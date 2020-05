HERECON baut innovatives Konzept-Hotel in Eching

Über die HERECON Unternehmensgruppe

HERECON entwickelt und realisiert seit 2004 Immobilien in ganz Deutschland. Als einer der führenden Developer für Tankstellen und Autohöfe hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren sein Portfolio um die Assetklassen Fachmärkte, Hotels sowie Quartiersentwicklungen im Bereich Studenten- und Businessappartements kontinuierlich erweitert. Die Projekte der HERECON genießen bei institutionellen Anlegern wie auch Privatinvestoren seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf als nachhaltige und renditestarke Investments. Heiner Englert, geschäftsführender Gesellschafter der HERECON, hat mit seinem erfahrenen Team bisher mehr als 100 Projektentwicklungen erfolgreich umgesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Bernau am Chiemsee beschäftigt 17 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von ca. 40 Mio. Euro. www.herecon.de

uwelehmann/surpress