit den neuesten Geräten ausgestattet, so dass Gäste hier rund um die Uhr den Alltagsstress hinter sich lassen können.

Weitere Informationen über Hyatt Regency Hotels unter https://www.hyatt.com/brands/hyatt-regency

uwelehmann/surpress