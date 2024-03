Hotel Beethoven Wien – fest in weiblicher Hand

Gastgeberin Barbara Ludwig leitet inzwischen seit fast 15 Jahren das Hotel Beethoven, das wie kein anderes typisches Altwiener Flair verbreitet und Geschichten zur österreichischen Hauptstadt erzählt. Neben der General Managerin haben vier Abteilungsleiterinnen die Geschicke in dem Haus aus der Gründerzeit fest in weiblicher Hand:

Carla Wittemann ist als Resident Managerin die rechte Hand von Barbara Ludwig, während Katharina Hofstätter als Front Office Managerin dafür sorgt, dass jeder Gast herzlich aufgenommen wird. Liana Cekanova hat als Housekeeping Managerin das Sagen in den sechs Stockwerken mit 47 Zimmern und Barbara Ledermann kümmert sich als F&B- und Event Managerin sowohl in dem Boutique-Hotel als auch in der hauseigenen Lvdwig Bar um das leibliche Wohl sowie Veranstaltungen aller Art.

Gastgeberin und General Managerin Barbara Ludwig

Einmal ein eigenes Hotel zu besitzen war eigentlich nie Barbara Ludwigs Traum, die Idee kam dazu kam ihr erst nach dem Verkauf ihrer Fotoagentur, die sie ganze zehn Jahre lang besaß. Aufgewachsen in einer kunst- und kulturinteressierten Familie, gehörten wöchentliche Museumsbesuche und regelmäßige Besuche im Musikverein und in der Oper schon als Kind zu Barbara Ludwigs Alltag.

Als die Gastgeberin 2009 das Hotel Beethoven übernahm, entstand der Plan Wienreisenden „ihr“ Wien näherzubringen – mit allem, was die Seele der Stadt ausmacht. So entstand ein Vier-Sterne-Boutique-Hotel mit einzigartigem Konzept: Jedes Stockwerk ist einer anderen Epoche und jedes Zimmer einer anderen Persönlichkeit der Wiener Kulturgeschichte gewidmet.

Vier Abteilungsleiterinnen – Ein starkes weibliches Team im Hotel Beethoven

Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen – dieser Grundsatz wird im Hotel Beethoven Wien großgeschrieben, sind doch neben der General Managerin auch alle vier Abteilungsleiterpositionen fest in weiblicher Hand. Seit Januar 2024 ist Carla Wittemann als Resident Managerin die neue rechte Hand von Barbara Ludwig. Nach einem Dualen Studium an der IU Bad Reichenhall und mehreren Stationen in der gehobenen österreichischen Hotellerie zählen nun unter anderem die Bereiche Human Ressource- und Qualitätsmanagement zu ihren Zuständigkeiten in dem Boutique-Hotel.

Wer in dem Hotel in der Papagenogasse gegenüber vom Theater an der Wien eincheckt, der wird von Front Office Managerin Katharina Hofstätter und ihrem Team herzlich empfangen. Mit bereits 15 Jahren Erfahrung im Tourismus, unter anderem mehrere Jahre als Hoteldirektorin in Salzburg, liegt ihr die österreichische Gastfreundschaft im Blut. Für kunst- und kulturinteressierte Reisende hat das Front Office Team immer den richtigen Tipp, um beispielsweise wie die Einheimischen ins angrenzende Museumsquartier und das kulturellen Herz Wiens einzutauchen.

Sechs Stockwerke, die jeweils einer anderen Epoche der Wiener Kulturgeschichte zugedacht sind, mit insgesamt 47 Zimmern, alle einer prägenden Persönlichkeit dieser Epochen gewidmet, und eine Frau, die stets den Überblick hat: Housekeeping Managerin Liana Cekanova. Gemeinsam mit ihrem Team ist Liana Cekanova nicht nur für die Sauberkeit in allen Bereichen zuständig, sondern ist zugleich Organisationstalent sowie Dekorationskünstlerin und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Gästezufriedenheit.

Gutes Essen und der richtige Drink zur richtigen Zeit runden einen rundum gelungenen Hotelaufenthalt ab. Verantwortlich für alles, was die Kulinarik betrifft, ist F&B- und Event Managerin Barbara Ledermann. Je nach Wunsch und Anlass organisiert und plant sie liebevoll und mit einem Auge fürs Detail Veranstaltungen jeder Art – wahlweise in den historischen Räumen des Hotel Beethoven mit seinen Stuckdecken und dem Hauch von „Plüsch“ oder in der eleganten, intimen Atmosphäre der hauseigenen Lvdwig Bar.