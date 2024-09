Golf und Gourmet-Genuss

Mein Geld stellteinige der herausragendsten Hotels vor, die luxuriöse Golf-Erlebnisse mit exquisiten Gourmet-Küchen vereinen und so eine unvergleichliche Kombination aus Sport und Kulinarik bieten.

Andermatt – Golf- und Gourmeterlebnisse auf höchstem Niveau

Der Andermatt Golf Course, mehrfach ausgezeichnet als bester Golfplatz der Schweiz, überzeugt mit einem stimmigen Konzept und einem traumhaften Alpenpanorama. Mit über sechs Kilometern Länge bietet der 18-Loch-, Par-72-Championship-Platz eine spannende Herausforderung. Auf höchstem Niveau wird in Andermatt jedoch nicht nur gegolft: Der Ort begeistert Gourmets mit fünf Top-Restaurants. Besonders hervorzuheben sind das The Japanese im The Chedi Andermatt, welches auch spezielle Golf-Arrangements anbietet.

Kulinarisches Gipfelglück bieten die auf dem 2‘340 Meter hohen Bergplateau Gütsch beheimateten Restaurants Gütsch by Markus Neff mit 1 Michelin-Stern und 16 Gault Millau-Punkten sowie The Japanese at Gütsch, ebenfalls mit 1 Michelin-Stern dekoriert.

Golf-Luxus in Marrakesch

Im weltberühmten Palasthotel La Mamouniav in Marrakesch lässt sich die marokkanische Tradition und Gastfreundschaft perfekt mit einer Runde Golf auf den besten Plätzen der Stadt verbinden. Ein spezielles Golf-Package umfasst mindestens zwei Green Fees, Transfers zu den Plätzen sowie eine wohltuende Massage zur Erholung danach. Zur Auswahl stehen fünf Golfplätze in unmittelbarer Nähe, darunter der Club Royal Golf Marrakech.

Um das luxuriöse Golf-Erlebnis abzurunden, warten im La Mamounia vier verschiedene Restaurants mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung auf die Gäste. Besonders hervorzuheben sind das italienische und das asiatische Gourmet-Restaurant, geleitet von dem international renommierten Chefkoch Jean-Georges Vongerichten.

Golfurlaub an der Costa del Sol

Unter dem Motto „Die Freiheit zu sein und zu tun, was Dein Herz Dir sagt“ vereint das 5-Sterne-Resort La Zambra an der Costa del Sol andalusische Lebensfreude mit einem vielfältigen sportlichen und kulinarischen Angebot. Das Resort bietet direkten Zugang zu den beiden 18-Loch-Golfplätzen Los Olivos und Los Lagos, die von dem berühmten Golfplatzdesigner Robert Trent Jones Sr. entworfen wurden. Mit etwa 300 Sonnentagen pro Jahr finden Golfer hier ideale Bedingungen für ihr Hobby vor. Nach dem Spiel geht es in eines der vier Hotelrestaurants, darunter das Palmito, wo mediterrane Speisen gekonnt mit lokalen andalusischen Zutaten und Einflüssen kombiniert werden.

Golferglück zwischen Pinien und Meer auf Mallorca

Das Hotel Bendinat, eingebettet zwischen jahrhundertealten Pinien und der malerischen Küste Mallorcas, bietet eine charmante Oase, in der die Zeit scheinbar stillsteht. Die exklusive Lage dieses authentischen Boutique-Hotels an der Südwestküste wird von Golfliebhabern besonders geschätzt – in unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere erstklassige Golfplätze, darunter der renommierte Golfclub de Bendinat, der mit seinem anspruchsvollen Parcours und atemberaubendem Meerblick begeistert.

Ebenso preisgekrönt wie der Club ist das hoteleigene Restaurant Las Terrazas de Bendinat, das mit fangfrischen, authentischen mallorquinischen Gerichten und einer privilegierten Lage direkt am Meer genussfreudige Golfer besonders anspricht.

Golf und Gourmet-Auszeit im malerischen Zillertal

Das Zillertal bietet Golfern alles, was das Herz begehrt. In Uderns erstreckt sich der malerisch angelegte 18-Loch-Meisterschaftsplatz mit überdachten Abschlägen sowie einem Kurzspielareal, das Putting Grün, Pitching Grün und Chipping Grün mit Sandbunker umfasst. Unabhängig davon, ob man zum ersten Mal einen Golfschläger schwingt oder als erfahrener Golfer das Handicap weiter verbessert – hier finden sich ideale Trainingsbedingungen.

PGA-geprüfte Golfprofis bieten zudem Einzelunterricht und mehrstufige Kurse für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene an. Für alle Golfenthusiasten bietet das ZillergrundRock Resort die ideale Ausgangslage und begeistert mit Küche auf 3 Hauben Niveau unter der Leitung von Alexander Hönigsberger. Damit steht einer genussvollen Golf- und Gourmet-Auszeit nichts mehr im Wege.

Natur, Genuss und Spielspaß: Golfurlaub in Meran

Umgeben von herausfordernden Greens und der malerischen Landschaft erleben Golfliebhaber in Meran einen erstklassigen Aktivurlaub. Die letzten Jahrzehnte hat sich Südtirol zu einer wahren Golfdestination entwickelt, in der auch in den Herbstmonaten aktive Stunden auf dem Rasen möglich sind. Mitten im Grünen befindet sich das familiengeführte Hotel Mignon Meran Park & Spa, das mit einer Vielzahl an Golfplätzen in der Umgebung kooperiert und so Zugang zu vier 18-Loch und zwei 9-Loch-Plätzen bietet.

Das Refugium, umgeben von Weingütern und einer kontrastreichen Vegetation, rundet einen aktiven Golfurlaub mit der alpin-mediterranen Gourmet-Küche hervorragend ab. Aus Liebe zu Südtirol kommen hier fast ausschließlich die besten Produkte von regionalen Partnern zum Einsatz.