Hotel Amano jetzt auch in Düsseldorf

Düsseldorf ist nicht Berlin und doch haben die beiden Städte viel mehr gemein, als man auf den ersten Blick denken würde: eine aufregende Kunst- und Modeszene, eine vielfältige Gastronomie, einen ausgeprägten architektonischen Mix aus Historie und Moderne, viel Wasser und Ufer sowie mindestens ein Hotel Amano.

Das Hotel Amano Düsseldorf ist das aktuellste Projekt der AMANO Group, die mit bewährten Standards und einzigartigem Konzept auch hier am Rhein neue Maßstäbe in der Stadthotellerie setzt. „Düsseldorf hat uns mit seiner Mischung aus Kreativität, Internationalität und Stilbewusstsein überzeugt. Die Stadt hat Ecken und Kanten, genau wie Berlin – aber mit einem ganz eigenen Ton. Wir glauben, dass Amano hier gut andocken kann: mit Charakter, Design und einer gewissen Offenheit für Neues“, meint Ariel Schiff, Gründer der Amano Group: „Unser Ziel ist es, mit dem Hotel AMANO Düsseldorf einen lebendigen Ort zu schaffen – nicht nur für Gäste, sondern auch für die Stadt selbst.“

Urbaner Lifestyle mit eigenem Interior-Stil

Den unverwechselbaren Charme verdankt das Hotel Amano Düsseldorf dem Berliner Inhouse-Architekten Julien David Schaab. Erstmals wurde ein Hotel der Amano Group komplett im eigenen Interior-Stil eingerichtet. Mit Materialien wie Nussbaumholz, Marmor und Messing sowie warmen, dunkeln Farbtönen ist eine wohlige Atmosphäre entstanden, die Gästen aus aller Welt das Gefühl gibt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Details wie die Designer-Leuchten von DCW Paris und handgefertigte Fliesen von Mutina setzen starke Akzente. Mit außergewöhnlichen Eyecatchern wie der „Panorama in Chenille“-Tapete von Arte hinter der Rezeption und Kunst von Oliver Rath oder ZooZoo wird der typische Lifestyle von AMANO zum Ausdruck gebracht: lebensfroh, kosmopolitisch und genussvoll.

Die öffentlichen Bereiche sind in verschiedene Ebenen unterteilt und doch miteinander verbunden: durch einen Rundbogen, ein Podest, spezielle Farbwelten sowie Einblicke und Ausblicke. Auf diese Weise bietet die Lobby für jede Gelegenheit die passende Umgebung – als Bar, als Frühstücksraum, als Co-Working-Space und als wohnlicher Treffpunkt für Reisende. Die zusätzliche Wandelbarkeit ermöglicht optimale Ausnutzung des Raums über den gesamten Tag hinweg. Gleichbleibend ist dabei nur der urbane Vibe.

Lage, Lage, Lage

Das Hotel Amano Düsseldorf erfüllt die drei wichtigsten Kriterien, die eine sehr gute Immobilie ausmachen: Lage, Lage, Lage. Das Hotel befindet sich zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und der berühmten Luxus-Einkaufsmeile Königsallee, kurz: Kö. Auch viele Sehenswürdigkeiten, die Altstadt mit der bekanntlich längsten Theke der Welt und das idyllische Rheinufer sind bequem zu Fuß zu erreichen. Kulturinteressierte schlendern zur Kunstsammlung NRW oder ins Düsseldorfer Schauspielhaus.

Durch die sehr gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind auch alle anderen Ziele wie die Messe oder der Flughafen schnell und einfach zu erreichen. Ob Businessreise, Kurzurlaub oder Shoppingtrip: das Hotel AMANO Düsseldorf überzeugt mit Bestlage.

Zimmer als Ruhepol

Das Hotel Amano Düsseldorf verfügt über 92 Zimmer, die mit warmen Holzböden, hochwertigen Materialien und klarer Formsprache zum langen Verweilen einladen. Die Einrichtung erinnert weniger an ein Hotel als an ein Gästezimmer mit Zuhause-Flair. Zurückhaltender Luxus und höchster Komfort sorgen darüber hinaus für einen angenehmen Aufenthalt. Während draußen die quirlige Stadt darauf wartet, sich von ihrer schönsten Seite zu präsentieren, sind die Zimmer angenehme Rückzugsorte für Ruhe und Erholung.

Hinter den Kulissen

Geführt wird das Hotel Amano Düsseldorf von einer echten Düsseldorferin: Ulrike Sassin. Mit ihrer Leidenschaft für Gastfreundschaft, internationalen Erfahrungen und einem klaren Heimvorteil steht die gelernte Hotelkauffrau mit ihrem Team für einen exzellenten Service mit persönlicher Note. Damit das Hotel beständig State-of-the-art bleibt, sieht Ulrike Sassin gern über den Tellerrand hinaus und engagiert sich in verschiedenen Gremien wie dem Vorstand des Dehoga, der ISG-Graf-Adolf-Straße sowie im Wirtschaft- und Tourismusausschuss der IHK Düsseldorf sowie im Ehrenamt.

Gelegenheit, sich ein umfassendes Bild vom neuen Hotel Amano Düsseldorf zu machen, bietet der Tag der offenen Tür am 21. Mai 2025. Ab 16 Uhr erwartet das Team alle Interessierten mit Drinks DJ-Sounds und Currywurst, die in Düsseldorf mindestens so beliebt ist wie in Berlin. Es wird ein entspannter Nachmittag mit Führungen durch das Hotel, netten Begegnungen und der perfekten Chance, es sich auf AMANO-Art richtig gutgehen zu lassen.

