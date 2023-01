Günstig erholen: Wellnessurlaub in Polen

Eine Auszeit vom Alltag, Erholung für Körper und Geist, neue Energie tanken – Gründe für einen Wellnessurlaub gibt es viele. Gerade im Winter, wenn es draußen kalt und grau ist, sehnen sich viele Menschen nach Wärme, Entspannung und wohltuenden Spa-Behandlungen. Der Reiseveranstalter DERTOUR hat ein großes Angebot an Wellnessurlaub, das im eigenen Katalog „Wellnesswelten“ präsentiert wird, unter anderem mit Entspannungsurlaub in Deutschland, Griechenland, Malta, Spanien, der Türkei, Italien und Polen.

Besonders beliebt ist Wellness- und Gesundheitsurlaub in Polen, wo DERTOUR ein umfangreiches Programm bietet. Vor allem die polnische Ostseeküste mit ihren traditionsreichen Kurorten steht wegen ihrer günstigeren Preise bei Wellnessurlaubern hoch im Kurs. Die Hotels und Resorts, die ein überaus attraktives Preis-Leistungsverhältnis bieten und oft nicht viel weiter entfernt sind, haben sich als gefragte Alternative zu Wellnessangeboten an der deutschen Ostseeküste etabliert. Die hohen Qualitätsstandards und top ausgestatteten Spa-Bereiche sowie das sehr gute kulinarische Angebot konnte viele Stammgäste überzeugen. Neue, moderne Designhotels, die über stylische Wellnesszentren verfügen, begeistern zudem auch immer mehr jüngere Menschen für einen Relaxurlaub in Polen. Die Hälfte der von DERTOUR in Polen angebotenen Wellnesshotels kann auf Wunsch mit speziellen Kur- oder Behandlungs-Paketen gebucht werden.

Wer ländliche Idylle und Ruhe sucht, auf ein modernes Ambiente aber nicht verzichten möchte, der ist im Saltic Resort & Spa genau richtig. Das Designhotel, das viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, befindet sich in dem Dörfchen Grzybowo, nahe Kolobrzeg, mitten in der Natur und nur drei Gehminuten vom naturbelassenen, privaten Strand entfernt. Der Spa verfügt über ein Hallenbad, einen Außenpool, mehrere Whirlpools, einen Saunabereich mit Dampfbad und Trockensauna sowie moderne Behandlungsräume, in denen Massagen, Kosmetikanwendungen und Anti-Aging-Programme angeboten werden. Im hoteleigenen NATURA Restaurant können die Gäste regionale Produkte und Slow Food genießen.

Traditionelle Kuren, fernöstliche Anwendungen und klassische Beautybehandlungen werden im Grand Lubicz in Ustka angeboten. Mit seinen natürlichen Heilmitteln Sole und Heilschlamm und einem der größten Medical Spas an der Ostsee ist das First-Class-Resort die ideale Unterkunft für Gesundheitsurlauber. In dem großzügigen Wellnessbereich befinden sich ein Dampfbad, verschiedene Saunen, eine Salzgrotte und Erlebnisduschen. Zudem verfügt das Hotel über eine Erlebnisbadelandschaft über zwei Etagen und einen Fitnessraum. Die Kuranwendungen in dem Medical Resort werden von qualifizierten Therapeuten durchgeführt. Gäste können zu ihrem Aufenthalt verschiedene Kur- oder Wellness-Pakete dazubuchen.

Direkte Strandlage bietet das Marine Hotel by Zdrojowa in Kolobrzeg, dem beliebtesten Urlaubsort an der polnischen Ostseeküste. Im Panorama-Café des schicken Designhotels genießen die Gäste einen traumhaften Blick auf das Meer. Wunderbar entspannen lässt sich im Wellness-Center des First-Class-Hotels: Neben einem Schwimmbecken und Whirlpool steht den Gästen eine Sauna, ein Dampfbad und ein Tepidarium zur Verfügung. Kuren, Massagen und kosmetische Anwendungen sind – auch als Paket – zubuchbar.

Preisbeispiele

Polen, Grzybowo, Saltic Resort & Spa (gehobene Mittelklasse), 2 Nächte im Doppelzimmer im Reisezeitraum 26.2.-6.4.2023, Frühstück, pro Person ab 72 EUR. Mit Wellness Relax Paket (1x Gesichtsbehandlung Maske und Creme ca. 50 Min., 1x Rückenmassage ca. 25 Min.), pro Person ab 153 EUR.

Polen, Ustka, Grand Lubicz (First Class), 2 Nächte im Doppelzimmer im Reisezeitraum 27.2.-31.3.2023, Frühstück, pro Person ab 99 EUR. Mit Wellness-Paket Mini (1x Rücken- oder Gesichtsmassage ca. 15 Min., 1x Handmassage ca. 10 Min., Relaxen in der Salzgrotte), pro Person ab 132 EUR.

Polen, Kolobrzeg, Marine Hotel by Zdrojowa (First Class), 2 Nächte im Doppelzimmer im Reisezeitraum 13.01.-30.3.2023, Frühstück, pro Person ab 82 EUR mit Wellness-Relax-Paket (1x Wirbelsäulenmassage ca. 30 Min., 1x Moorpackung für den Rücken ca. 20 Min., 1x Fußreflexmassage ca. 25 Min.), pro Person ab 151 EUR.

Infos: www.dertour.de

