Hotel Romy by Amano eröffnet

Elegantes Design, dunkle Holztöne und goldene Akzente verleihen dem Haus den typischen AMANO Stil. Sowohl der Hochbau, als auch die Inneneinrichtung wurden vom Architekturbüro GBD geplant.

Die zentrale Lage des Hotels am Berliner Hauptbahnhof – neben dem Amano Grand Central ist es das zweite Hotel der Gruppe am Berliner Hauptbahnhof – bietet sowohl für Businessreisende als auch Touristen den idealen Ausgangspunkt, um Berlin zu erkunden. Die Konferenzräume des angrenzenden AMANO Grand Central können für Business Events mitgenutzt werden, ebenso die Dachterrasse und weitere Eventbereiche.

Das Herzstück des neuen Hotels ist das Restaurant mit angrenzender Bar im Erdgeschoss. Dieses wird im Oktober unter der Leitung des kulinarischen Leiters Ronen Dovrat Bloch, als ‚Amigo Cohen‘ öffnen. Wie der Name erkennen lässt, handelt es sich hier um eine spannende Mischung aus mexikanischem und israelischen Essen, einem bisher vollkommen einmaligen Ansatz. Bis zur Eröffnung im Herbst kann die Gastronomie schon für exklusive Events für bis zu 100 Personen genutzt werden.

Die 110 Zimmer, die alle mit King Size Betten (1,80 x 2,00 m), Smart-TV, Minibar, Safe, Suitepads inkl. Telefonie, GHD Haartrockner, Klimaanlage, Fußbodenheizung und bodentiefen Fenstern ausgestattet sind, unterscheiden sich in fünf Kategorien, von Economy Room bis Studio.

Das Hotel verfügt darüber hinaus über eine Tiefgarage, Fahrräder können im benachbarten AMANO GRAND CENTRAL gemietet werden.

Amano

Zur Amano Group gehören aktuell neun Hotels, sieben Hotels in Berlin, eins in Düsseldorf sowie eins in München. Leipzig und London sowie ein weiteres Haus in Berlin (East Side – Eröffnung Herbst 2021) befinden sich im Bau, zwei weitere Häuser in Hamburg in der Planung. Insgesamt beschäftigt die Amano Group ca. 350 Mitarbeiter.

Bei allen Unterschieden im Detail folgen die Häuser der Gruppe einem einheitlichen Konzept: Der Gast bekommt ein erstklassiges, urbanes Wohnerlebnis zu einem fairen Preis. Alle Häuser liegen zentral und in sehr attraktiver Nachbarschaft. In allen Hotels erwartet den Gast eine Ausstattung, die den gehobenen Ansprüchen mehr als gerecht wird: hochwertige Materialien, geschmackvolles, modernes Interieur-Design und ein sehr hoher Wohnkomfort.

Durch trendsetzende Gastronomiekonzepte wie Restaurants, Bars, einen Club sowie mehrere Dachterrassen, schafft es die Amano Group einen lebendigen Austausch zwischen Stadt und Hotel zu erzeugen. Derzeit betreibt die Amano Group drei Restaurants, fünf Bars, drei Dachterrassen und einen Club.

Gegründet wurde die Amano Group 2009 von Ariel Schiff und Artur Süsskind, seit 2010 ist auch Phillip Rokeach mit an Bord.

Info: www.amanogroup.de

uwelehmann/ surpress