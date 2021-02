Great Plains: Honeymoon auf afrikanisch

Die Great Plains ol Donyo Lodge, Mara Plains und das Mara Nyika Camp sind außergewöhnliche, einmalige romantische Orte, um diese einmaligen Anlässe eines Paares unter dem ewigen afrikanischen Himmel zu ehren und zu feiern. „Da wir alle aus Lockdowns kommen, ist es Zeit, unsere Gelübde gegenüber der Natur und untereinander zu erneuern. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, wer wir in Zukunft sein wollen, die besten Versionen von uns selbst oder genauso zu bleiben wie wir es waren. Für Paare, die gerade heiraten oder auf Hochzeitsreise sind, voller Hoffnung, die beste Version ihrer selbst zu sein, und für Diejenigen mit mehr Erfahrung im Reflektieren ist es jetzt genau die richtige Zeit“, kommentierte Dereck Joubert, CEO und Mitbegründer von Great Plains.

Das Great Plains-Team hilft seinen Gästen dabei, unvergessliche Momente im afrikanischen Busch zu verbringen – egal, ob sie private Flitterwochen zu zweit arrangieren oder ihre Gelübde im Freien mit Blick auf den Kilimandscharo unter Familie und Freunden erneuern. Gäste, die ihre Vereinigung in der ol Donyo Lodge feiern, können ihren besonderen Tag in wahrer kenianischer Tradition mit einem traditionellen Massai-Segen feiern. Diese intime Zeremonie findet vor einer Versammlung von Massai-Männern, Frauen und Kriegern statt, die alle ihre feinsten Perlenstickereien tragen, gefolgt von feierlichen Sprüngen in die Luft und traditionellen Liedern. „Afrika ist immer noch eines der Top-Reiseziele für Flitterwochen, da Camps wie die von Great Plains das Abenteuer bieten, das die Gäste wünschen, aber auch die luxuriöse Abgeschiedenheit, die wir bieten. Sie können für sich sein, aber auch wählen, wann sie etwas Großartiges wie eine gemeinsame Wandersafari unternehmen oder sich Geparden nähern möchten. Eine Safari ist eine spirituelle Reise und das Teilen mit jemandem, den man liebt, kann wirklich den Ton für das beginnende gemeinsame Leben angeben“, sagte Dereck Joubert.

Hochzeiten, bei denen Camps exklusiv gemietet werden, können bis spät in die Nacht ein sensationelles Fest mit vorzüglichem Essen und gekühltem Champagner feiern. Die gut ausgebildeten Camp-Köche stehen zur Verfügung, um individuelle Menüs für den großen Tag zu erstellen, oder schlagen dem Brautpaar gerne Menüs und Gerichte mit Verkostung vor. Der Chefkoch von Mara Plains, Benjamin Maritim, empfiehlt: Boran-Rindersteak au Poivre mit Butternusspüree und Chili-Brokkoli, gebackene Mandel-Enchiladas mit roten Kidneybohnen, serviert mit Beerensauce, und der köstliche Himbeerquark serviert mit glutenfreien Brownies mit heißem Fudge. Nachdem Paare die Nacht unter den funkelnden afrikanischen Sternen getanzt haben, können sie über ihren besonderen Tag sinnieren, bevor sie in einem Sternenbett begleitet vom Schnurren der Elefanten in den Schlaf sinken. Jungvermählte am nächsten Morgen ihre eheliche Reise mit einer spektakulären Heißluftballonfahrt über der malerischen Maasai Mara beginnen.

uwelehmann/surpress