Hyatt luncht die Marke JDV in Europa

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) hat den Abschluss von Franchiseverträgen mit der Story Hotels Holding AB bekannt gegeben, um in Schweden künftig mit drei Hotels unter der Marke JDV präsent zu sein. Damit treibt Hyatt das Wachstum der Independent Collection in Europa weiter voran. Die drei Boutique-Hotels in Schweden – Story Hotel Riddargatan und Story Hotel Signalfabriken in Stockholm sowie Story Hotel Studio Malmö – behalten ihre Hotelnamen und ihren individuellen Charakter bei. Hyatts Independent Collection Portfolio ist eine Sammlung von Marken, die den einzigartigen Standort und die besonderen Merkmale jedes Hotels widerspiegeln und gleichzeitig als Zugänge zu einigen der begehrtesten Reiseziele weltweit fungieren.

„Wir freuen uns sehr, diese drei Story Hotels in Europa in das Portfolio der Hyatt-Marke JDV aufzunehmen und gleichzeitig die Präsenz von Hyatt in Schweden auszubauen“, sagt Briana Swift, Director of Development Europe and Southwest Asia bei Hyatt. „Wir konzentrieren uns auf durchdachtes Wachstum an Standorten, die den Bedürfnissen unserer Gäste entsprechen. Die Erweiterung unseres Portfolios um drei Story Hotels hilft uns, die Expansion in wichtigen Märkten wie Skandinavien voranzutreiben, wobei wir mit Eigentümern zusammenarbeiten, die die individuelle Identität jedes ihrer Häuser bewahren wollen. Mit ihrem Design-Fokus und der starken lokalen Verwurzelung passen die drei Story Hotels ideal in unsere Independent Collection in Europa.“

Die drei Häuser von JDV befinden sich in idealer Lage im Herzen ihrer jeweiligen Stadt und widerspiegeln das Lebensgefühl ihrer Nachbarschaft. Mit modernem, skandinavischem Design bieten die Hotels alles, was das Herz begehrt – für Geschäfts- und Freizeitreisende. „Es war schon früh klar, dass Hyatt und Story Hotels eine sehr ähnliche Vorstellung von modernen und gehobenen Einrichtungen haben“, sagt Staffan Åkerlind, CEO Story Hotels. „Wir sind begeistert, die Marke JDV in Europa und Skandinavien einzuführen und sind stolz, mit einem so erfahrenen internationalen Unternehmen wie Hyatt zusammenzuarbeiten. Dank Hyatts umfassender Expertise können wir unseren Gästen exzellenten Service bieten. Darüber hinaus profitieren wir von der globalen Größe und Vertriebsplattform des Unternehmens.“

Alle drei JDV-Hotels verfügen über individuell gestaltete Zimmer, dynamische öffentliche Bereiche und ein gastronomisches Angebot, das bei internationalen Besuchern und Einheimischen gleichermaßen beliebt ist. Die Größe der Boutique-Hotels spiegelt ihre urbane Lage wider und jedes Haus bietet z.B. kostenlosen Zugang zu lokalen Fitnessstudios für seine Gäste.

Story Hotel Riddargatan, Stockholm

Story Hotel Riddargatan mit seinen 83 Zimmern gilt als eines der ersten Boutique-Hotels in Stockholm. Sein industrielles Design erinnert an die Historie des Gebäudes, das früher ein Apartmentkomplex mit Friseursalon und Garagen war. Das Hotel liegt zentral im Stadtteil Östermalm, mit einfachem Zugang zu beliebten Restaurants, Cafés und Bars in der Nachbarschaft sowie zum High-End-Shoppingviertel. Das Hotel verfügt außerdem über ein Restaurant mit dem Namen Ling Long, das auf südostasiatische Küche spezialisiert ist, sowie eine Innen- und eine Außenbar.

Story Hotel Signalfabriken, Stockholm

Story Hotel Signalfabriken bietet 83 individuell gestaltete Gästezimmer sowie eine lebhafte Bar und ein Restaurant, in dem regelmäßig DJ-Sessions stattfinden werden. Das denkmalgeschützte Gebäude in Sundbybergs Stadtteil Torg, das früher als Feuerwache und Rathaus diente, wird Geschäftsreisende, die z.B. für Tagungen in der Umgebung in Solna, Bromma und Kista nach Stockholm reisen, anziehen. Freizeitgäste genießen die entspannte Kleinstadtatmosphäre und die vielen nahegelegenen Restaurants, die mit Straßenbahn-, Bus- und U-Bahn-Linien in weniger als zehn Minuten das Stockholmer Stadtzentrum erreichen.

Story Hotel Studio Malmö

Story Hotel Studio Malmö verfügt über 95 Zimmer, alle kreativ und verspielt gestaltet, um die junge und lebendige Bevölkerung der Stadt widerzuspiegeln. Das Hotel befindet sich in idealer Lage in der obersten Etage eines Hochhauses und bietet einen spektakulären Blick auf die Stadt und das Wasser. Es ist Teil des Mixed-Use-Gebäudes STUDIO, in dem sich auch Konferenz- und Tagungsräume, Büros, Einzelhandelsgeschäfte, mehrere Restaurants und ein Café befinden.

Dank der direkten Lage am Wasser in Universitetsholmen und unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof von Malmö, gelangen Gäste mühelos in die Stadt oder in das nahe gelegene Kopenhagen, das nur eine 35-minütige Zugfahrt entfernt ist. Im Restaurant und in der Cocktailbar des Hotels, Kasai in the Sky, werden Speisen und Getränke auf Malmös höchster Dachterrasse mit Blick auf das Meer und die Skyline der Stadt serviert.

Hyatt expandiert

Mit den drei JDV-Häusern wird sich die Zahl der Hyatt Hotels in Schweden auf vier erhöhen, nachdem im Jahr 2020 Hotell Reisen in Stockholm eröffnete, das zur Marke The Unbound Collection by Hyatt gehört. Angetrieben durch den wachsenden Wunsch der Gäste nach einzigartigen Erlebnissen, die echte Verbindungen zu den Menschen und der Kultur der jeweiligen Destination schaffen, hat Hyatt kürzlich Expansionspläne für Europa angekündigt: Ziel ist ein Wachstum um 30 Prozent bis 2023, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Präsenz der Lifestyle-Marken liegt.

Infos: www.jdvhotels.com

uwelehmann/surpress