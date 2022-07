Hilton Mallorca Galatzo, eine elegante Oase auf der Balearen-Insel

Hilton hat das Hilton Mallorca Galatzo eröffnet, das an der Küste der atemberaubenden spanischen Insel Mallorca liegt und einen Panoramablick auf das Mittelmeer und den markanten Berg Galatzo bietet. Malerische Wege schlängeln sich durch 50.000 Quadratmeter tropischer Gärten und verbinden traditionelle mallorquinische Rundtürme, vier verschiedene Bars und Restaurants sowie umfangreiche Freizeiteinrichtungen, die das Hotel zu einem einzigartigen Reiseziel machen.

Jedes der 208 Zimmer, die eine Mischung aus Inselarchitektur und modernem Design darstellen, verfügt über einen eigenen Balkon, von dem aus man die frische Seeluft genießen und das balearische Klima genießen kann. Das Resort wird in Kürze auch den Cotton Club Mallorca beherbergen, die neueste Location von Cotton Lifestyle nach dem bekannten Cotton Beach Club Ibiza und dem Cotton Club Zakynthos.

Simon Vincent, Executive Vice President und President, EMEA, Hilton, sagte: „Das Hilton Mallorca Galatzo ist eine spektakuläre Ergänzung des wachsenden europäischen Portfolios von Hilton und folgt auf andere kürzlich eröffnete Resorts in Santorin und Sardinien. Mallorca ist seit langem als eine der besten Freizeitdestinationen Europas bekannt und hat eine ungebrochene Anziehungskraft. Wir sind begeistert, mit Galatzo Inversiones, S.L. zusammenzuarbeiten und mit der Eröffnung dieses atemberaubenden Hotels die Hilton Gastfreundschaft auf die Balearen zu bringen.“

Perfekt, um Mallorca zu erkunden

Nur 20 Minuten vom Flughafen entfernt, ist das Hilton Mallorca Galatzo perfekt gelegen, um direkt in das Urlaubserlebnis zu starten – in der Nähe gibt es viel zu entdecken. Nur einen Katzensprung von der Inselhauptstadt Palma entfernt können Gäste, die auf Entdeckungstour gehen möchten, die Kultur, hochwertige Einkaufsmöglichkeiten und historische Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale Santa de Maria genießen. Naturliebhaber können zu den nahe gelegenen unberührten Stränden, den malerischen Dörfern Costa de la Calma und Paguera flüchten oder den Berg Galatzo erwandern.

Lokal inspiriertes Design, Sonnenstrahlen und Meerblick

Das Hilton Mallorca Galatzo liegt in einer ruhigen Umgebung zwischen der Küste und den Bergen und verbindet traditionelle mallorquinische Architektur mit modernem Design. Lokale Töpferwaren, Korbwaren und Kunst treffen auf Gebäude, die von den traditionellen runden Mühlentürmen Mallorcas und den nahe gelegenen historischen Fischerdörfern inspiriert sind.

Familien haben die Möglichkeit, problemlos sofort bestätigte Zimmer mit Verbindungstür zu buchen, sodass Eltern und Gruppen die Gewissheit haben, dass alle zusammen sind. Gäste können einen entspannten Tag an einem der beiden Swimmingpools des Hotels genießen oder die unzähligen Aktivitäten des Hotels nutzen, wie Tennis, Wassersportarten oder Radfahren.

Köstliche mallorquinische Küche

Gäste können sich kulinarisch in vier verschiedenen Restaurants verwöhnen lassen, in denen das Beste der mediterranen Küche serviert wird. Dies beinhaltet Gourmetgerichte, die von den lokalen Fischerdörfern und von den regionalen Aromen inspiriert sind. In den Tag starten kann man bei einem Frühstück mit atemberaubenden Blick auf den Sonnenaufgang im La Cocina, das sich auf einem der runden Türme befindet.

Zum Mittag- oder Abendessen bietet sich das Alma Restaurant & Bar an, wo die besten Gerichte des bekannten Küchenchefs Eduardo Gandia bei lebhafter Unterhaltung genossen werden können. Hier können Gäste lokale Spezialitäten wie mallorquinischen Tintenfisch a la bruta genießen oder einen mediterranen Kräuter-Digestiv-Cocktail mit Gin Mare, Oliventonic, Rosmarinaufguss und Thymian schlürfen.

Diejenigen, die die Sonnenstrahlen am Pool genießen möchten, können sich an der Paradis Pool & Bar bedienen, wo ein umfangreiches Wein- und Cocktailangebot zur Verfügung steht, darunter ein mallorquinischer Prensal Blanc vom KM.1 Öko-Weingut, und Cocktails mit lokalen Spirituosen und Früchten der Saison. Das begleitende Menü mit leckeren Snacks umfasst die köstliche Santa Pinza, ein knuspriges, pizzaähnliches Gericht mit Stracciatella-Käse, geräuchertem Lachs und Kapern.

Cotton Club Mallorca

Die neueste Cotton Lifestyle-Location, der Cotton Club Mallorca, bietet Platz für 180 Gäste in einem stilvoll gestalteten Restaurant- und Barbereich mit einem Sonnendeck mit 70 Liegen rund um einen erstklassigen Pool. Er wird nach den Standards der Clubs auf Ibiza und Zakynthos gestaltet und betrieben, wo der Erfolg der Marke eng mit der Fähigkeit verbunden ist, ein entspanntes Luxusleben mit einem atemberaubenden Stilkonzept zu schaffen und einen hervorragenden Service, hervorragendes Essen, Wein und Musik zu bieten.

Aktivitäten für Jung und Alt

Abenteuerlustige werden sich im Hilton Mallorca Galatzo wie zu Hause fühlen, denn das Hotel bietet eine Reihe von Sportarten und Aktivitäten. Von fünf Sand-Tennisplätzen über einen voll ausgestatteten Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad bis hin zu einem Spa mit einem maßgeschneiderten Wellness-Programm werden sich die Gäste in kürzester Zeit tiefenentspannt fühlen.

Für die kleinen Reisenden gibt es auch einen Kinderclub, der die jungen Gäste garantiert stundenlang unterhält und den Eltern die Möglichkeit gibt, das Resort zu erkunden. Für diejenigen, die noch weiter in die Ferne schweifen möchten, stehen die Mitarbeiter des Resorts bereit, um den Gästen bei der Zusammenstellung ihres ganz persönlichen Balearen-Abenteuers zu helfen.

uwelehmann/ surpress