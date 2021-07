Harley-Davidson kooperiert mit The Chedi Andermatt

Damit beweist das Schweizer Luxushotel erneut seinen Pioniergeist und setzt ein klares Statement für Elektromobilität. Die Zusammenarbeit reiht sich in eine Vielzahl von innovativen Kontrasten des Hotels, die Ihren Ursprung in seiner Fusion von alpin–asiatischem Ausdruck in Architektur und Philosophie fand. Mit der ersten elektrischen Harley-Davidson lädt The Chedi Andermatt ab Mitte Juli erstmals seine Hotelgäste ein, die kurvenreichen Alpenpässe in Andermatt hautnah auf einem neuen Weg kennenzulernen.

Das 5-Sterne-Luxushotel The Chedi Andermatt fährt gemeinsam mit Harley-Davidson die Andermatter Bergpässe diesen Sommer von Mitte Juli bis Mitte Oktober erstmal elektrisch entlang. Auf knapp 1.500 Höhenmetern bietet der exponierte Hotelstandort in Andermatt Zugang zu bis zu acht Schweizer Alpenpässen für eine circa zweistündige Testfahrt mit der elektrischen Harley-Davidson.

Je nach Fahrweise ist eine Gesamtdistanz von 160 bis 230 Kilometern möglich, die anhand einer zuverlässigen Reichweitenanzeige laufend ermittelt wird. Hierzu entwickelte The Chedi Andermatt ein eigenes Roadbook für seine Hotelgäste mit ausgewählten Roadtrips, unter anderem entlang der bekannten Gotthard-, Grimsel- oder Klausenpässe.

„The Chedi Andermatt ist einzigartig und setzt innerhalb der internationalen Luxushotellerie seit Bestehen 2013 neue Massstäbe. Mit der ersten vollelektrischen LiveWire beweist auch der traditionsreiche Motorradhersteller Harley-Davidson eindrucksvoll, dass sich innovative Wege bewähren und definiert seine Erfolgsgeschichte neu.

Mit dem langjährigen Lebensgefühl nach Freiheit und der Neugierde am neuen Fahrerlebnis, bieten wir unseren Hotelgästen erstmalig in Kooperation mit Harley-Davidson unvergessliche Motorradabenteuer umgeben von acht beeindruckenden Alpenpässen“, so Jean-Yves Blatt, General Manager The Chedi Andermatt.

Im Rahmen dieser viermonatigen Saisonausleihe verspricht ein limitiert verfügbares „Harley Packaging“ maximales Leistungsniveau in der Luxushotellerie gepaart mit neuester E-Technologie: Zwei Nächte im The Chedi Andermatt inkl. vollelektrischer Harley-Testfahrt, Nacken- und Rückenmassage und 3-Gänge-Menü. Motorradführerschein Klasse A vorausgesetzt. Direkt zur Buchung sowie zusätzliche Informationen zu allen weiteren Sommer-Highlights des The Chedi Andermatt: www.thechediandermatt.com/Angebote-Aktivitaeten/Harley-Davidson

Route 66-Feeling in Andermatt:

Eine Auswahl der schönsten Routen rund um Andermatt finden sich im umfangreichen Touring-Guide „THE CHEDI ROADBOOK“; Download des gesamten Booklets unter www.thechediandermatt.com/The_Chedi_Andermatt_Roadbook.pdf

uwelehmann/ surpress