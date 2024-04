Grand Hyatt Barcelona eröffnet

Das Grand Hyatt Barcelona ist das fünfte Grand Hyatt Hotel in Europa und das erste urbane Grand Hyatt Hotel Spaniens. Hyatt verfügt, gemessen an der Zimmerzahl, über das viertgrößte Hotelportfolio in Spanien mit acht verschiedenen Marken und 50 Häusern, was den starken Fokus der Marke Hyatt im Land widerspiegelt.

Das Haus im exklusiven Stadtteil Alta Barcelona bietet Besuchern ein außergewöhnliches Reise-Erlebnis. Nur wenige Minuten von historischen Schätzen wie dem Kloster von Pedralbes und Sehenswürdigkeiten wie dem Camp Nou, der Heimat des FC Barcelona, entfernt, ist es das ideale Ziel für einen City-Trip. Mit seinem gastronomischen Angebot und einem maßgeschneiderten Spa ist das Grand Hyatt Barcelona nicht nur eine Unterkunft, sondern auch ein Ziel in der Stadt – eine Oase für alle, die auf der Suche nach etwas Einzigartigem sind oder sich den perfekten Rahmen für Konferenzen und Tagungen wünschen – Barcelona ist eine der 20 besten Tagungs- und Veranstaltungsdestinationen weltweit.

„Das Grand Hyatt Barcelona ist ein weiteres charmantes Beispiel für die Marke Grand Hyatt und bietet eine großartige Unterkunft inmitten beeindruckender Architektur und kühnem Design. Wir freuen uns, Gäste willkommen zu heißen, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Erlebnissen am Puls der lokalen spanischen Kultur sind. Wir sind stolz auf das dynamische und besondere Erlebnis, das wir geschaffen haben“, sagt Franck Sibille, Area Vice President und General Manager des Grand Hyatt Barcelona-

Art Deco-inspirierte Gästezimmer

Das Hotel bietet 465 sorgfältig gestaltete Zimmer, darunter 49 Suiten und ein luxuriöses Penthouse, die eine besondere Raffinesse verkörpern. Jedes der vom Art déco-Stil inspirierten Zimmer ist mit den modernsten Annehmlichkeiten, darunter Kosmetikprodukte von Natura Bissé ausgestattet und schafft so eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Unvergessliche kulinarische Erlebnisse

Das Herzstück des Hotels sind vier unverwechselbare Restaurants, die eine Mischung aus lokal inspirierter und internationaler Küche bieten. Besonders erwähnenswert ist das peruanische Restaurant Maymanta auf der Dachterrasse im 19. Stock, das einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf Barcelona bietet. Küchenchef Omar Malpartida lädt die Gäste auf eine kulinarische Reise durch die südamerikanische Landschaft Perus und ihren vielfältigen und authentischen Geschmack ein. Das Steakhouse Leña, unter der Leitung des renommierten Michelin-Kochs Dani Garcia, das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll, verbindet Innovation und Tradition und bietet Eleganz und Savoir-faire. Das Sofia Bar & Tapas steht für eine einzigartige Mischung aus mediterraner Küche und Tapas, gepaart mit klassischen Cocktails, die die Gäste auf der exklusiven Terrasse genießen können. Das Philosophia ist ein Boutique-Café mit einer einladenden Terrasse unter freiem Himmel mit Blick auf die Avenida Diagonal und das Alta Barcelona und bietet köstliches Gebäck, Obst und Salate.

Exklusive Wellness im Oasis Spa

Gäste können sich im exklusiven Oasis Spa by Natura Bissé mit ausgezeichneten Wellness-Anwendungen der renommierten Marke verwöhnen lassen. Das Spa ist eine Oase der Entspannung mit einem 75 Quadratmeter großen Pool mit Wasserfall, einem türkischen Dampfbad, einer Sauna und privaten Kabinen für die exklusiven Behandlungen von Natura Bissé. Gäste, die abschalten möchten, können einen privaten Bereich mit eigenem Whirlpool, türkischem Bad und Sauna nutzen. Das Hotel verfügt auch über einen Außenpool mit Terrasse, Sonnenliegen, Poolbar und Restaurant.

Großzügige Tagungsflächen

Das Hotel verfügt über 22 Tagungsräume mit einer Fläche von 3.400 Quadratmetern, die eine angenehme Atmosphäre mit modernster Ausstattung und gehobenem Service bieten. Das Highlight der Tagungsräume ist der 864 Quadratmeter große Veranstaltungsraum des Hotels, der perfekt für Konferenzen und Großveranstaltungen geeignet ist.

„Das Grand Hyatt Barcelona zeugt von Hyatts Engagement für unvergleichlichen Luxus und außergewöhnliche Erlebnisse. Als symbolträchtiges Wahrzeichen Barcelonas verkörpert das Hotel den großzügigen Stil der Marke Grand Hyatt, gepaart mit einem aufregenden Erlebnis. Die Eröffnung des zweiten Grand Hyatt Hotels in Spanien spiegelt unser beschleunigtes Markenwachstum in Spanien und darüber hinaus in Europa, Afrika und dem Nahen Osten wider und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für erstklassige Gastfreundschaft“, sagt Javier Águila, Group President, EAME, Hyatt, kommentiert die Eröffnung.

