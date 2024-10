Helsinki zur nachhaltigsten Reisedestination der Welt gekürt

Der GDS-Index bewertet die Nachhaltigkeit von Reisezielen in vier Kategorien anhand von über 70 Indikatoren. In den Vergleich fließen mehr als hundert Städte weltweit ein, die in Nachhaltigkeit investieren. Helsinki erzielte in der Vergangenheit bereits gute Platzierungen im GDS-Index: 2023 belegte die Stadt den vierten Platz.

„Die Ernennung zur nachhaltigsten Reisedestination der Welt ist der Beweis für die langfristige Arbeit, die in Helsinki geleistet wurde. Gemeinsam mit touristischen Akteuren und den Einwohnern entwickeln wir den Tourismus nachhaltig weiter. Der erste Platz zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind,“ kommentiert Juhana Vartiainen, Bürgermeister von Helsinki.

Nachhaltige Ziele und Dienstleistungen bei Besuchern geschätzt

Der GDS-Index bewertet die Nachhaltigkeit in vier Schlüsselbereichen: Destinationsmanagement, Leistung der Zulieferer, Umweltleistung und soziale Leistung. Dieses Jahr belegte die Stadt den ersten Platz in den Bereichen Destinationsmanagement, Leistung der Zulieferer und Umweltleistung, sowie den zweiten Platz in der sozialen Leistung. Helsinki investiert verstärkt in die soziale Nachhaltigkeit des Tourismus, indem lokale Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützt und zusätzliche Mittel für die Entwicklung touristischer Ziele bereitgestellt werden.

„Internationale Studien zeigen, dass Reisende zunehmend nach nachhaltigeren Dienstleistungen und Zielen suchen. Es ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach der weltweit nachhaltigsten Reisedestination in Zukunft weiter steigen wird,“ erklärt Nina Vesterinen, Tourismusdirektorin der Stadt Helsinki.

Nachhaltiger und intelligenter Tourismus im Fokus

Die Stadtstrategie von Helsinki verfolgt das Ziel, die nachhaltigste und intelligenteste Reisedestination der Welt zu sein. Der Klimaaktionsplan für Tourismus und Events der Stadt Helsinki unterstreicht dieses Ziel, das durch Indizes und Zertifizierungen bestätigt wird. Ursprünglich war das Ziel, bis spätestens 2025 den ersten Platz im GDS-Index zu erreichen.

Neben dem Tourismus setzt sich Helsinki auch in allen anderen Bereichen für die Reduzierung von Emissionen ein. Bis 2030 will die Stadt Klimaneutralität erreichen. Dazu trägt vor allem der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien in der Wärme- und Stromproduktion sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden bei. Außerdem investiert die Stadt in emissionsarme Verkehrslösungen: Mehr als 30 Prozent der Busflotte in der Region Helsinki sind bereits elektrifiziert und über 30 Kilometer neue Straßenbahntrassen sollen in den nächsten zehn Jahren in Betrieb genommen werden.

Die Stadt Helsinki hat zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte und -maßnahmen angestoßen. Im Tourismusbereich zählen dazu insbesondere die Förderung eines inklusiven Tourismus sowie verstärkte Investitionen in die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der touristischen Entwicklung. Zudem misst die Stadt den CO 2 -Fußabdruck des Tourismus, setzt den Klimaaktionsplan für den Tourismus um und unterstützt Reiseunternehmen auf dem Weg zu nachhaltigem Reisen. Helsinki ist zudem bestrebt, eng mit anderen Reisedestinationen auf nationaler und internationaler Ebene zusammenzuarbeiten.

