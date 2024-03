Huvafen Fushi: Malediven-Ikone mit erfolgreichem Relaunch

Huvafen Fushi liegt im Nord-Malé-Atoll – nur 30 Minuten mit dem Speedboot vom internationalen Flughafen entfernt – und ist somit die richtige Mischung aus fernem Inseltraum und angenehmer Anreise. Das luxuriöse Hideaway ist eine der ersten Adressen auf den Malediven und setzt mit seiner Wiedereröffnung erneut hohe Maßstäbe. Die 46 Villen und Bungalows, jeweils mit eigenem Pool, strahlen mit dem türkisblauen Ozean und dem weißen Sandstrand um die Wette und fügen sich dabei geschmeidig in die tropisch üppige Insellandschaft.

„Wir sind überglücklich über die Wiedereröffnung unseres geliebten Inselresorts. Das Engagement und die harte Arbeit, die in diese Renovierung gesteckt wurden, sind in jedem Detail sichtbar. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste willkommen zu heißen“, sagt Noel Cameron, General Manager von Huvafen Fushi.

Das Highlight des Umbaus sind die zwei neuen 350 Quadratmeter großen Two-Bedroom-Ocean-Pavillons mit Panoramablick auf den Infinity-Pool vor Meereskulisse. Das von der umgebenden Natur inspirierte Designethos von Huvafen Fushi verkörpert eine minimalistische, moderne Ästhetik, die mit der natürlichen Schönheit der Insel harmoniert. Die Architektur der Unterkünfte zeichnet sich durch die luxuriöse Ausgestaltung mit vielen Holzelementen aus.

Bei der Inneneinrichtung dominiert ein stilvolles Design mit warmen, gedämpften Naturtönen und Nuancen in türkisblau, braun und creme sowie innovative Materialien und matte Oberflächen, die edel kombiniert sind. Die kreative Verbindung von Holz, Stein, Glas und organischen Textilien ermöglicht fließende Übergänge zwischen den Innen- und Außenbereichen.

So gelingt es der Designphilosophie die Voraussetzungen für ein verbessertes und luxuriöseres Erlebnis zu schaffen, bei dem Gäste in eine Atmosphäre raffinierter Eleganz eintauchen und den mühelosen Service genießen können, für den Hufaven Fushi so berühmt ist. Diese Servicequalität zieht sich durch alle Angebote und Aktivitäten der Trauminsel, unterstrichen vom persönlichen Butlerservice „Thakuru“, der den Gästen 24/7 zu Diensten steht.

Zeit zum Wiederentdecken

Neben den exklusiven Unterkünften erwarten die Gäste der „Trauminsel“, wie Huvafen Fushi übersetzt heißt, weitere Annehmlichkeiten, für die die Insel seit Jahrzehnten geschätzt wird. Das „Huvafen Spa“ ist das bis heute weltweit einzige Unterwasser-Spa seiner Art, das während der Treatments zum Erkunden des Meeresleben des inseleigenen Riffs einlädt. Besonders spannend wird der Besuch des SpaQuariums bei Nacht, wenn die Korallen biolumineszieren. Für weitere Entspannung sorgt das „Lonu Veyo“ am Strand, ein Salzwasserbecken für besondere Floating-Erlebnisse.

Aufsehenerregend ist ebenso das „Vinum“, der einzige unterirdische Weinkeller im Indischen Ozean, acht Meter tief unter der Erde. Den Gästen eröffnet sich hier ein Refugium mit bis zu 5.000 erlesenen Tropfen. Hier arrangiert Huvafen Fushi den Gästen Degustationsmenüs und exklusive Dinner der Extraklasse unter schwebenden Kunstinstallationen.

Kulinarisch bietet das Boutique-Resort eine breite Auswahl an Stil- und Geschmacksrichtungen in vier erlesenen Restaurants und zwei Bars. Nicht nur das Signature Restaurant „SALT“ mit seiner japanischen Küche mit peruanischen Einflüssen, auch die vielen idyllischen Orte für unvergessliche Destination Dining-Erlebnisse verzaubern die Gäste: ob beim Sandbank-Dinner, einem privaten Sunset-Essen am Pool oder bei Kerzenschein unter Wasser im „Latitude 4°“.

Wer die Insel trotz all dieser Erlebnisse verlassen möchte, taucht ab in die Unterwasserwelt oder steigt auf das 65 Fuß lange, traditionelle Dhoni-Holzboot und entdeckt die Schönheit des Ozeans und seiner Trauminsel Huvafen Fushi aus einer anderen Perspektive.

